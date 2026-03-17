"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MART 2026 SALI - YIL: 57

Kâbe'ye bakarak namaz

Burhan ZENGİN
17 Mart 2026, Salı
Umre Hatıraları - 16

Her gün gece teheccüd namazı ve sabah namazını Kâbe’de kılmak, Rahman’ın misafirlerinin öncelikleri arasında yerini alır. Sağlığı ve imkânı olanların dikkat ve sabırla ifa ettikleri ibadet halleridir. Gün boyu vakit namazlarını Mescid-i Haram’da kılmak günlük programınızda mutlaka vardır ve huşu içinde huzur-u Rahman’a varmanın hazzını yaşarsınız.

Kâbe, birçok özelliği ile diğer mekânlardan farklıdır ve kendine has özellikleri, özerkliği vardır. Burada kadın erkek abdestli olarak bay bayan birlikte yapılan “tavaf” ibadeti yanı sıra, kılınan cemaat ve ferdî namazlarda Kâbe’yi izlemek saadetini yaşarsınız. Kâbe’ye bakarak namaz kılmanın caiz olduğunu bilmeyen birçok Müslümanın olduğunu görürsünüz. Gerçekten Kâbe’yi izleyerek namazları kılmanın huzur ve huşu bir başkadır ve herkese nasip olmaz. İçinde yer aldığınız umre kafilesinin programı dışında zaman ve gücünüzün yettiği nispette umre ve tavaf ibadetini yaparak Mekke’deki ömrünüzü bereketlendirebilirsiniz. Bunu hemen hemen herkes yapmaya gayret eder.

    İtalya: Savaşta değiliz, savaşa girmek istemiyoruz ve savaşa girmeyeceğiz

    Bayramda yurt genelinde hava nasıl olacak?

    Almanya: İran-ABD-İsrail savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmeli

    Kadir gecesi, kader gecesi

    Trump, İran'ın uçak gemisine "asla saldırmadığını" iddia etti

    DP Genel Başkanı Uysal: Kadir Gecesi, gönüllerimize ferahlık, akıllarımıza hikmet, yeryüzüne ise adalet ve merhamet getirsin

    İspanya, İsrail'i sert bir dille kınadı

    İran'a saldırıların ABD'ye maliyeti: 12 milyar dolar

    "Komisyon karşılığında IBAN kiralama" tekliflerine dikkat! - "Ev hanımı ve öğrencileri hedef alıyorlar"

    Galatasaray, 7. kez son 8 takım arasına kalabilmek için Liverpool karşısında

    İsrail: İran'a karşı savaş "belirlenen hızda" ilerlemedi

    İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara saldırılarına başladı

    "Hürmüz Boğazı konusunda yardım gelmezse NATO'nun geleceği için çok kötü olacak"

    Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem

    Kalkınmanın formülü AB kriterlerinde

    'Enerji tesislerimiz hedef alınırsa, Amerikan şirketlerini hedef alacağız'

    "Öldü" iddialarına cevap verdi

    Tunca Nehri kıyısında toprak kayması oluştu

    Bağdat'ta art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Genel

    Genel

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Hafız Ali Ağabeye rahmet duası ile
    Genel

    Mikail Yaprak'ı rahmetle yad ediyoruz
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Nurlu Ramazan buluşmaları
    Genel

    Minik kalplerin iftar sevinci

