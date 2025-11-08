"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 KASIM 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Demir Risalesi’nin Mütalâası (6)

Mehmet ÇETİN
08 Kasım 2025, Cumartesi
Mütalâa çalışmamızın giriş kısmında da ifade edildiği gibi, demir, hakikaten büyük bir nimettir.

Hayatın hemen her alanındaki varlığı, bunu ispat eder. Böylesine muhteşem bir nimetin verilmesi ile ihtar edilen nimet hakikatine nazarı çevirmek gerekir. 

Demire olan ihtiyaç dile getiriliyor

Yalnız demirin zatını nazara vermiyor ki, “ihraç” desin. Belki demirdeki nimet-i azîmeyi ve nev-i beşerin demire ne derece muhtaç olduğunu ihtar içindir.

Bu ifade, risale metninin gizli öznesidir. Şöyle ki:

Dünyadaki mevcudatın Kur’ân’da bahsedilmesindeki maksad; onların zatını nazara vermek için değildir. Bilâkis, o mevcudata insanın ne kadar muhtaç olduğunu göstererek demir nimetini gönderen yaratıcıya nazarları çevirmek içindir. 

Mevcudatın en önde gelenlerinden olan demirin, Kur’ân bahsinde yer almasına doğrudan değil dolaylı (kinayî) olarak bakılıp, onunla verilmek istenen mesaj iyi anlaşılmalıdır. 

Ayette, eşyadan bahis; Allah’ın varlık ve birliğinin idrakiyle azametinin anlaşılması Kur’ân’î bir teamüldür. Bu hakikatten hareketle, demirin zatının nazara verilmesi beklenilmemelidir. Ayetin hedefi; fizik, kimya, coğrafya gibi mevcudatın sadece kendisinin ve üzerindeki mükemmelliklerin bahsi değildir. Burada hedef, demire olan ihtiyacın ziyade olmasını göze göstererek bu mühim ihtiyacın karşılanmasıyla gerçekleştirilen bir büyük nimetlenmeyle beşerin muhtaçlığına dikkat çekilir ve hatırlatılır. 

‘Nimet, yukarıdan gelir’, tabiri doğrudur

“Nimet ciheti ise aşağıdan yukarıya çıkmıyor, belki rahmet hazinesinden geliyor. Rahmet hazinesi elbette âlî, yukarı ve manen yüksek mertebededir. Elbette nimet yukarıdan aşağıyadır. Ve muhtaç olan beşerin mertebesi aşağıdadır.”

Nimet ciheti  

Nimet olması daha farklı bir iştir.

Demir, medeniyet açısından en büyük kıymettir. İnsanlığın yükselmesi, büyük medeniyetlere imza atması demiri iyi işlemesine bağlıdır. Kaliteli çelik, medeniyetin temel taşıdır. Ayette geçen “kendisinde müthiş bir güç bulunan” ifadesi gayet açıktır. Demiri iyi işlemek, güçlü olma yolunda önemli bir kilometre taşıdır. Güçlü bir medeniyet bu madenin iyi işlenmesinden doğmaktadır. Kur’ân, bu hususa dikkat çekmektedir. “Evet, nev-i beşerin bütün sanatlarının madeni ve terakkiyatının menbaı ve kuvvetinin medarı demirdir.” 1

Allah-insan bağlamından bakıldığında nimet; Allah’tan kula verilen şey, anlaşılır bu da aşağıdan yukarıya değil, bilâkis yukarıdan aşağıya anlaşılır ki rahmet hazinesinden kula ihsan edilenleri ifade eder.   

Merhamet göstererek lütufta bulunma anlamını ifade eden rahmet, muhtaç birisine yapılan ihsan ve yardım zaviyesinden bakıldığında Allah’ın rahmet hazinesinden demir, nimet cihetiyle kullarına merhameten bir ihsandır. Nimet, yukarıdan aşağıya, muhtaç olanlara manası gerçeğinde nimetin yukarıda, muhtaç olan beşerin de mertebesi aşağıdadır. Dolayısıyla nimet olması cihetiyle, demirin yukarıdan geliyor ifadesi doğrudur. 

Dipnot:

 1- Bediüzzaman Said Nursi, Lem’alar (2017), s. 425; Ali Sarıkaya, https://www.saidnursi.de/demir-madeni/

Okunma Sayısı: 198
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şehirler rant yeri olmasın

    Camiler politik istismar alanı değildir

    BM: İsrail, ateşkeste rağmen 107 insani yardım girişi talebini reddetti

    AB kriterleri Türkiye'nin menfaatine

    Siyaset değil, hukuk karar vermeli

    İsrail, zeytin toplayan Filistinlilere 1 ayda 340 kere saldırdı

    Trump: Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü "çok yakında" sahada olacak

    ABD, tarihinin en uzun süren hükümet kapanmasıyla karşı karşıya: Yüzlerce uçuş iptal ediliyor

    Pezeşkiyan: Yağmur yağmazsa Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız

    Sığınaklarla ilgili yeni kararlar: Bağımsız bölüm sayısı 10'dan fazla olan konutlarda sığınak zorunlu hale geldi

    Futbolda ''bahis'' operasyonunda 17 hakem ve 1 kulüp başkanı gözaltına alındı

    Gazze'de 16 bin 500'den fazla kişinin acil tıbbi bakıma ihtiyacı var!

    Fenerbahçe Çekya'dan 1 puanla döndü

    Barrack, Dışişlerine çağrılmalı

    30 barodan ortak çağrı: AİHM ve AYM kararları derhal uygulanmalı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burası bir yargı ülkesidir

    OECD’de enflasyon lideri yine Türkiye

    Sudan'da HDK, insani ateşkesi kabul etti

    LGS, 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Camiler politik istismar alanı değildir
    Genel

    Şehirler rant yeri olmasın
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.