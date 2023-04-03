"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 NİSAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Köln'de iftar buluşmasından dayanışma mesajları

03 Nisan 2023, Pazartesi 10:48
Almanya'nın Köln kentinde Türkler ve Almanlar, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'ndeki iftar programında bir araya geldi.

DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'ndeki iftara sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcilerinin yanı sıra diğer dinlerin temsilcileri, iş, sanat, siyaset ve bilim dünyasından davetliler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programında DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, Ramazan ayının rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, dayanışma ve empatinin yaşandığı, karşılıklı sevgi, kardeşlik ve saygının pekiştiği bir ay olduğunu anlattı.

6 Şubat'taki depremlerin kendilerini derinden sarstığını belirten Kuzey, şöyle konuştu:

"Kayıpların sayısı ve yıkımın büyüklüğü karşısında hepimiz çok üzüldük. Yaşanan acının dünya çapında paylaşılması, enkaz altında kalan her bir insan için verilen mücadele hepimizi etkilemiştir. Ve bu da bize yıkım, ölüm, kayıp ve insani acılar karşısında aniden bir dünya topluluğu olduğumuzu göstermiştir. Kültür, din, dil ve etnik köken farkı gözetmeksizin birbirimize yardım eli uzatabildik, ışık, umut ve güven olabildik. Dünya çapındaki dayanışma için, sayısız kurtarma görevlisi ve yardımsever için şükranlarımız sonsuzdur. Bu ülkenin bir parçası olarak, Almanya'dan gelen taahhüt ve bağışlar için gurur duyduk ve minnettarız. Almanya'daki Türk kökenli insanların son on yıl böyle bir destek, yakınlık ve dayanışma görmediğini düşünüyorum, bunun için çok teşekkür ederim."

Almanya'daki Müslümanların, özellikle DİTİB sayesinde ılımlı ve barışçıl bir geçmişe sahip olduklarını ifade eden Kuzey, "Ramazan, kültür, dil ve din farkı gözetmeksizin herkesin kendine ait bir yeri olduğu güçlü ve dayanışmacı bir toplumu teşvik ve talep etmektedir. Nitekim bu ancak sağduyu ile gerçekleşebilir." dedi.

Konuşmaların ardından okunan ezanla salonda bulunan Müslümanlar iftar yaptı.

AA

Okunma Sayısı: 160
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Köln'de iftar buluşmasından dayanışma mesajları

    Hollanda'daki iftarda depremzedeler için 39 bin avro toplandı

    Bir Azerbaycan askeri mayın patlaması sonucu şehit oldu

    TÜİK'e göre enflasyon %50,02, ENAG'a göre %112,51, İTO'ya göre %73,02

    İstanbul merkezli 3 ilde tapuda rüşvet operasyonu: 66 şüpheli adliyeye sevk edildi

    Adana - Saimbeyli'de 4,3 büyüklüğünde deprem

    EYT meselesi tam çözülmedi

    DEPREMZEDELER: BOŞLUKTAYIZ

    Rusya - St. Petersburg'da patlama: 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

    Hukuksuzluk fakirleştiriyor

    Kanser vakalarında yüzde 55 artış bekleniyor

    Adaleti mutlaka getireceğiz

    6 gollü derbide 3 puan Beşiktaş'ın

    İsveçliler Kur'an-ı Kerim yakılmasının yasaklanmasını istiyor

    ABD'deki hortum afetlerinde ölü sayısı 26'ya yükseldi

    Herkesi kucaklayacağız

    Onlar da imtiyazsız yaşamayı öğrenecek

    Depremde zarar gören araçlar sahiplerini bekliyor - "Hayatımın en zor görevi"

    Bu yıl çok ciddi su sıkıntısı çekeceğiz

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    EYT meselesi tam çözülmedi
    Yeni Asya'dan Size

    202 ülkeden 41.5 milyon ziyaretçi
    MUSTAFA BALIKÇI

    BİR FIKRA
    Ali FERŞADOĞLU

    Önce def-i mefasid, sonra celb-i menafi...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dört devirde Bediüzzaman
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Bir âlim bir âleme bedeldir
    Risale-i Nur'dan

    Unutulmaz hizmet, sarsılmaz sadakat, yanılmaz zekâvet: Tahirî Mutlu
    Osman ZENGİN

    Kur’an-ı Kerimde sûre isimleri -2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.