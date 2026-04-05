Yüzde 11’lik zammı ilk 90 günde enflasyon yuttu

Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Emrah Atak, kamu çalışanlarının ve teknik kadroların maaşlarında yaşanan tarihi erimeye dikkati çekti.

Atak, “Kamu çalışanlarının 2026 yılının ilk 6 ayı için aldığı yüzde 11’lik zammın neredeyse tamamını, daha ilk 90 günde enflasyon yuttu. Bordrolardaki erimenin ve alım gücündeki gerilemenin artık sürdürülemez boyutlara ulaştığını görüyoruz. Bu hayat pahalılığı karşısında, toplumun çoğu ücretli kesiminin olduğu gibi mühendis, mimarlar ve teknik hizmetler sınıfının da öncelikli amacı geçim derdidir, hayatta kalma mücadelesidir. Milyarlık dev ihalelerin riskini omuzlayan, Türkiye’nin altyapısını inşa eden kamu mühendisleri; artan kiralar ve durdurulamayan gıda enflasyonu karşısında orta sınıftan uzaklaşmış, yoksulluk sınırının altına itilmiştir” dedi. Ankara - Anka

