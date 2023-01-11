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12 OCAK 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Chelsea, Joao Felix'i kiraladı

11 Ocak 2023, Çarşamba 21:00
İngiltere Premier Lig takmı Chelsea, İspanya'nın Atletico Madrid forması giyen Portekizli futbolcu Joao Felix'i sezonun geri kalanı için kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Joao Felix kiralık olarak Chelsea'ye transfer olduktan sonra, "Chelsea dünyanın en büyük takımlarından biri ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmayı umuyorum. Burada olduğum için çok mutluyum ve Stamford Bridge Stadı'nda oynayacağım için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

23 yaşındaki futbolcu, 2019 yazında forma giydiği Portekiz'in Benfica takımdan 126 milyon avroluk rekor bir bonservis ücreti karşılığında Atletico Madrid'e transfer olmuştu.

AA

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