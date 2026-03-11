Kâfirler Peygamberimize (asm) niçin iman etmediler?

Bediüzzaman cevap veriyor

Sual: Küfür cehalettir. Halbuki kâfirler Hz. Muhammed’i (asm) evlâtlarını tanıdıkları gibi tanıyorlardı. Ona niçin iman etmediler?

Cevap: Küfür iki kısımdır. Bir kısmı, bilmediği için inkar eder; İkincisi, bildiği halde inkâr eder. Bu kısım küfür de birkaç çeşittir. Birincisi, bilir, ancak kabul etmez. İkincisi, yakinî, bilgisi var, ancak itikadı yoktur. Üçüncüsü, tasdiki var, lakin vicdanî iza’nı, yani kalbî tasdiki yoktur. Mesela Ebu Cehil, Peygamber Efendimizin (asm) peygamber olduğunu biliyordu. Ancak kibir ve enaniyeti onu kalben iman etmesine engel olmuştu.

Kaynak: İşârâtü’l-İ’caz, s. 68.