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3 EKİM 2021 PAZAR - YIL: 52

Kâinat kadar geniş huzur mertebesi

Risale-i Nur'dan
03 Ekim 2021, Pazar
Risale-i Nur; ehl-i tarikat ve hakikat gibi huzur-u daimî kazanmak için kâinatı ya nefyetmek veya unutmak ve hatıra getirmemek değil, belki kâinat kadar geniş bir mertebe-i huzuru kazandırıyor.

Cevşenü’l-Kebîr ve Risale-i Nur ve Hizb-i Nurî dahi kâinatı baştan başa nurlandırıyor, zulümat karanlıklarını dağıtıyor, gafletleri, tabiatları parça parça ediyor, ehl-i gaflet ve ehl-i dalâletin altında saklanmak istedikleri perdeleri yırtıyor gördüm; kâinatı, envâıyla pamuk gibi hallaç ediyor, taraklar ile tarıyor müşahede ettim. Ehl-i dalâletin boğulduğu en son ve en geniş kâinat perdelerinin arkasında, envar-ı tevhidi gösteriyor.

Ezcümle: İki gün evvel, ism-i Hakem nüktesini okuyan bir Nakşî dervişi, güneşin ve manzumesinin bahsini, Risale-i Nur mesleğine vech-i tatbikini anlamamış. Demiş: “Bu da ehl-i fen ve kozmoğrafyacılar gibi bahseder” tevehhüm etmiş. Yanımda ona okundu; ayıldı. “Bu, bütün bütün başkadır” dedi. Demek, kozmoğrafyacılar gibi, ehl-i fennin en son ve geniş nokta-i istinadları ve medar-ı gafletleri olan perdelerde nur-u ehadiyeti gösteriyor. Orada da düşmanlarını takip ediyor. En uzak tahassungâhlarını bozuyor. Her yerde, huzura bir yol gösteriyor. Eğer güneşe kaçsa, ona der: “O bir soba, bir lâmbadır. Odununu, gazyağını veren kimdir? Bil, ayıl!” Başına vurur.

Hem kâinatı baştan başa âyineler hükmünde tecelliyat-ı esmâya mazhariyetlerini öyle gösteriyor ki gafletin imkânı olmuyor. Hiçbir şey huzura mâni olmuyor. Ehl-i tarikat ve hakikat gibi huzur-u daimî kazanmak için kâinatı ya nefyetmek veya unutmak ve hatıra getirmemek değil, belki kâinat kadar geniş bir mertebe-i huzuru kazandırdığını ve geniş ve küllî ve daimî kâinat vüs’atinde bir ubudiyet dairesini açtığını gördüm.

***

Risale-i Nur’un mesleği odur ki zihinlerde bir iz bırakmamak için sair ulemaya muhalif olarak, muarızların şüphelerini zikretmeden öyle bir cevap verir ki daha vehim ve vesveseye yer kalmaz. 

Hizmet Rehberi, s. 39-41

LÛ­GAT­ÇE:

ehl-i dalâlet: Doğru ve hak yoldan sapanlar.

envar-ı tevhid: Allah’ın varlık ve birliğini gösteren nurlar, ışıklar.

ezcümle: Örnek olarak.

Hizb-i Nurî: Risale-i Nur’daki iman hakikatlerinin bir hülâsası hükmünde, vird makamında da okunabilecek tefekkürî bir Arabî risale.

huzur: Allah’ın huzurunda olduğunun şuurunda olma ve ona göre hareket etme; ‘gaflet’in zıttı.

ism-i Hakem: Allah’ın “hüküm veren ve hükmünü yerine getiren; haklı ile haksızı ayıran” anlamlarına gelen ismi.

manzume: Sistem.

muarız: Karşı çıkan, muhalif.

nefyetmek: Yok saymak; inkâr etmek.

nur-u ehadiyet: Allah’ın her bir şeyde tekliğini/birliğini gösteren nur.

tahassungâh: Sığınma yeri, sığınak.

tecelliyat-ı esma: Allah’ın isimlerinin tecellileri, eserlerinin görünmesi.

tevehhüm etmek: Asılsız düşünceye kapılmak, zannetmek. 

ubudiyet: Kulluk.

vech-i tatbik: Uygulama yönü.

vehim: Kuruntu, yersiz zan ve şüphe.

vüs’at: Genişlik.

Etiketler: Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi
Okunma Sayısı: 849
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  • Cenk Çalık

    3.10.2021 15:51:41

    "Ehl-i tarikat ve hakikat gibi huzur-u daimî kazanmak için kâinatı ya nefyetmek veya unutmak ve hatıra getirmemek değil, belki kâinat kadar geniş bir mertebe-i huzuru kazandırdığını ve geniş ve küllî ve daimî kâinat vüs’atinde bir ubudiyet dairesini açtığını gördüm." Tarikatle mesleğimiz arasındaki muazzam farklardan birini üstadımız nazara veriyor. Unutmak yerine hatırlamak, kendine dönmek yerine kainattaki her bir mevcudata dönmek. Sonsuz bir tefekkür penceresi açılmasına vesile olan bir metot. Rabbim hakkıyla tefekkür etmesiyi cümlemize ihsan eylesin inşaAllah...

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