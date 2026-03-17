"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MART 2026 SALI - YIL: 57

Yeni Asya: Bir gazeteden öte

Mehmet CEBE
17 Mart 2026, Salı
Her gazetenin bir okuyucusu vardır. Ama bazı gazetelerin bir de davası vardır. İşte Yeni Asya böyle bir gazetedir.

O, sadece günlük haberleri aktaran bir yayın organı değil; aynı zamanda bir fikrin, bir duruşun ve bir medeniyet tasavvurunun sesi olmuştur.

1970 yılında yayın hayatına başlayan ve benim de 1977'den beri okuyucusu olduğum Yeni Asya, yarım asrı aşan yolculuğunda yalnızca bir gazete olmanın ötesine geçmiş; bir fikir ve kültür mektebi hâline gelmiştir. Onun sayfalarında sadece siyasetin gündelik tartışmaları değil; iman, ahlâk, hürriyet, adalet ve insan hakları gibi daha derin meseleler ele alınmıştır.

Bu gazetenin fikir dünyasını besleyen en önemli kaynaklardan biri, Üstad Said Nursî’nin Kur’ân ve sünnet ışığında ortaya koyduğu eserlerdir. Bediüzzaman’ın savunduğu meşveret, hürriyet ve hukuk anlayışı Yeni Asya’nın yayın çizgisinde açıkça hissedilir. Bu yönüyle gazete, din ile ilimlerin çatışan değil; birbirini tamamlayan değerler olduğunu savunan bir anlayışın sesi olmuştur.

Eski okuyucular anlatır: Sabahın erken saatlerinde bayiden alınan gazete, çoğu zaman sadece okunup kenara bırakılmazdı. Evde, işyerinde veya dost meclislerinde sayfalar tek tek müzakere edilirdi. Yazılar üzerine uzun sohbetler yapılır, bir fikir üzerinde uzun süre konuşulurdu. Sonra da bir başka insan okusun ve ona da faydası olsun diye hediye edilirdi. Çünkü Yeni Asya yalnızca bir gazete değil; aynı zamanda düşünmeye kapı açan bir mektepti.

Belki de bu yüzden Yeni Asya okuyucusu sıradan bir okuyucu değildir. O, yalnızca gündemi takip eden biri değil; fikrî bir yolculuğa çıkan bir yolcudur. Her sabah gazetenin sayfalarını açarken sadece haber aramaz; aynı zamanda bir fikir, bir ufuk ve bir istikamet arar.

Bugün medya dünyası büyük bir hızla değişiyor. Haberler saniyeler içinde yayılıyor, bilgiler çoğu zaman doğruluğu sorgulanmadan dolaşıma giriyor. Gürültünün arttığı bu çağda, ilkelere bağlı bir yayın anlayışını sürdürebilmek her zamankinden daha kıymetli hâle geliyor.

Bediüzzaman’ın sıkça vurguladığı bir hakikat vardır: “İslamiyet güneş gibidir; üflemekle sönmez.” İşte Yeni Asya da yıllardır bu hakikatin izini süren bir yayın anlayışını temsil etmektedir.

Yarım asrı aşan bu yolculuk bize önemli bir gerçeği hatırlatıyor: Gazetecilik sadece haber vermek değildir. Hakikatin tarafında durabilmektir.

Bu yüzden Yeni Asya birçok insan için yalnızca bir gazete değil; bir okul, bir fikir ocağı ve bir manevî buluşma noktasıdır.

Bazı gazeteler okunur ve unutulur. Bazıları ise bir neslin fikrini ve vicdanını inşa eder. İşte Yeni Asya böyle bir gazetedir.

