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12 ARALIK 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Dünya Kupası'nda gözler yarı final karşılaşmalarında

12 Aralık 2022, Pazartesi 15:09
Turnuvanın ilk yarı final maçında 36 yıllık şampiyon özlemine son vermek isteyen Arjantin ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Son şampiyon Fransa, 14 Aralık Çarşamba günü turnuvaya imza atan Fas ile mücadele edecek.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı yarın başlayacak.

Turnuvadaki ilk yarı final mücadelesi, 36 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Arjantin ile 2018'in finalisti Hırvatistan arasında yaşanacak. Lusail Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak.

Arjantin ile Hırvatistan, Dünya Kupası'nda 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında grup aşamasında oynanan 2 maçın birini Arjantin, diğerini ise Hırvatistan kazandı.

Fransa 1998'deki müsabaka Arjantin'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, Rusya 2018'deki randevudan ise Hırvatistan 3-0 galip ayrıldı.

Katar 2022'deki diğer yarı final maçında ise 14 Aralık Çarşamba günü son şampiyon Fransa ile turnuvada "peri masalı"na imza atan Fas kozlarını paylaşacak. Al Bayt Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak.

Bu müsabaka, Fransa ile Fas'ın Dünya Kupası'ndaki ilk buluşması olacak.

Arjantin'in yarı finalde firesi yok

Dünya Kupası'nda son şampiyonluğunu 1986'da elde eden Arjantin, yarı final aşamasında oynadığı 5 maçı da kazanmayı başardı.

Arjantin turnuvada son 4 takım arasında yer aldığı 1930, 1978, 1986, 1990 ve 2014'te rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi.

1978 ile 1986'da şampiyonluğa ulaşan, 1930, 1990 ve 2014'te ise ikincilikle yetinen Arjantin, Hırvatistan'ı mağlup ederek yarı finaldeki 6. mücadelesinden de galip ayrılmaya çalışacak.

Lionel Scaloni'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Arjantin'de Gonzalo Montiel ile Marcos Acuna, sarı kart cezası nedeniyle Hırvatistan maçında forma giyemeyecek.

Messi, iki önemli unvanın peşinde

Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, yarı finalde iki önemli unvanının sahibi olmaya çalışacak.

Messi, Hırvatistan karşısında sahaya çıkması durumunda Lothar Matthaus'un Dünya Kupası'nda en fazla forma giyen (25 maç) oyuncu rekoruna ortak olacak.

Lionel Messi, fileleri havalandırması halinde ise Gabriel Batistuta'yı geride bırakacak ve 11 golle Dünya Kupası'nda en fazla gol atan Arjantinli futbolcu unvanını elde edecek.

"Atlas Aslanları" final hesapları yapıyor

Elemelerde ve turnuvada oynadığı son 13 müsabakada mağlup olmayan Fas, "peri masalı"na imza attığı turnuvada final oynamanın hayalini kuruyor.

Afrika temsilcisi, 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki yolculuğunda Belçika, İspanya ve Portekiz gibi yıldız oyuncuları kadrosunda bulunduran güçlü ekipleri mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Katar 2022'de oynadığı 5 maçın 4'ünde kalesini gole kapatmayı başaran Fas, oynadığı futbolla ve teknik direktör Walid Regragui'nin uyguladığı taktikle sporseverlerin beğenisini kazandı.

Dünya Kupası'nda adını yarı finale yazdıran ilk Afrika temsilcisi olarak tarihe geçen "Atlas Aslanları", bu turnuvada 2 şampiyonluğu bulunan Fransa'ya üstünlük kurarak adını finale yazdırmaya çalışacak.

Fas'ta kırmızı kart cezalısı Walid Cheddira, Fransa karşısında takımdaki yerini alamayacak.

Fransa, 6 yarı finalin üçünü kazandı

Son şampiyon Fransa, Dünya Kupası'nın yarı final aşamasında 7. kez sahne alacak.

"Horozlar" yarı finalde oynadığı ilk 3 maçta (1958, 1982, 1986) rakiplerine mağlup olurken, son 3 karşılaşmada (1998, 2006, 2018) ise sahadan galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Fransa, 1998 ve 2018'de Dünya Kupası'nı müzesine götürdü.

Hırvatistan'ın hedefi üst üste finale çıkmak

Katar 2022'nin favorilerinden Brezilya'yı eleyerek büyük bir sürprize imza atan Hırvatistan, deneyimli futbolcusu Luka Modric'in önderliğinde Dünya Kupası'nda art arda final heyecanı yaşamak istiyor.

Son yıllarda sergilediği istikrarlı futbolla dikkati çeken Hırvatistan, Arjantin'i mağlup etmesi halinde İtalya, Hollanda ve Almanya'nın ardından üst üste finale yükselen 4. Avrupa temsilcisi olacak.

Hırvatistan, Dünya Kupası'nda 3. kez yarı final mücadelesi verecek. 1998'de şampiyon Fransa'ya elenen Hırvatistan, 2018'de ise İngiltere'ye üstünlük kurarak adını finale yazdırmıştı.

4 takımın seri penaltı atışlarındaki performansı

2022 Dünya Kupası'nın yarı final aşamasında oynanacak 4 müsabakanın normal süresinde ve uzatma bölümünde eşitlik bozulmadığı takdirde finale yükselen ekipleri seri penaltı atışları belirleyecek.

Yarı finalde mücadele edecek 4 takımın turnuva tarihindeki penaltı istatistikleri şöyle:

- Arjantin (5 galibiyet, 1 mağlubiyet)

- Hırvatistan (4 galibiyet)

- Fransa (2 galibiyet, 2 mağlubiyet)

- Fas (1 galibiyet)

AA

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