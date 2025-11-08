"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 KASIM 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Hastanelerimiz...

Ali BEYKOZ
08 Kasım 2025, Cumartesi
Bazı şeylerin olumlu veya olumsuz varlığından haberdar olmuyoruz.

Hastanelerimizin son durumu hakkında sağlıklıysak haberimizin olmadığı gibi.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nin ciddi bir park problemi olduğunu yakın bir zamana kadar bilmiyordum. Hastasın veya hastanı getirmişsin muayene olacağın binanın önüne park etmen mümkün değil. Uzak bir noktada park yeri bulabiliyorsan şükredip arabanı bırakıp geliyorsun. Öyle ki hastanı kapıda bırakıp park yeri aramak bile zorlaşıyor bazen. Hastan ihtiyarsa veya zor yürüyorsa işin daha da zor.

Poliklinikten randevu alıp bahsettiğim hastaneye gittiğim zaman enteresan bir durum var… Randevu aldığım doktor ile hiç karşılaşmadım. Genç asistanlar muayeneyi yapıyor… Tahlil, ultrason veya röntgen istediklerinde ise bir gün sonra gittiğimde o asistanı da bulamıyorum, bir başka asistan ile hastalığımı konuşmak zorunda kalıyorum. Birine şöyle demiştim; “Benim randevu aldığım doktor yerine sizinle görüştürdüler. Siz bunları istediniz. Bunları yaptırıp geldiğimde peki sizinle tekrar karşılaşma ihtimalim var mı?”  Gülümseyerek "yok" demişti.

Büyük hastaneler yapılmış, fakat binaları daha ekonomik ve iyi tasarım ile kullanışlı hale getirebilirlermiş. Yatan hasta odaları çoğunlukla iki kişilik. Hiç tanımadığınız ve sizinle aynı oranda temizlik konusunda hassasiyeti olmayan bir diğer hasta ile aynı odada kalıyor olabiliyorsunuz… Tuvaleti temiz kullanmayan bir hasta ve hasta yakını ile aynı odada kalmak mecburiyeti oldukça büyük bir problem.

Tüm hastaların tek kişilik odalarda kalacak şekilde projelendirilen bir hastane inşaatı yapmaları hiç de zor değildi. Refakatçilerin rahatça kalabilecekleri bir durum ortaya çıkardı. Bu hem hastayı, hem refakatçıyı rahatlatırdı. Hastanın yanında bazen refakatçı olarak bayan kalıyorsa, diğer hastanın refakatçısı erkekse bu oldukça sıkıntılı bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Odalarda refakatçinin rahat ibadet etmesinin yolunu bu tek kişilik hasta odaları sağlar.

Hastaya; bu odaya şükret eskiden daha kalabalık odalarda hastalar yatıyordu mantığı ile yaklaşılmamalı. Doktor bulmuşsun asistan olsa da demek yanlış bir düşünce. 2025 yılının sonuna geliyoruz. 

Hasta haklarında bahsedildiği gibi, hastaların hekim seçme hakkı vardır. Ben bir hekim seçiyorum. Fakat o hekim ile değil asistanı ile görüşüyorum. Asistanlar yanlış anlamasın. Asistanların isimlerini muayene listesine eklesinler ben onların arasından birisine muayene olayım. 

Tüm hastalarımıza Hâlık-ı Rahîm şifa versin inşallah …

Okunma Sayısı: 200
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şehirler rant yeri olmasın

    Camiler politik istismar alanı değildir

    BM: İsrail, ateşkeste rağmen 107 insani yardım girişi talebini reddetti

    AB kriterleri Türkiye'nin menfaatine

    Siyaset değil, hukuk karar vermeli

    İsrail, zeytin toplayan Filistinlilere 1 ayda 340 kere saldırdı

    Trump: Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü "çok yakında" sahada olacak

    ABD, tarihinin en uzun süren hükümet kapanmasıyla karşı karşıya: Yüzlerce uçuş iptal ediliyor

    Pezeşkiyan: Yağmur yağmazsa Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız

    Sığınaklarla ilgili yeni kararlar: Bağımsız bölüm sayısı 10'dan fazla olan konutlarda sığınak zorunlu hale geldi

    Futbolda ''bahis'' operasyonunda 17 hakem ve 1 kulüp başkanı gözaltına alındı

    Gazze'de 16 bin 500'den fazla kişinin acil tıbbi bakıma ihtiyacı var!

    Fenerbahçe Çekya'dan 1 puanla döndü

    Barrack, Dışişlerine çağrılmalı

    30 barodan ortak çağrı: AİHM ve AYM kararları derhal uygulanmalı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burası bir yargı ülkesidir

    OECD’de enflasyon lideri yine Türkiye

    Sudan'da HDK, insani ateşkesi kabul etti

    LGS, 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Camiler politik istismar alanı değildir
    Genel

    Şehirler rant yeri olmasın
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.