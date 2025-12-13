Karakter depolamak

Hayatımız boyunca farklı insanlarla karşılaşırız. Fizikî olarak farklıkları çok önemli değildir. Fakat karakter farklılıkları bizim için unutulmaz olur.

Üniversitede okurken bir arkadaşım vardı herkese "şef" diye hitap ederdi. Bunun sebebini sorduğumda “Ben kimsenin ismini hatırlayamam, senin ismini bile kaç ayda aklımda tutmaya başladım. İşin kolayına kaçıyorum, herkese şef diyorum durumu kurtarıyorum” demişti. Komik lise öğrencilik hatıraları vardı… Anlattıklarının bazılarını hikâye olarak yazmıştım. Benden telif ücreti istemişti. Karşılaştığımızda benden telif ücreti istemeye devam ediyor! Ben de ona “Sayemde meşhur oldun" diyorum. Şimdi bu yazıyı okusa bundan da telif ücreti isteyebilir…

Bir başka arkadaşım, bir odalı bir evde kalırdı. Sabah haşlanmış yumurta, öğlen, Cumartesi Pazar günleri yağda yumurta, akşam bulabilirse biber ve domatesli yumurta yerdi. Memlekete gidince evde annesine yumurta hariç ne varsa yerim dermiş. Tekrar bekâr odasına gelince de “Yumurtayı özlemişim" diyerek rutin hayatına devam ederdi.

Bir başkası üniversiteye hazırlanmak için bizimle birlikte kalıyordu. Üniversite hazırlık dershanesi yerine güreş kursuna yazılmıştı. Babası köyde ders çalışıyor diye beklerken delikanlı spor yapıyordu. Üniversiteyi kazanamadı. Köyde güreş yapabildi mi bilemiyorum.

Aynı evde kaldığımız bir arkadaş sabah kahvaltı yapmadan dışarıya çıkmazdı. Gürültüleri duyunca uyanır, fakat yataktan çıkmazdık. Tepsi salona gidince mutfaktan bardak alan salona giderdi. Bir gün salona girdim ki sofrada domatesli bulgur pilavı vardı… “Oturun yiyin bakayım. Ben her sabah size kahvaltı hazırlamak zorunda mıyım?“ demişti…

Bir arkadaşım: “… Babam” diye cümlesini bitirirdi…

Bir başkası devamlı şaka yapmaya çalışırdı, fakat bir türlü komik olamazdı.

Bunları niye anlatıyorum, hayatımızda rastladığımız farklı karakterler ve değişik olaylar bize yazarken rehberlik ederler.

Kusursuz insan ilginç değildir. Farklı insanlar, hayatın sıkıcılığından bizleri kurtarır, gülümsetir. Yazarlar bu rastladıkları insanları "depolarlar" ve bir gün bizzat o yaşadıkları olayı değil de onun kendilerinde oluşturduğu duyguyu yazarlar. Bir karakter yazarken o insan ona ilham verir.

Şöyle bir şey yapabiliriz; arkadaşlarınızı ve tanıdıklarınızı aklınıza getirin bunların içinden hangileri sizin için unutulmaz kişilerdir. Bu kişi sizin için, yazarken oluşturmaya çalıştığınız konunun karakteri olabilir…

