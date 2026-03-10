Hayır ve hasenatını arttırırdı

Peygamberimizin (asm) Ramazan’ı

Peygamber Efendimiz (asm), cömert kimsenin Allah’a, Cennet'e ve insanlara daha yakın olduğunu bildirir ve kendisinden bir şey isteyeni asla geri çevirmezdi. Bu vasfı, Ramazan ayında ölçülemeyecek kadar artar, ev halkına: “Ben ihtiyaç sahiplerine vermeden size hiçbir şey veremem!” buyururdu.

“Hangi sadaka daha faziletlidir?” diye sorulunca ise: "Ramazan ayında verilen sadaka" diye cevaplamıştır.

Mevlâna Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri, Allah Resûlü’nün cömertliği hakkında şu tesbitte bulunur: “O ne güzel bir cömerttir ki onun cömertlik fışkıran varlığı yüzünden denizden inci, sert taştan yâkut ve dikenden gül çıkar. Eğer bahçede onun güzel ahlâkından bahsedilirse, sevinçten ağzını açıp gülmeyen yani açılmayan bir gonca göremezsin.”1

