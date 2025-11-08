Hastanelerimiz...

Bazı şeylerin olumlu veya olumsuz varlığından haberdar olmuyoruz.

Hastanelerimizin son durumu hakkında sağlıklıysak haberimizin olmadığı gibi.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nin ciddi bir park problemi olduğunu yakın bir zamana kadar bilmiyordum. Hastasın veya hastanı getirmişsin muayene olacağın binanın önüne park etmen mümkün değil. Uzak bir noktada park yeri bulabiliyorsan şükredip arabanı bırakıp geliyorsun. Öyle ki hastanı kapıda bırakıp park yeri aramak bile zorlaşıyor bazen. Hastan ihtiyarsa veya zor yürüyorsa işin daha da zor.

Poliklinikten randevu alıp bahsettiğim hastaneye gittiğim zaman enteresan bir durum var… Randevu aldığım doktor ile hiç karşılaşmadım. Genç asistanlar muayeneyi yapıyor… Tahlil, ultrason veya röntgen istediklerinde ise bir gün sonra gittiğimde o asistanı da bulamıyorum, bir başka asistan ile hastalığımı konuşmak zorunda kalıyorum. Birine şöyle demiştim; “Benim randevu aldığım doktor yerine sizinle görüştürdüler. Siz bunları istediniz. Bunları yaptırıp geldiğimde peki sizinle tekrar karşılaşma ihtimalim var mı?” Gülümseyerek "yok" demişti.

Büyük hastaneler yapılmış, fakat binaları daha ekonomik ve iyi tasarım ile kullanışlı hale getirebilirlermiş. Yatan hasta odaları çoğunlukla iki kişilik. Hiç tanımadığınız ve sizinle aynı oranda temizlik konusunda hassasiyeti olmayan bir diğer hasta ile aynı odada kalıyor olabiliyorsunuz… Tuvaleti temiz kullanmayan bir hasta ve hasta yakını ile aynı odada kalmak mecburiyeti oldukça büyük bir problem.

Tüm hastaların tek kişilik odalarda kalacak şekilde projelendirilen bir hastane inşaatı yapmaları hiç de zor değildi. Refakatçilerin rahatça kalabilecekleri bir durum ortaya çıkardı. Bu hem hastayı, hem refakatçıyı rahatlatırdı. Hastanın yanında bazen refakatçı olarak bayan kalıyorsa, diğer hastanın refakatçısı erkekse bu oldukça sıkıntılı bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Odalarda refakatçinin rahat ibadet etmesinin yolunu bu tek kişilik hasta odaları sağlar.

Hastaya; bu odaya şükret eskiden daha kalabalık odalarda hastalar yatıyordu mantığı ile yaklaşılmamalı. Doktor bulmuşsun asistan olsa da demek yanlış bir düşünce. 2025 yılının sonuna geliyoruz.

Hasta haklarında bahsedildiği gibi, hastaların hekim seçme hakkı vardır. Ben bir hekim seçiyorum. Fakat o hekim ile değil asistanı ile görüşüyorum. Asistanlar yanlış anlamasın. Asistanların isimlerini muayene listesine eklesinler ben onların arasından birisine muayene olayım.

Tüm hastalarımıza Hâlık-ı Rahîm şifa versin inşallah …