Şiir - Mehmet Kovancı

BAYRAMLAR BAYRAM OLA

Gaflet istilâ eder bayramlarda habire.

Cehenneme düşürür gayr-ı meşrû daire.

Şeytanlar salınınca götürmek ister şerre.

Manevî kazancını yok eder birdenbire.

Ramazandan çıkınca bakınız halinize.

Her zaman dikkat edin lisan-ı kalinize.

Uygun olmalı halin ahlâk-ı âlinize.

Ramazan damga vursun her bir ahvalinize.

Meşrû dairededir her halimiz her zaman.

Sırat-ı müstakimden ayrılmayız hiçbir an.

Her zaman ve her yerde Rabb-ul âlemini an.

Şükredersen nimete Rabbim arttırır inan.

Sıla-i rahim için çıkınız hemen yola.

Zikir, fikir ve şükrü yapınız verme mola.

Günahlardan uzak dur daim kendini kolla

Emir dairesinde bayramlar bayram ola.

Bayram namazı ise simgesidir tevhidin.

Her bir ’ALLAHU EKBER ’ilânıdır hak dinin.

İTTİHAD-I İSLÂMA zemini hazır edin.

İslâm’ın derdi ile bayramlar olsun derdin.

Rıza-i İlâhiye uygun ise bayramlar.

İsraf değil ise yaptığınız ikramlar.

Lüzumsuz değil ise ettiğiniz kelâmlar.

Hüda’ya tabiler olsun elbet selâmlar.

MEHMET KOVANCI