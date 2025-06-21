"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Makinelerin çağı

Said TAŞITÇI
21 Haziran 2025, Cumartesi
İnsanlara ihtiyacımız var mı? Bu zamanın iş gücünde insanlar büyük rol oynuyor olsa da bu durum çok hızlı değişecek. Teknoloji ve inovasyon o kadar ilerledi ki artık birçok işi makineler yapabiliyor.

Hatta insanlardan daha iyi, hızlı ve düşük maliyetli yapabiliyorlar. Geçmişte makineler sadece basit işleri ucuza yapabiliyordu. Günümüzde ise editörlükten yazarlığa, veri analizinden finans yatırımına kadar pek çok kompleks işi yaptırabiliyoruz. Çünkü en karışık işleri bile çok basit parçalara ayırıp tamamlayabiliriz ve bu süreci makineler de öğrenebiliyor. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan yapay zekâ devrimi ile öğrenme algoritmalarının ve makine öğrenmesinin ne kadar geliştiğini hep beraber gördük. Bir iş hakkında yeterince veriyi makineye analiz ettirirseniz işin sonunda insanlardan daha verimli bir şekilde işleri yapan bir makine ortaya çıkar. Fazla geleceğe gitmeye gerek yok günümüz teknolojisi ile makinelerin bizden iyi yapamayacağı çok az şey var.

Peki insan faktörü neden hâlâ bu kadar önde? Pek çok sebepten ve en önemli iki başlıktan birincisi; maliyet. Makine üreten makineleri üretmek yatırım, ar-ge ve zaman istiyor. Bu sebeple bir iş kolunu otomasyona bağlamak ilk sefer için maliyetli. Bu uzun vadeli yatırım yerine insan gücüne dayalı kısa vadeli işe odaklanmak hâlâ çokça tercih edilen bir çözüm. Bir başka girişim yatırımı ve ar-geyi yaptıktan sonra bunu kopyalamak daha kolay. Diğer sebep ise alışkanlık. Evet insanlık teknoloji olarak ne kadar ilerlese de kuşakların alışkanlıklarını değiştirmesi çok zor oluyor. Günümüzde kasiyerlere ihtiyaç yok ama insanlar alışverişi robotlarla yapmak istemiyor, bankacıya ihtiyaç yok ama konu özellikle para olunca bir muhatap aranıyor. Basit hastalıkları teşhis için doktora bile gerek yok ama yazılıma güvenilmiyor.

Bu durum her nesilde değişecek, daha kabul edilebilir ve normal olacak. Yeni kuşaklar milyonlarca veriyi analiz edip insan hatasından muaf çözümler sunan makinelere güvenmeyi öğrenecek. Robotların gerçekçiliği arttıkça insan iletişimini aramaktan vazgeçecek. Yine ilk sorumuza dönecek olursak: İnsana ihtiyaç var mı? Elbette var. Her ne kadar makineler pek çok işi devralsa da insan aklı, vicdanı ve sosyal yapısı hâlâ vazgeçilmezdir. 

İnsanların oluşturduğu üretim tüketim döngüsünde dönüşüm yaşanıyor olabilir; ancak bu, insanı dışlayan değil, insanın rolünü yeniden tanımlayan bir süreçtir. Önümüzdeki yıllarda teknoloji ve bilim alanında çalışan bir kesimin daha çok öne çıkması mümkün görünse de bu, toplumun diğer kesimlerinin değerini ortadan kaldırmaz. Tam tersine, insan merkezli çözümler ve sosyal adalet ilkesiyle şekillenen modeller öne çıkacaktır. Artan otomasyon karşısında, insan onuruna yaraşır şekilde herkesin hayatını sürdürebileceği yeni ekonomik sistem arayışları gündeme gelmektedir. Bunlardan biri de, temel gelir (universal basic income) gibi modellerdir. Bu da ayrı bir tartışmanın konusudur. Bu başka bir yazının konusu. Evet, yapay zekâyı herkes her yerde kullanmaya başladı ve kısa zamanda ne kadar geliştiğine şahit. Gün geçtikçe insandan ayırt etmesi zorlaşan makineler ve yapay zekâlar çıkıyor.

Artık fark etmeliyiz ki makinelerin çağı gelecekte değil, çoktan başladı. Ancak bu gelişmeler insanı değersizleştirmek yerine, ona yeni sorumluluklar ve roller yüklüyor. Bizler kusurlarıyla, duygularıyla ve değer yargılarıyla hâlâ bu dönüşümün en önemli parçasıyız.

(Yeni Asya Fidanlık eki, sayı 28’den alınmıştır.)

Okunma Sayısı: 235
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    “Uluslararası hukuka tam saygı” çağrısı

    Türkiye hukuka dönmeli

    Mamalar tükendi, bebek ölümleri gelebilir!

    Aile, inanç değerleriyle korunur

    Trump’a seçmeni de destek vermiyor

    Netanyahu: ABD, bize çok yardımcı oluyor

    Rusya: ABD, çatışmaya dahil olmamalı - İsrail saldırıları derhal durdurmalı

    Şirket sayısı arttı ama borç yükü ağırlaştı

    İran’da halk İsrail'e karşı ayakta

    Wall Street Journal: İran'a saldırılarının maliyeti İsrail'in "savaş kabiliyetlerini" kısıtlayabilir

    Alman halkı İsrail'in Gazze'deki katliamlarına karşı

    Dünya genelinde tarihteki en büyük veri ihlali yaşandı

    4036 hakim ve savcının görev yeri değişti

    BM: Terör örgütü PKK/YPG, 2024 yılında Suriye'deki 286 çocuğu zorla silahlı kadrosuna kattı

    2,5 milyondan fazla adayı terletecek soru kitapçıkları yola çıktı

    İsrail'in nükleer silahlarına Batı'nın çifte stsandartı

    20 milyon öğrenci için yaz tatili başladı

    Libya: Yunanistan'ın hidrokarbon ihalesi "egemenlik haklarımızın ihlali"

    'Sağlık haktır, pazarlık konusu yapılamaz'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Aile, inanç değerleriyle korunur
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İmansızlık hastalığına en iyi çare Risale-i Nur'da - Bediüzzaman Köln'deki panelle yâd edildi
    Genel

    Şirket sayısı arttı ama borç yükü ağırlaştı
    Genel

    Türkiye hukuka dönmeli
    Genel

    Mamalar tükendi, bebek ölümleri gelebilir!
    Genel

    “Uluslararası hukuka tam saygı” çağrısı
    Genel

    Rusya: ABD, çatışmaya dahil olmamalı - İsrail saldırıları derhal durdurmalı
    Genel

    Netanyahu: ABD, bize çok yardımcı oluyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.