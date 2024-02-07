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7 ŞUBAT 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Yazıklar olsun

07 Şubat 2024, Çarşamba
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat ile ilgili değerlendirmesinde deprem sonrası yapılan konutlara değindi.

Özel “Konut vadettiler, ‘650 bin konut olacak, bir yılda vereceğiz’ dediler. 15 Mart gelince ‘650 bin konutun 319 binini bir yılın sonunda vereceğim’ dedi. Sözü 319 bin konut, bugün itibarıyla bir yıl bitti, 18 bin 19 konut vermiş durumda. Bugün verilen konut sayısı, toplam konut ihtiyacının yüzde 2,7’si. Kendisinin ‘2 ay içerisinde 75 bin konut vereceğim’ sözü doğru bile olsa ihtiyaç olan konutların sadece yüzde 5,6’sını teslim etmiş olacak.” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hatay’daki konuşmasına ilişkin Özel, “‘Bana oy vermediğiniz için size hizmet etmedim, vermezseniz yine etmeyeceğim’ diyerek, dünya siyasi tarihinin en utanç verici şantajını milletimizin yüreğine, vicdanına havale ediyorum. Yazıklar olsun.” değerlendirmesinde bulundu.

 

AA

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