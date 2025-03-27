İş insanı 6 kardeş 16 yıldır komşuları için iftar sofrası kuruyor

Konya'da iş insanı 6 kardeş, toplu iftar geleneğini yaşatmak amacıyla 16 yıldır Kadir Gecesi'ne denk gelen günde mahalle sakinleri için iftar sofrası kuruyor.

Karatay ilçesindeki Araplar Mahallesi'nin sakinleri, İsmail, Mehmet, Rahim, Mahmut, Kadir ve Ali Koman kardeşlerin babalarının vasiyeti üzerine yıllardır sürdürdüğü davete iştirak ederek, mahalle dayanışmasına katkı sağlıyor.

Mahallede gönüllü gençler ve çocukların masalara servis ettiği yemekler, iftar öncesi yapılan duaların ardından hep birlikte yeniyor.

Bu dayanışmaya öncülük eden iş insanlarından Kadir Koman, mahallelerinde başlattıkları bu örnek dayanışmanın bir gelenek haline geldiğini söyledi.

İftar sofrasının her geçen yıl büyüdüğünü vurgulayan Koman, "Bu yıl yaklaşık 10 bin kişiye iftar veriyoruz. Davetimize yoksul ve ihtiyaç sahibi aileler de iş insanları da geliyor. Çok güzel bir kaynaşma oluyor. Herkes aynı kasedeki çorbaya kaşık sallıyor." dedi.

Mahallenin birlik ve beraberliğine katkı sunuyorlar

Koman, iftar sofrası vesilesiyle ayrıştırmadan ve ötekileştirmeden tüm insanları birleştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Mahalle kültürünün önemine değinen Koman, "İftarı lüks mekanlarda vermek yerine, maddi gücü yetmeyenlerin de katılabileceği bir mahalle yemeğine dönüştürmek daha samimi geliyor. Allah kabul etsin, 16 senedir 6 kardeş birleşip burada böyle bir program düzenliyoruz." ifadesini kullandı.