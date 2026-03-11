"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 MART 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Beşikten mezara kadar ilim

Tarık GÜLMEZ
11 Mart 2026, Çarşamba
Hanefî Mezhebinin Ebu Hanife’den sonra ikinci imamı İmam Ebu Yusuf, ölüm sekeratında son nefesini vermek üzeredir. Ziyaretine talebelerinden İbrahim bin Cerrah gelir. Ebu Yusuf: “İbrahim! Kâğıt kalem getir. Sana bir fetva yazdıracağım” der. Talebesi: “Efendim! Siz ölüm döşeğindesiniz. Hâlâ ilimle mi uğraşıyorsunuz?” der. Ebu Yusuf: “Evlâdım İbrahim! İlmi beşikten mezara kadar tahsil etmek lâzımdır.” diye cevap verir. Talebesi kâğıt kalem getirir, ona yeni bir fetva yazdırır. Talebesi onunla helâlleşir, gitmek için müsaade ister, elini öper ve oradan ayrılır. Evin dış kapısından çıkarken, içerden feryatlar yükselir. Dönüp baktığında Ebu Yusuf’un vefat etmiş olduğunu görür. 

