"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 NİSAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

TÜİK, pazara çıksın

05 Nisan 2026, Pazar 09:25
Eğitim-Bir-Sen, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını eleştirerek, “Çarşı pazar fiyatlarını görmezden gelmek kafayı kuma gömmektir” dedi.

Memur-Sen’e bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), TÜİK’in 2026 yılı mart ayı enflasyonunu yüzde 1,94 olarak açıklamasına tepki gösterdi. Sendika tarafından yapılan açıklamada, açıklanan verilerin piyasa gerçekleriyle örtüşmediği vurgulandı. 

Zam üstüne zam

Eğitim-Bir-Sen’in sosyal medya hesabından “Biliyor (mu)sun bu işi?” başlığıyla paylaşılan ve Genel Başkan Ali Yalçın tarafından da alıntılanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “TÜİK 2025 yılı mart ayında akaryakıt fiyatları; benzinde yüzde 2,5, motorinde ise yüzde 1,85 düşmüştü. Tüm maliyetleri doğrudan etkileyen akaryakıt fiyatlarında o günlerde yaşanan düşüşe rağmen TÜİK, 2025 yılı mart ayı enflasyonunu yüzde 2,46 olarak açıklamıştı. 2026 yılı mart ayında ise akaryakıt fiyatları; benzinde yüzde 7,5, motorinde yüzde 14 arttı.”

Kafanızı kuma gömmeyin

Açıklamanın devamında, “İğneden ipliğe tüm fiyatlara bu artış yansımışken TÜİK’in enflasyonu yüzde 1,94 olarak açıklaması hayatın gerçekleriyle örtüşmemektedir. Çarşı pazar fiyatlarını görmezden gelip enflasyonu kağıt üzerinde düşürmek kafayı kuma gömmektir. TÜİK, kafasını kumdan çıkarmalıdır. Enflasyon altında ezilen eğitim ve bilim çalışanları ile emekliler görülmeli, maaşları seyyanen zamlarla iyileştirilmelidir” ifadeleri kullanıldı. 

ANKARA - MEHMET KARA

***

TÜİK için bağımsız dış denetim sistemi kurun!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, mart ayı enflasyon verilerine ilişkin olarak sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Babacan şunları söyledi: “Mart için açıklanan enflasyon rakamları ortada. ENAG 4,10; İTO 2,97; WebTÜFE 2,48; TÜİK 1,94. Her zamanki gibi en düşük rakamı TÜİK açıklamış. Söyleye söyleye dilimizde tüy bitti; 2 artı 2’nin 4 etmediği yerde, ekonomiye kimse güvenmez. Halkımız çarşıda pazarda gerçek enflasyonu zaten görüyor, yaşıyor. Hükümete çağrımdır: Rakamlarınıza güveniyorsanız, TÜİK için bağımsız bir ‘dış denetim sistemi’ kurun. İş dünyasından, akademisyenlerden itibarlı isimlerle bir heyet oluşturun. TÜİK’i incelesinler, gerçek neyse kamuoyuyla paylaşsınlar. Aksi halde, ağzınızla kuş tutsanız beceremeyeceksiniz.”

Haber Merkezi

    Tavizsiz bir dik duruşun adı: Mehmet Kutlular - Vefatının 5. yılında rahmetle yâd ediyoruz

    Trump, İran'a tanıdığı süreyi uzattı

    Fenerbahçe, 1 maç eksiği olan Galatasaray'ın 1 puan gerisinde

    Oyun oynarken çamura saplandılar

    "Beyaz Saray aptalca hatalarını tekrarlamayı planlıyorsa Babu'l Mendeb Boğazı'nı da kapatılabiliriz"

    "Boğazı açın yoksa cehennemde yaşayacaksınız"

    Akdeniz'de düzensiz göçmen teknesi alabora oldu: 70'ten fazla kişi kayboldu

    Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada yaralanan polis memuru şehit oldu

    "Üzerlerine kıyametin kopmasına 48 saat kaldı"

    Irak’taki petrol depolarına İHA saldırısı

    İran'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotu da kurtarıldı

    Mültecilere güvenli yollar açın

    Prof. Dr. Hatemi, dualarla uğurlandı

    On binlerce kişi Trump ve yönetimini protesto etti

    TÜİK, pazara çıksın

    İran'dan Guterres ile BM Güvenlik Konseyi'ne mektup

    Bir yanda açlık, diğer yanda israf var

    Yüzde 11’lik zammı ilk 90 günde enflasyon yuttu

    Vatandaşın banka borçları artıyor

