TÜİK, pazara çıksın

Eğitim-Bir-Sen, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını eleştirerek, “Çarşı pazar fiyatlarını görmezden gelmek kafayı kuma gömmektir” dedi.

Memur-Sen’e bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), TÜİK’in 2026 yılı mart ayı enflasyonunu yüzde 1,94 olarak açıklamasına tepki gösterdi. Sendika tarafından yapılan açıklamada, açıklanan verilerin piyasa gerçekleriyle örtüşmediği vurgulandı.

Zam üstüne zam

Eğitim-Bir-Sen’in sosyal medya hesabından “Biliyor (mu)sun bu işi?” başlığıyla paylaşılan ve Genel Başkan Ali Yalçın tarafından da alıntılanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “TÜİK 2025 yılı mart ayında akaryakıt fiyatları; benzinde yüzde 2,5, motorinde ise yüzde 1,85 düşmüştü. Tüm maliyetleri doğrudan etkileyen akaryakıt fiyatlarında o günlerde yaşanan düşüşe rağmen TÜİK, 2025 yılı mart ayı enflasyonunu yüzde 2,46 olarak açıklamıştı. 2026 yılı mart ayında ise akaryakıt fiyatları; benzinde yüzde 7,5, motorinde yüzde 14 arttı.”

Kafanızı kuma gömmeyin

Açıklamanın devamında, “İğneden ipliğe tüm fiyatlara bu artış yansımışken TÜİK’in enflasyonu yüzde 1,94 olarak açıklaması hayatın gerçekleriyle örtüşmemektedir. Çarşı pazar fiyatlarını görmezden gelip enflasyonu kağıt üzerinde düşürmek kafayı kuma gömmektir. TÜİK, kafasını kumdan çıkarmalıdır. Enflasyon altında ezilen eğitim ve bilim çalışanları ile emekliler görülmeli, maaşları seyyanen zamlarla iyileştirilmelidir” ifadeleri kullanıldı.

ANKARA - MEHMET KARA

TÜİK için bağımsız dış denetim sistemi kurun!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, mart ayı enflasyon verilerine ilişkin olarak sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Babacan şunları söyledi: “Mart için açıklanan enflasyon rakamları ortada. ENAG 4,10; İTO 2,97; WebTÜFE 2,48; TÜİK 1,94. Her zamanki gibi en düşük rakamı TÜİK açıklamış. Söyleye söyleye dilimizde tüy bitti; 2 artı 2’nin 4 etmediği yerde, ekonomiye kimse güvenmez. Halkımız çarşıda pazarda gerçek enflasyonu zaten görüyor, yaşıyor. Hükümete çağrımdır: Rakamlarınıza güveniyorsanız, TÜİK için bağımsız bir ‘dış denetim sistemi’ kurun. İş dünyasından, akademisyenlerden itibarlı isimlerle bir heyet oluşturun. TÜİK’i incelesinler, gerçek neyse kamuoyuyla paylaşsınlar. Aksi halde, ağzınızla kuş tutsanız beceremeyeceksiniz.”

