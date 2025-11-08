"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 KASIM 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Ayva sarı, nar kırmızı

Ali HAKKOYMAZ
08 Kasım 2025, Cumartesi
-Cahit Sıtkı Tarancı’ya…-

Sonbahar dökülür gelir.

Yaz sökülür gelir.

Sen de böylesin.

 

Dişlerin sökülür gelir.

Düşlerin dökülür gelir.

Aynalar neylesin.

 

Bütün mevsimler sen/de…

Bir yanın cıvıl cıvıl bahar…

Bir yanın sonbahar; ağlar.

 

Kış gibi donup kalansın.

Giden gölgelere ağlayansın.

Yapraklar gibi savrulansın.

***

Renkler seni söyler, besteler seni… Mevsim denilen sensin…

*

Dünya kurulduğunda ilkbahar mıydı ki… İlkbahar, yaz, sonbahar, kış diye şiir gibi bir çırpıda sayarız mevsimleri!

*

Ve baş döndüren hızla geçip giden hayatı anlamaya çalışırken ölüm dikilir karşımıza.

*

Aslında mevsimler aynasında kendimizi seyretsek… Hayata ve ölüme arkadaşlığımız pekişecek.

Mütevekkil kuşlar, ağaçlar gibi hayatla konuşacağız.

*

Hâlin dilden üstün olduğunu sarı yaprakların gönüllü gönülsüz kelebekler gibi düşüşünü seyredince daha iyi anladım.

*

Ölümün ve hayatın sadeliğini bir kelebeğin uçuşunda ve ölüşünde okumamak mümkün mü!

*

Şairlerin vedâlara gözyaşlarını bilirsiniz.

“Ayva sarı, nar kırmızı… Sonbahar…”

Neymiş?

Vakitler renkleri; renkler vakitleri söylermiş.

*

Çok kişi, çok şeyi görmeden geçip giderken… Ressamlar, şairler orda durup oya’lanırmış. Bir oya gibi zamanı işlemeden, okşamadan yaşamak mı olurmuş!

*

“Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar…” dediği “tahavvülat” işte; aynalarda gözlerimize düşen.

**

“Neden böyle düşman görünürsünüz;

Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?” derken… İçine bir kurt düşmüş demek. Düşer.

*

Ve…

“Yaş otuz beş yolun yarısı eder.” dese de Cahit, kırk altısında bitirir dünyayı. Sonra yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Ziya Osman düşer peşine bir yıl sonra kırk yedisinde.

*

Dizlerimize ağrılar oturunca gafletimiz “yaralanıyor“ biraz. Yokuşlar yormaya başlayınca… Eski iştahımız paslanınca… Arsız yanlarımız uslanınca…

*

Yok; ne yazsam “o diyeceklerimi” tutturamıyorum. Fâniliği kendime unutturamıyorum.

*

İşe güce koyuluyor gibi yapsam da mezarlar yolumu kesiyor.

*

Esilen “heyecanımı” yerine koymam için dünyanın renkli haline salın diyor içimde bir yerler. Gel gör ki Mecnun’dan beter bende ayrılık yarası.

*

Dünyanın tapusunu neyleyeceksin diyorum da… İğnem düşse gözüm yerde…

*

Faniliğimin aynasında ebediyeti seyretme sermayesi bütün yaralarımı gül gülistan eyliyor.

*

Bunları Cahit’le konuşmak isterdim. Kesin ikimiz de ağlardık. Ağlardık ama geçip gidenlere bağlandıklarımızın boşunalığına…

Okunma Sayısı: 194
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şehirler rant yeri olmasın

    Camiler politik istismar alanı değildir

    BM: İsrail, ateşkeste rağmen 107 insani yardım girişi talebini reddetti

    AB kriterleri Türkiye'nin menfaatine

    Siyaset değil, hukuk karar vermeli

    İsrail, zeytin toplayan Filistinlilere 1 ayda 340 kere saldırdı

    Trump: Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü "çok yakında" sahada olacak

    ABD, tarihinin en uzun süren hükümet kapanmasıyla karşı karşıya: Yüzlerce uçuş iptal ediliyor

    Pezeşkiyan: Yağmur yağmazsa Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız

    Sığınaklarla ilgili yeni kararlar: Bağımsız bölüm sayısı 10'dan fazla olan konutlarda sığınak zorunlu hale geldi

    Futbolda ''bahis'' operasyonunda 17 hakem ve 1 kulüp başkanı gözaltına alındı

    Gazze'de 16 bin 500'den fazla kişinin acil tıbbi bakıma ihtiyacı var!

    Fenerbahçe Çekya'dan 1 puanla döndü

    Barrack, Dışişlerine çağrılmalı

    30 barodan ortak çağrı: AİHM ve AYM kararları derhal uygulanmalı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burası bir yargı ülkesidir

    OECD’de enflasyon lideri yine Türkiye

    Sudan'da HDK, insani ateşkesi kabul etti

    LGS, 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Camiler politik istismar alanı değildir
    Genel

    Şehirler rant yeri olmasın
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.