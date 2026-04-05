Vatandaşın banka borçları artıyor

Ekonomik zorluklar, vatandaşın bankalara olan borçlarını hızla artırdı. Bireysel kredi ve kredi kartı harcamaları son bir yılda yüzde 47’den fazla arttı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre bankacılık sektöründe tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları toplamı 27 Mart 2026 itibarıyla 6 trilyon 59 milyar 932 milyon TL’ye yükselerek 6 trilyon TL eşiğini aştı. Geçen yılın aynı döneminde 4 trilyon 112 milyar 738 milyon TL seviyesinde bulunan bu kalemde, yıllık bazda yaklaşık yüzde 47,3 artış kaydedildi. Tüketici kredileri toplamı 3 trilyon 131 milyar TL’ye ulaşırken, en yüksek payı ihtiyaç kredileri aldı. Bireysel kredi kartları bakiyesi 2 trilyon 928 milyar TL’ye çıkarak yıllık bazda yüzde 50’nin üzerinde büyüme kaydetti. Haber Merkezi

