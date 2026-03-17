Bayram gecelerini ibadetle geçirirdi

Peygamberimizin (asm) Ramazan’ı

Peygamber Efendimiz (asm) bayram gecelerini ibadetle geçirir: “Kim bayram geceleri kalkıp karşılığını Allah’tan bekleyerek namaz kılar, geceyi ihya ederse, kalplerin öldüğü o günde kalbi ölmez.” buyururdu.1

Peygamber Efendimiz (asm), bayram namazına gitmeden önce yıkanır, güzel koku sürünür, en güzel elbiselerini giyer, birkaç hurma yer ve Ramazan bayram namazına giderdi. Namaz sonrasında, birçok kişiyle bayramlaşmak için bayram namazına gidiş ve dönüşte farklı yolları kullanırdı.

Peygamber Efendimiz (asm) bayram namazlarına kızları ve eşleri ile birlikte giderdi ve Sahabe eşlerini de muhakkak teşvik ederdi. Hatta hayız gören kadınlar dahî bayram namazına gelir, namaz kılmaz, ama hayırda ve dualarda hazır bulunurlardı.

