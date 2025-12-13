Kâinatı ayakta tutan tekvinî kanunlar ve rububiyet eserleri (4)

"Hem elektriğin en büyüğü bulunan ve fevaid-i tenviriyesine işaret ederek ondan istifadeye teşvik eden şimşek ise senin fezadaki kudretini güzelce tenvir eder." 1

Buhar kazanı hükmündeki okyanuslardan tekvinî bir kanun ve emirle buharlaşan sular, (su 100°C'dan sonra buharlaşır) yine tekvinî bir kanuna itaat eden havanın kaldırma kuvveti ile yükselir. Aynı emirle ısınan hava da beraber yükselir. Allah tekvinî bir kanunla havaya da emretmiştir. Yükselen hava her 100m. de 0,5°C sıcaklığından kaybeder. Havanın hacmi daralmaya başlar. Nihayet havayla beraber soğuyan su buharı bulut olarak ortaya çıkar. Rüzgârlarla vazifeli olduğu yere doğru sevk olur. Yere paralel olarak seyrederken dağlar engeliyle yükselir. Yükseldikçe soğur ve nihayet yoğunlaşma derecesine gelir. Herbiri 300.000 ton su taşıyan yağmur bulutları birbirlerine yaklaşıp birleşirler. Çünkü o anda, "Yağmur başına arş" emrini almışlardır. Bu bulutların tamamı kaynağı ilmen tam tespit edilemeyen "+" veya "-" elektrik yüküyle yüklenmiştir. Allah'ın tekvinî bir kanununa itaatla Rab ismiyle terbiye ettiği elektriğin "aynı kutupları birbirini iter, zıt kutuplar ise birbirini çeker" emrine itaat ile bulutlar arasında yaklaşınca elektrik arklanması (şimşek) meydana gelir. Şiddetli ışıkla beraber ürkütücü, fakat müjdeli gök gürültüsünü duyarsınız. Bu durum elektriği başta aydınlatmada olmak üzere birçok hizmetlerinizde kullanabilirsiniz, derken yeryüzündeki suyu hasretle bekleyenlere "Sizlere müjde! Yağmur geliyor" diye haykırıyor.

Yoğunlaşmaya başlayan bulutlar, adeta gözyaşlarını akıtarak yağmur damlalarını yeryüzüne doğru bırakıyorlar. Sayısız faydalarından dolayı yağmura rahmet namı verilmiştir. Yer çekiminin etkisiyle bir başka tekvinî kanuna itaatle yere doğru inen yağmur damlaları adeta hassas terazilerle tartılmış, belli bir ağırlıkta olup, ivme ile hız kazanmadan yere düşer. Asıl hayrete sebep olan şiddetli fırtına ve tipide bu yağmur ve kar damlalarının havada birbiriyle çarpışmadan, büyük kütleler oluşturmadan yeryüzüne düşmeleridir. Düşünelim ki bu damlalar 5-10 bin metre yükseklikten yere inene kadar milyonlar damlalar çarpışıp 100 tonluk kütleler halinde başımıza, evlerimizin çatısına, yeryüzüne düşselerdi acaba ne yapardık? Yağmur gerçekten bir rahmet olur muydu?

Yağmur ve kar damlalarının en şiddetli fırtınalarda bile çarpışmadan zararlı büyük kütleler oluşturmadan yeryüzüne inişleri Allah’ın itaate emrettiği tekvinî kanunları ile düzenlenmiştir. Çünkü yağmur tanelerinin yaratıldığı bulut aynı elektrik yükü ile yüklüdür. Bu damlalar da aynı elektrik yükü ile yüklenerek düşmeye başlıyor. Tekvinî kanun, "Aynı elektrik yükü ile yüklü cisimler birbirini iterler" hükmünü taşımaktadır. Bu kanuna ve emre bütün yağmur damlaları da itaat ediyor ve asla birbirleriyle çarpışmıyorlar. (...) cümlesi der: "Nasıl ki elektriğin kıymettar metaı, ne şarktan ne de garptan celbedilmiş bir mal değildir. Belki yukarıda, cevv-i havada rahmet hazinesinden, semavat tarafından iniyor. Her yerin malıdır. Başka yerden aramaya lüzum yoktur" der. 2

Elektrik gibi bir nimeti yoktan var edip, böyle mükemmel terbiye ederek bizim hizmetimize veren Allah'a binler şükür ve dualar ederiz.

Dipnotlar:

1- Şualar, s. 65.; ,2- Age., s. 717.