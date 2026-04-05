"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 NİSAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Vatandaşın banka borçları artıyor

05 Nisan 2026, Pazar 01:12
Ekonomik zorluklar, vatandaşın bankalara olan borçlarını hızla artırdı. Bireysel kredi ve kredi kartı harcamaları son bir yılda yüzde 47’den fazla arttı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre bankacılık sektöründe tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları toplamı 27 Mart 2026 itibarıyla 6 trilyon 59 milyar 932 milyon TL’ye yükselerek 6 trilyon TL eşiğini aştı. Geçen yılın aynı döneminde 4 trilyon 112 milyar 738 milyon TL seviyesinde bulunan bu kalemde, yıllık bazda yaklaşık yüzde 47,3 artış kaydedildi. Tüketici kredileri toplamı 3 trilyon 131 milyar TL’ye ulaşırken, en yüksek payı ihtiyaç kredileri aldı. Bireysel kredi kartları bakiyesi 2 trilyon 928 milyar TL’ye çıkarak yıllık bazda yüzde 50’nin üzerinde büyüme kaydetti.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 450
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Hüseyin ilhan

    5.04.2026 05:58:56

    Milletin banka yani faizcilere esaretini teşvik eden iktidardır.Musluman insanımızın hak,hukuk,helal,haram ve adalet anlayışını bilerek,planlayarak bozan bu iktidara kim ki destek veriyorsa bu gunah-i kenarında ortağıdır. Ülkeyi israflari,yandaşlarına kamu kaynaklarını birçok hile,entrika ve haksızca aktaranlar milletin sofraları ekmeğini çalan modern hırsızdır. Bu hırsızlığı yapan,yapana destek olanları mahşerde Çetin azap bekliyor.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

📷

En Çok Okunanlar

Genel

Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Genel

Genel

Nurdan Katreler

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.