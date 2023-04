Texas'da Bayram coşkusu - 9 bin kişiyle stadyumda Bayram namazı kılındı

Bir birine komşu şehir olan Texas'taki dört ayrı şehirde yaşayan Müslümanların ortak kadarıyla, dört caminin katılımıyla toplu bayram namazı, Baseball Stadyumunda kılındı.

Gevriye Shamsidden - TEXSAS/ AMERİKA

Islamic center of Frisco, Islamic Center of Quad Cities, McKinney Islamic Association ve Islamic Center of Aubrey'nin katılımıyla, dört ayrı cami cematinin bir araya gelerek ilk defa birlikte kıldıkları bayram namazı dokuz bin kişiyle, Rough Riders baseball stadyumunda kılındı.

Geçen yıl Frisco Islamic Center tarafından kullanılan stadyoum, bu yıl çevredeki büyüklü küçüklü dört ayrı şehirin de katlımıyla bayram namazına yine ev sahipliği yaptı.

Sabahın erken saatlerinde statyouma doğru akın eden müslümanlar yollarda büyük komvoylar oluşturdu. Çok sayıda güvenlik görevlisi ve gönüllülerin yardımıyla, kadınlar ve erkekler farklı bölümlerde yerlerini aldı.

Namazı İmam Salah Mahmoud kıldırdı

Toplu olarak getirilen tekbirlerden sonra Ramazan Bayramı namazı Frisco Islamic Center imamı Salah Mahmoud tarafından büyük bir kalabalığın kalılımıyla kıldırıldı.

Namazdan sonra cemaatin stadyoumdan çıkışıda yine görevliler tarafından sağlandı.

Çıkşlarada görevliler tarafından çocuklara oyuncaklar dağıtıldı. Her zamanki gibi bayramın yıldızları çocuklardı. Rengarenk milli kıyaretleriyle bayrama renk kattılar.