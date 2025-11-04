"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 KASIM 2025 SALI - YIL: 56

İhlâsı kazanmaya mecbur ve mükellefiz

Risale-i Nur'dan
04 Kasım 2025, Salı
Yirmi Birinci Lem’a İhlâs Hakkında

On Yedinci Lem’a’nın On Yedinci Notasının Yedi Meselesinden Dördüncü Meselesi iken, ihlâs münasebetiyle Yirminci Lem’a’nın İkinci Noktası oldu. Nuraniyetine binaen Yirmi Birinci Lem’a olarak Lemaata girdi.

Bu Lem’a lâakal her on beş günde bir defa okunmalı.

[“Birbirinizle çekişmeyin; sonra cesaretiniz kırılır, kuvvetiniz de elden gider.” (Enfal Suresi: 46.) “Allah için namaza durup kıyamda bulunun.” (Bakara Suresi: 238.) “Nefsini günahlardan arındıran, kurtuluşa ermiştir. • Nefsini günaha daldıran ise hüsrana düşmüştür.” (Şems Suresi: 9-10.) “Benim ayetlerimi, az bir dünya menfaatiyle değiştirmeyin.” (Bakara Suresi: 41.)]

Ey ahiret kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur’âniyede arkadaşlarım! Bilirsiniz ve biliniz: 

Bu dünyada, hususan uhrevî hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir nokta-i istinad, en kısa bir tarîk-ı hakikat, en makbul bir dua-i manevî, en kerametli bir vesile-i makàsıd, en yüksek bir haslet, en safî bir ubudiyet, ihlâstır.

Madem ihlâsta mezkûr hassalar gibi çok nurlar var ve çok kuvvetler var. Ve madem bu müthiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazyikat karşısında ve savletli bid’alar, dalâletler içerisinde bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde, gayet ağır ve büyük ve umumî ve kudsî bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur’âniye omzumuza ihsan-ı İlâhî tarafından konulmuş. Elbette, herkesten ziyade, bütün kuvvetimizle ihlâsı kazanmaya mecbur ve mükellefiz. Ve ihlâsın sırrını kendimizde yerleştirmek için gayet derecede muhtacız. Yoksa, hem şimdiye kadar kazandığımız hizmet-i kudsiye kısmen zayi olur, devam etmez; hem şiddetli mes’ul oluruz. “Benim ayetlerimi, az bir dünya menfaatiyle değiştirmeyin. (Bakara Suresi: 41)” ayetindeki şiddetli tehditkârâne nehy-i İlâhîye mazhar olup, saadet-i ebediye zararına, manasız, lüzumsuz, zararlı, kederli, hodfüruşâne, sakil, riyakârâne bazı hissiyat-ı süfliye ve menafi-i cüz’iyenin hatırı için ihlâsı kırmakla, hem bu hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz, hem hizmet-i Kur’âniyenin hürmetine taarruz, hem hakaik-ı imaniyenin kudsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz.

Ey kardeşlerim! Mühim ve büyük bir umur-u hayriyenin çok muzır mânileri olur. Şeytanlar o hizmetin hâdimleriyle çok uğraşır. Bu mânilere ve bu şeytanlara karşı ihlâs kuvvetine dayanmak gerektir. İhlâsı kıracak esbabdan; yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz. Hazret-i Yusuf Aleyhisselâm “Şüphesiz nefis daima kötülüğe sevk eder–ancak Rabbim rahmet ederse o başka. (Yusuf Suresi: 53.)” demesiyle, nefs-i emmareye itimad edilmez. Enaniyet ve nefs-i emmare sizi aldatmasın. İhlâsı kazanmak ve muhafaza etmek ve mânileri def etmek için gelecek düsturlar rehberiniz olsun.

Lem’alar, s. 274

LUGATÇE:

esbab: sebepler.

hassa: bir şeye özel olan nitelik.

hodfüruşâne: kendini satarcasına, övünerek; kendini beğendirmeye çalışarak.

lâakal: en azından.

menafi-i cüz’iye: cüz’î, küçük menfaatler.

ubudiyet: kulluk, ibadet.

umur-u hayriye: hayırlı işler.

vesile-i makàsıd: maksatlara ulaşmada vesile.

Okunma Sayısı: 222
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Büyükelçi ne demek istedi?

    Rakamlar inandırıcı değil - TÜİK, iktidarı memnun ediyor soframızdan çalıyor

    7 kişiden biri sosyal yardıma muhtaç

    Uysal: TÜİK yoksulluğu paylaştı

    Deprem korkusunun yerini geçim korkusu aldı

    Gebze'deki çalışmaları devam ediyor: 1000'in üzerindeki binada tarama yapılıyor

    Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu - "An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur"

    "ABD İHA'ları hava sahamızı ihlal ediyor"

    Maldivler’de nesiller arası sigara yasağı

    Yüzlerce PKK’lı SDG’ye geçti

    Zam şampiyonu patates

    Sudan’da durum kıyameti hatırlatıyor

    Senoz Vadisi’nde heyecan: Türkiye Enduro ve ATV şampiyonasına ilk kez ev sahipliği yapacak

    Enflasyon verileri açıklandı: TÜİK: Yüzde 32,87 - ENAG: Yüzde 60

    Gazze'ye sadece 3203 yardım tırı giriş yapabildi

    Afganistan'daki depremde 5 kişi öldü

    Trump: Maduro'nun günleri sayılı

    Filistin bayrağının renkleriyle... Gazzeli Şehitlerin isimleri tek tek nakışla işlendi

    Balfour zulmü: Malı olmayandan (İngiltere), hakkı olmayana (İsrail) verilen tarihi bir suç!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Asıl şeref ve üstünlük
    Genel

    Şaban Döğen’e rahmet duasıyla
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Rakamlar inandırıcı değil - TÜİK, iktidarı memnun ediyor soframızdan çalıyor
    Genel

    Uysal: TÜİK yoksulluğu paylaştı
    Genel

    7 kişiden biri sosyal yardıma muhtaç
    Genel

    Büyükelçi ne demek istedi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.