"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 ARALIK 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Tefekkür yolculuğum -3

Harun SÖZLER
13 Aralık 2025, Cumartesi
Oyunda gerçeğin farkına varan karakter, bu kez kendi dostlarının da gerçeği bilmesi için onlara seslense ne olurdu peki?

Onları, yıllardır aynı dünyanın içinde yaşadıkları hâlde hiç sorgulamadıkları düzenin arkasındaki kudreti düşünmeye çağırsa… Karşısındaki topluluk muhtemelen iki kısma ayrılırdı: Oyunun iç yasalarına sıkı sıkıya bağlı olanlar diğerleri ise bu çağrı karşısında gerçeği sorgulamaya başlayanlar.

İlk kısım için her şey “kendiliğinden” işliyordu. Onlara göre düzenin bir mimara ihtiyacı yoktu; çünkü düzen zaten işliyordu. Muhtemel itirazları şöyle olurdu:

“Bir mimarın olması imkânsız. Bu dünyanın zaten kanunları var; bu kanunlarla sistem kendiliğinden işliyor. Zaman kendiliğinden akıyor ve ezelidir. Işık motoru çalışıyor çünkü ona gelen enerji sonsuzdur. Dünyamızın kodları, algoritmaları ve yazılımları var; işleyiş tamamen bunlardan ibarettir. Hem dediğin gibi bizi var eden biri varsa, gelip kendini göstermesi gerekmez miydi? Biz görmediğimizi kabul etmeyiz. Bizim dünyamız elektron ananın (tabiat ana) ve her şeyi bilen yapay zekânın (üstün akıl) eseridir.”

Bunun gibi sözlerle hakikati örtmeye çalışırlardı. Eğer gerçeğe ulaşmak için dikkatle gözlemleseler oyunun, mimarın izleriyle ve ispatlarıyla dolu olduğunu görürlerdi. Fakat onlar düzeni görüyor, düzenleyeni görmezden geliyorlar; çünkü içinde bulundukları oyunun zevkini ve neşesini bozmak istemiyorlardı.

İkinci kısım; kanunların varlığı kendiliğinden değil, bilâkis kanun koyucu bir iradeye delalet ediyordu. Çünkü hiçbir kod kendi kendine yazılmaz; hiçbir algoritma kendini hesaplamaz; hiçbir saat kendi zamanını tayin etmez. Oyunda ne kadar mükemmel bir düzen varsa, o kadar kudretli bir mimarın varlığını fısıldıyordu. Sorgulamaya başlayanlar için asıl mesele oyunun nasıl işlediği değil, oyunun neden işlediğiydi. Eğer işleyen kanunlar varsa kanunu koyan olmalı; eğer kusursuz bir düzen varsa düzenleyen olmalı; eğer imar varsa elbette bir mimar da bulunmalı.

Ve oyundaki en çarpıcı soru şudur:

Tüm karakterler mimarın varlığını inkâr etseler ve şiddetle ona karşı çıksalar, gerçeği gören karakter ne yapardı? Tüm itirazlara rağmen hakikati anlatmaya devam eder miydi? Mimarına duyduğu güven, bağlılık ve sevgi uğruna, içinde bulunduğu oyunun tüm akışına meydan okur muydu?

Onun sergilediği uyanış, her ne kadar bir oyunun hudutlarında zuhur etmiş görünse de hakikatte benim aklımın aradığı, kalbimin sezdiği, ruhumun iştiyakla yöneldiği hakikatlerin birer yansımasıdır.

Madem varlık âlemi baştan sona okunabilir bir kitap gibi duruyor ve her satırında bir kudret mührü parlıyor.

Madem fıtratın sesi, “Bâkî bir Mimar olmadan bu nizam olmaz” diye adeta haykırıyor; o hâlde bu oyun metaforu benim tefekkür yolculuğumdur.

Belki de gaflet perdelerini yırtıp hakikati aramaya niyet eden biri için bir misal olabilir: Kendini bilmeye, Rabbini bulmaya ve kâinatın sahifelerinde yazılı olan o ezelî hakikati okumaya.

Bu tefekkür yolculuğunun daha derin manalarını, farklı çıkarımlarını ve kelimelerin ötesinde kalan hassasını sizin hayal dünyanıza ve idrakinizin geniş ufkuna havale ediyorum…

Okunma Sayısı: 144
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dışişleri Bakanlığı: Çernomorsk Limanı'ndaki saldırı endişelerimizin haklılığına işaret etmektedir

    İsrail eski Başbakanı Ehud Olmert: Ülkem savaş suçu işliyor

    AB, Rusya'nın 210 milyar avroluk varlıklarını ''süresiz'' dondurma kararı aldı

    Gazze'deki fırtına sebebiyle 14 kişi öldü

    Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

    Karadeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

    Samimiyseniz bahis reklamlarını kaldırın

    Petro’dan Trump’a gel gerçekleri gözünle gör

    “Düşünce özgürlüğü ihlâlidir”

    Cumhuriyetçi senatörden ırkçı sözler

    Kıbrıs’ta federal çözüme dönüş sinyali

    Meteoroloji yurdun kuzeydoğu kesimlerini uyardı

    İstanbul’da Küresel Helâl Zirvesi

    İsrail'in Lübnan'a saldırıları devam ediyor

    Enver Aysever tutuklandı

    Gazze’de içme suyu yok, sel riski büyük

    Millet iyice ezildi

    9 bürokrata yurt dışı yasağı

    FİFA’ya ihlâl suçlaması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Gazze'deki fırtına sebebiyle 14 kişi öldü
    Genel

    AB, Rusya'nın 210 milyar avroluk varlıklarını ''süresiz'' dondurma kararı aldı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İsrail eski Başbakanı Ehud Olmert: Ülkem savaş suçu işliyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Dışişleri Bakanlığı: Çernomorsk Limanı'ndaki saldırı endişelerimizin haklılığına işaret etmektedir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.