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29 ARALIK 2020 SALI - YIL: 51

Kur’ân, i’cazıyla gösterir ki Arştan geliyor

Risale-i Nur'dan
29 Aralık 2020, Salı
Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın altı ciheti parlaktır ve nurludur.

Evham ve şübehat, içine giremez. Çünkü arkası Arşa dayanıyor; o cihette nur-u vahiy var. Önünde ve hedefinde saadet-i dâreyn var; ebede, ahirete el atmış, Cennet ve saadet nuru var. Üstünde sikke-i i’caz parlıyor. Altında bürhan ve delil direkleri var. İçi halis hidayet; sağı “Efelâ ya’kılûn”lar [Akıl etmezler mi? (Yâsin Sûresi: 68.)] ile ukùlü istintakla “Sadakte” dedirtiyor. Solunda, kalplere ezvak-ı ruhânî vermekle, vicdanları istişhad ederek “Bârekâllah” dediren Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’a hangi köşeden, hangi cihetten evham ve şübehatın hırsızları girebilir?

Evet, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, asırları, meşrepleri, meslekleri muhtelif olan enbiyanın, evliyanın, muvahhidînin kitaplarının sırr-ı icmaını câmi’dir. Yani bütün o ehl-i kalp ve akıl, Kur’ân-ı Hakîm’in mücmel ahkâmını ve esâsâtını tasdik eder bir surette, o esâsâtı kitaplarında zikredip kabul etmişler. Demek onlar, Kur’ân şecere-i semavîsinin kökleri hükmündedirler.

Hem Kur’ân-ı Hakîm vahye istinad ediyor ve vahiydir. Çünkü Kur’ân’ı nâzil eden Zat-ı Zülcelâl, mu’cizat-ı Ahmediye (asm) ile, Kur’ân vahiy olduğunu gösterir, ispat eder. Ve nâzil olan Kur’ân dahi, üstündeki i’caz ile gösterir ki Arştan geliyor. Ve münzel-i aleyh olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın bidayet-i vahiydeki telâşı ve nüzul-ü vahiy vaktindeki vaziyet-i bîhuşu ve herkesten ziyade Kur’ân’a karşı ihlâs ve hürmeti gösteriyor ki vahiy olup ezelden geliyor, ona misafir oluyor.

Hem o Kur’ân, bilbedahe mahz-ı hidayettir. Çünkü onun muhalifi, bilmüşahede, küfrün dalâletidir.

Hem bizzarure, Kur’ân envâr-ı imaniyenin madenidir. Elbette envâr-ı imaniyenin aksi zulümattır. Çok Sözlerde bunu kat’î olarak ispat etmişiz.

Hem Kur’ân, bilyakîn, hakaikın mecmaıdır; hayalât ve hurafat, içine giremez. Teşkil ettiği hakikatli âlem-i İslâmiyet, izhar ettiği esaslı Şeriat ve gösterdiği âlî kemâlâtın şehadetiyle, âlem-i gayba ait olan bahislerinde dahi, âlem-i şehadetteki bahisleri gibi ayn-ı hakaik olduğunu ve içinde hilâf bulunmadığını ispat eder.

Hem Kur’ân, bi’l-ayan ve şüphesiz, saadet-i dâreyne îsal eder, beşeri ona sevk eder. Kimin şüphesi varsa, bir defa Kur’ân’ı okusun ve dinlesin, ne diyor?

Mektubat, s. 227

LÛ­GAT­ÇE:

Arş: Allah’ın kudret ve saltanatının tecelli ettiği yer.

envâr-ı imaniye: İman nurları.

evham: Vehimler, kuşkular, kuruntular.

ezvak-ı ruhânî: Ruhânî, manevî zevkler.

i’caz: Mu’cizelik, mu’cize oluş.

istintak: Söyletme, konuşturma.

istişhad etmek: Şahit göstermek.

Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan: Açıklamalarıyla akılları benzerini yapmaktan âciz bırakan Kur’ân-ı Kerîm.

muvahhidîn: Muvahhidler, Allah’ın varlığına ve birliğine inananlar.

münzel-i aleyh: Kendisine Allah tarafından indirilmiş.

sırr-ı icma: İcma sırrı, bir mesele üzerinde birleşme, toplanma sırrı.

şecere-i semavî: Semavî ağaç; kökleri İlâhî ve semavî hakikatlere dayanan manevî ağaç.

şübehat: Şüpheler.

ukùl: Akıllar.

vaziyet-i bîhuş: Kendinden geçme hâli.

zulümat: Karanlık.

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  • Cenk çalık

    29.12.2020 00:38:33

    Kur'an'ın altı yönlü tanımlanması ve özelliklerinin belirtilmesi orjinal ve tesirli bir yaklaşım tarzı. Diğer kitaplardaki hakikatlerin tamamını içermesi, vahye istinat etmesi, hidayet kaynağı olması, imana kavuşturması ve cenneti kazandırması gibi namütenahi faydaları olduğu aşikardır.

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