"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 ARALIK 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Karakter depolamak

Ali BEYKOZ
13 Aralık 2025, Cumartesi
Hayatımız boyunca farklı insanlarla karşılaşırız. Fizikî olarak farklıkları çok önemli değildir. Fakat karakter farklılıkları bizim için unutulmaz olur.

Üniversitede okurken bir arkadaşım vardı herkese "şef" diye hitap ederdi. Bunun sebebini sorduğumda “Ben kimsenin ismini hatırlayamam, senin ismini bile kaç ayda aklımda tutmaya başladım. İşin kolayına kaçıyorum, herkese şef diyorum durumu kurtarıyorum” demişti. Komik lise öğrencilik hatıraları vardı… Anlattıklarının bazılarını hikâye olarak yazmıştım. Benden telif ücreti istemişti. Karşılaştığımızda benden telif ücreti istemeye devam ediyor! Ben de ona “Sayemde meşhur oldun" diyorum. Şimdi bu yazıyı okusa bundan da telif ücreti isteyebilir…

Bir başka arkadaşım, bir odalı bir evde kalırdı. Sabah haşlanmış yumurta, öğlen, Cumartesi Pazar günleri yağda yumurta, akşam bulabilirse biber ve domatesli yumurta yerdi. Memlekete gidince evde annesine yumurta hariç ne varsa yerim dermiş. Tekrar bekâr odasına gelince de “Yumurtayı özlemişim" diyerek rutin hayatına devam ederdi.

Bir başkası üniversiteye hazırlanmak için bizimle birlikte kalıyordu. Üniversite hazırlık dershanesi yerine güreş kursuna yazılmıştı. Babası köyde ders çalışıyor diye beklerken delikanlı spor yapıyordu. Üniversiteyi kazanamadı. Köyde güreş yapabildi mi bilemiyorum.  

Aynı evde kaldığımız bir arkadaş sabah kahvaltı yapmadan dışarıya çıkmazdı. Gürültüleri duyunca uyanır, fakat yataktan çıkmazdık. Tepsi salona gidince mutfaktan bardak alan salona giderdi. Bir gün salona girdim ki sofrada domatesli bulgur pilavı vardı… “Oturun yiyin bakayım. Ben her sabah size kahvaltı hazırlamak zorunda mıyım?“ demişti…

Bir arkadaşım: “… Babam” diye cümlesini bitirirdi…

Bir başkası devamlı şaka yapmaya çalışırdı, fakat bir türlü komik olamazdı.

Bunları niye anlatıyorum, hayatımızda rastladığımız farklı karakterler ve değişik olaylar bize yazarken rehberlik ederler.

Kusursuz insan ilginç değildir. Farklı insanlar, hayatın sıkıcılığından bizleri kurtarır, gülümsetir. Yazarlar bu rastladıkları insanları "depolarlar" ve bir gün bizzat o yaşadıkları olayı değil de onun kendilerinde oluşturduğu duyguyu yazarlar. Bir karakter yazarken o insan ona ilham verir.

Şöyle bir şey yapabiliriz; arkadaşlarınızı ve tanıdıklarınızı aklınıza getirin bunların içinden hangileri sizin için unutulmaz kişilerdir. Bu kişi sizin için, yazarken oluşturmaya çalıştığınız konunun karakteri olabilir… 

Okunma Sayısı: 188
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dışişleri Bakanlığı: Çernomorsk Limanı'ndaki saldırı endişelerimizin haklılığına işaret etmektedir

    İsrail eski Başbakanı Ehud Olmert: Ülkem savaş suçu işliyor

    AB, Rusya'nın 210 milyar avroluk varlıklarını ''süresiz'' dondurma kararı aldı

    Gazze'deki fırtına sebebiyle 14 kişi öldü

    Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

    Karadeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

    Samimiyseniz bahis reklamlarını kaldırın

    Petro’dan Trump’a gel gerçekleri gözünle gör

    “Düşünce özgürlüğü ihlâlidir”

    Cumhuriyetçi senatörden ırkçı sözler

    Kıbrıs’ta federal çözüme dönüş sinyali

    Meteoroloji yurdun kuzeydoğu kesimlerini uyardı

    İstanbul’da Küresel Helâl Zirvesi

    İsrail'in Lübnan'a saldırıları devam ediyor

    Enver Aysever tutuklandı

    Gazze’de içme suyu yok, sel riski büyük

    Millet iyice ezildi

    9 bürokrata yurt dışı yasağı

    FİFA’ya ihlâl suçlaması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Gazze'deki fırtına sebebiyle 14 kişi öldü
    Genel

    AB, Rusya'nın 210 milyar avroluk varlıklarını ''süresiz'' dondurma kararı aldı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İsrail eski Başbakanı Ehud Olmert: Ülkem savaş suçu işliyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Dışişleri Bakanlığı: Çernomorsk Limanı'ndaki saldırı endişelerimizin haklılığına işaret etmektedir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.