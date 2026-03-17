Umre Hatıraları - 16

Her gün gece teheccüd namazı ve sabah namazını Kâbe’de kılmak, Rahman’ın misafirlerinin öncelikleri arasında yerini alır. Sağlığı ve imkânı olanların dikkat ve sabırla ifa ettikleri ibadet halleridir. Gün boyu vakit namazlarını Mescid-i Haram’da kılmak günlük programınızda mutlaka vardır ve huşu içinde huzur-u Rahman’a varmanın hazzını yaşarsınız.

Kâbe, birçok özelliği ile diğer mekânlardan farklıdır ve kendine has özellikleri, özerkliği vardır. Burada kadın erkek abdestli olarak bay bayan birlikte yapılan “tavaf” ibadeti yanı sıra, kılınan cemaat ve ferdî namazlarda Kâbe’yi izlemek saadetini yaşarsınız. Kâbe’ye bakarak namaz kılmanın caiz olduğunu bilmeyen birçok Müslümanın olduğunu görürsünüz. Gerçekten Kâbe’yi izleyerek namazları kılmanın huzur ve huşu bir başkadır ve herkese nasip olmaz. İçinde yer aldığınız umre kafilesinin programı dışında zaman ve gücünüzün yettiği nispette umre ve tavaf ibadetini yaparak Mekke’deki ömrünüzü bereketlendirebilirsiniz. Bunu hemen hemen herkes yapmaya gayret eder.