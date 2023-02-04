Beşiktaş, Sivas'ta mağlup oldu

Süper Lig'in 23. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

1. dakikada ilk tehlikeli atak konuk ekipten geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Roiser'in kale alanına çevirdiği topu defans uzaklaştırdı.

5. dakikada bu kez ev sahibi takım etkili geldi. Gradel'in sol kanattan ortasında kale önünde kafalardan seken top arka direkte Saiz'in önünde kaldı. Bu futbolcunun pasıyla ceza yayının gerisinde topla buluşan Cofie'nin şutunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarıya çıktı.

18. dakikada Sivasspor sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Gradel'in kavisli ortasında top ceza sahasında herkesi aşarak taca gitti.

23. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Altıpasın solunda topla buluşan Caicedo penaltı noktası gerisindeki Saiz'i gördü. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak ağlara gitti: 1-0

29. dakikada Tayfur Bingöl'ün ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Aboubakar, kaleci Ali Şaşal Vural'ı geçtikten sonra vuruşunu yaptı, top az farkla yandan auta gitti.

45+1. dakikada duvar pasıyla soldan ceza sahasına giren Hadziahmetovic'e defans son anda müdahale etti.

Karşılaşmada başka pozisyon olmayınca ilk yarı 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

50. dakikada Sivasspor sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Gradel'in direkt kaleye gönderdiği top, baraja çarparak uzaklaştı.

73. dakikada Tayfur Bingöl'ün ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Aboubakar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

76. dakikada Hadziahmetovic'in sağ çaprazda ceza alanı çizgisinin gerisinden gelişine vuruşunda, top farklı şekilde üstten auta gitti.

80. dakikada Muleka'nın pasıyla sağ kanattan çizgiye inen Roiser'in içeriye çevirdiği meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.

82. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in sağ kanattan sert ortasına ön direkte ayak koyan Cofie, topu kornere gönderdi.

86. dakikada defansın arkasına sarkan Angielski kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

Karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 1-0 kazandı.

Beşiktaş cephesi

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, hem sahaya hem rakibe teslim oldukları bir oyun olduğunu belirtti.

Yedikleri golün ardından rakiplerinin oyun anlayışının biraz daha güçlendiğini aktaran Güneş, "Oyun kurgusu olarak hem kanatlardan gelemedik hem de orta sahada alanı daraltamadık. Oyunun tamamına baktığınızda kendi oyunumuzun altında oynadık." dedi.

Sadece sahayı değil, bütün koşulları, rakiplerinin oyununu bilmelerine rağmen şartlara uyum sağlamadan maçı bitirdiklerine dikkati çeken Güneş, "Değişiklikler yaptık, oyuna hakim gözüktük ama istediğimiz gol pozisyonları ve atakları sağlayamadık. Bu da rakibin maçı kazanmasına yetti." diye konuştu.

"Rakibimiz daha istekliydi ve maçı kazandı"

Güneş, daha rahat oynayabilecekleri bir maçta öne geçemediklerini vurgulayarak, "Yeterli konsantre olamadık, motivasyonumuz düşüktü. Rakibimiz bu konuda bizden daha istekliydi ve maçı kazandı. Onları tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni transferleri Aboubakar'ın ilk maçında daha diri gözüktüğünü ama bunu sürdüremediğini vurgulayan Güneş, şunları kaydetti:

"Sadece o değil, biz hücumda zaten yeteri kadar hem baskı yapamadık hem etkili olamadık. Ama Aboubakar üzerinden konuşursak transfer sürecinde geçirdiği dönemden sonra bazen oyuncu gelir aldığı sonuçlarla katkı yapar, moral değeri artar. Bence o dönemi yaşıyor. Aboubakar'ın bundan daha iyi oyuncu olduğunu biz de biliyoruz. Sadece o değil, oynayan birçok oyuncunun kendi seviyelerinin altında oynaması da bizim için oldukça sıkıntı. Arada bir oyuna ortak oldular, baskı yaptılar ama tamamına baktığınızda yeterli değildi. Aboubakar'da bunlardan bir tanesiydi."

"Transferi şartlara bağlı yapabiliriz"

Hedefinin bir takım oluşturmak olduğunu anlatan Güneş, "Bunu maalesef oluşturamadık, asıl sıkıntılardan bir tanesi o. Fazla olan oyuncularımız var, eksik olan oyuncularımız var veya eksikliğini hissettiğimiz oyuncular var. Orta sahada hala düşündüğümüz oyuncular var, orta saha da hep değişiklik yapmak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

Transfer konusunda da değerlendirmede bulunan Güneş, şartlara bağlı olarak bunu gerçekleştirebileceklerini dile getirdi.

"Şampiyonluk yarışında büyük yara aldığımız bir gerçek"

Güneş, 2 maçtaki 5 puan kaybının oyuncular üzerinde moralsizlik oluşturacağına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Şampiyonluk yarışında büyük yara aldığımız bir gerçek. Çünkü geriden gelmemize rağmen iyi bir gidişimiz vardı, yani maç kazanarak gidişimiz vardı. Kaybedilen her puan üzerinde de takımda bir olumsuzluk oluyor. Çünkü her maç final, bugün de maç finaldi. Yediğimiz bir golden sonra tamamen kopmak doğru değil. Bugün de maç bitti ve üzgünüz. Bize yakışan bir sonuç değil, Beşiktaş'ın şu anda bulunduğu durumdan memnun değiliz. Ama yapacak tek şey bu takımı ayakta tutup tekrar yarışın içerisinde her maçı final içerisinde oynamak."

"Beşiktaş'ın mağlubiyetinin şu andaki durumu beni ilgilendirir"

Beşiktaş taraftarının yönetimi istifaya davet ettiği yönündeki bir soru üzerine Güneş, "Beşiktaş'ın mağlubiyetinin şu andaki durumu beni ilgilendirir, sorumlusu benim, takımın sorumlusu da benim. Oyuncular da benim görev verdiğim oyuncular." değerlendirmesinde bulundu.

Güneş, maçı kazanmaları halinde böyle bir şeyin gündeme gelmeyeceğine dikkati çekerek, "Benim dışımda konuşulan şeyleri saha içerisine getirmeyi doğru bulmam. Evet kaybettik, iki maçı kazanabilirdik, kazanacak gücümüz vardı. Oyun olarak da bunu gösterebilirdik ama her şey bitti, dağılalım, panik yapalım böyle bir düşüncemiz yok. Ama üzüleceğiz, üzülmek savaşmayı, yeniden teslim olmadan takımı düzeltmeyi engelleyecek bir durum değil." diyerek sözlerini tamamladı.

Sivasspor cephesi

Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, hem ligde hem Avrupa kupalarında oynadıkları için bazı sıkıntılar yaşadıklarını belirtti.

Sakatlıkların ve üst üste maç oynamanın kendilerini çok etkilediğine dikkati çeken Çalımbay, "Ligde kesinlikle iyi bir yere gelmemiz gerekiyor ki diğer maçlarımızı rahat bir şekilde oynayalım." dedi.

Hem Avrupa hem ligi bir arada götürdüklerini vurgulayan Çalımbay, "Mart ayında Avrupa'da çok önemli bir maçımız olacak. Orayı geçersek ilk 8'e kalacağız. Hem Sivas camiası için hem de Türkiye puanı açısından çok önemli bir maç. Türkiye Kupası'nda da yolumuza devam ediyoruz. Ligde de iyi bir yere gelmemiz gerekiyor ki o zaman diğer maçları rahatça oynayabiliriz. Bundan önce hem Avrupa hem ligi götürürken bir sıkıntı yaşadık." diye konuştu.

"Çok iyi bir galibiyet aldık"

Lige bütün ağırlığı verdiklerini aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:

"Alanyaspor maçı bizim için dönüm maçıydı. Onun galibiyetinin anlamlı olması için de Beşiktaş'tan puan ya da puanlar almamız gerekiyordu. Maçın başından sonuna kadar oyun disiplinimizi bozmadan, yapacaklarımızı çok iyi bilerek, orta sahamızın ve defansımızın çok iyi olması, hepsi gerçekten güzel bir şekilde geçti. Maç güzel bir şekilde geçti. Çok iyi bir galibiyet aldık, çok ihtiyacımız olan bir galibiyetti. Galibiyetimizi hem de çok iyi bir takıma karşı aldık. Çok iyi bir kadroya sahip takıma karşı aldık. Kazandığımız için mutluyuz."

Ligde üst üste deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ve İstanbulspor ile karşılaşacaklarını anımsatan Çalımbay, bu maçları da çok iyi bir şekilde bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Çalımbay ligin uzun bir maraton olduğunu belirterek, takımından memnun olduğunu dile getirdi.

Yeni transferlerin takıma katkı verdiğini de aktaran Çalımbay, galibiyet serisini devam ettirmeyi istediklerini sözlerine ekledi.