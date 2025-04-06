Fenerbahçe, Trabzonspor'u 4-1'le geçti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Trabzonspor'u 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 45+4. dakikasında bordo-mavili ekip, Draguş'un kaydettiği golle devreyi 1-0 önde tamamladı.

Sarı-lacivertli takım, ikinci yarıda Talisca'nın 3 ve Skriniar'ın bir kez ağları havalandırdığı karşılaşmadan 4-1 galip ayrılarak puanını 68'e çıkardı.

Lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftada Trabzonspor karşısında hata yapmayan sarı-lacivertli ekip, zirveyle aradaki puan farkını 3'e indirerek şampiyonluk şansını sürdürdü.

İkinci yarıda oyuna giren Talisca, "hat trick" yaptı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız oyuncusu Anderson Talisca, ikinci yarıda dahil olduğu karşılaşmada galibiyetin mimarı oldu.

Müsabakanın 46. dakikasında Djiku'nun yerine oyuna giren Talisca, 51. dakikada kazanılan penaltı atışında fileleri havalandırırken, 64. dakikada ise takımının üçüncü golünü attı.

Anderson Talisca, 77. dakikada ise Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası dışından gelişine sert bir şutla ağlara göndererek maçtaki 3. golünü attı.

Brezilyalı futbolcu, Türkiye'deki kariyerinde ilk kez "hat-trick" yaptı. 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Beşiktaş forması giyen Talisca, siyah-beyazlı forma altında ilk sezonunda 17 gol atarken, "hat-trick" yapamamıştı.

Bir sonraki sezonda Beşiktaş'la lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda 47 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, 20 kez fileleri havalandırırken, bir maçta en fazla 2 gol atmıştı.

Bu sezon 4. kez geriye düştüğü maçı kazandı

Trabzonspor karşısında 1-0 geriye düştüğü müsabakadan 4-1 galip ayrılan Fenerbahçe, bu sezon dördüncü kez geriye düştüğü bir maçı kazandı.

Ligin 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında kulüp tarihinin en erken golünü yiyen Fenerbahçe, ilk yarısı 2-2 biten maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekip, 21. haftada ilk yarısını 1-0 mağlup tamamladığı maçta Göztepe'yi 3-2'lik skorla mağlup ederken, 22. haftada ise 2-0 geriye düştüğü mücadelede sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2'yle geçti.

Milan Skriniar, üst üste ikinci kez ağları havalandırdı

Fenerbahçe'nin Slovak savunmacısı Milan Skriniar, Trabzonspor karşısında takımını öne geçiren golü atarken, ligde üst üste ikinci kez gol sevinci yaşadı.

Tadic'in ceza sahası içinde kayarak verdiği pasta penaltı noktası üzerinde bekletmeden vuruşunu yapan Skriniar, takımının ikinci golünü kaydetti.

30 yaşındaki futbolcu, geçen hafta Sipay Bodrum FK deplasmanında 5. dakikada takımını öne geçiren isim olmuştu.

Penaltı VAR'dan geldi

Müsabakanın 50. dakikasında Osayi-Samuel, ceza sahasına girerken Mustafa Eskihellaç'ın müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Mehmet Türkmen bu pozisyonda faul kararı verip Mustafa Eskihellaç'a sarı kart gösterdi.

VAR odasından gelen uyarıda pozisyonun ceza sahası çizgisi üzerinde olduğu belirtilirken, hakem Mehmet Türkmen de penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen Talisca, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

İlk yarı

20. dakikada Dzeko'nun pasıyla soldan ceza sahasına giren Saint-Maximin'in yerden uzak direğe şutunda, top kaleye paralel auta çıktı.

25. dakikada Malheiro'nun hatalı geri pasında topu kapan Amrabat, kaleciyi önde gördü. Faslı orta sahanın, aşırtma şutunda Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kontrol etti.

30. dakikada Lundstram'ın pasında sağdan çizgiye inen Zubkov'un ortasında, altıpas üstünde Banza'nın kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

35. dakikada Dzeko'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Fred'in penaltı noktası civarından şutunda, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

36. dakikada Saint-Maximin'in pasında ceza sahasının sol çaprazından çizgiye inen Szymanski'nin ortasında, top üst direkten oyun alanına döndü.

39. dakikada ani gelişen atakta topla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Zubkov'un çaprazdan şutunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

45+4. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Savunmada Djiku'dan sıyrılan Zubkov, Banza'yı gördü. Ceza sahasına giren Banza'nın pasıyla sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Draguş'un şutunda top filelere gitti.

Trabzonspor, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

51. dakikada Fenerbahçe skoru 1-1 yaptı. Osayi-Samuel, Mustafa Eskihellaç'ın müdahalesiyle ceza sahası çizgisi üzerinde yerde kalınca, VAR odasından yapılan uyarı üzerine hakem Mehmet Türkmen penaltı kararı verdi. Kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Talisca, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi.

60. dakikada Fenerbahçe 2-1 öne geçti. Yapılan orta sonrasında oluşan karambolde Tadic'in pasına penaltı noktası civarından Skriniar'ın şutunda top filelere gitti.

64. dakikada sarı-lacivertliler farkı 2'ye çıkardı. Soldan rakibinden sıyrılarak sıfıra inen Saint-Maximin'in yerden penaltı noktasına çıkardığı topa, Talisca'nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1

72. dakikada Talisca'nın pasıyla ceza yayı üzerinde buluşan Dzeko'nun uzak direğe yerden şutunda, kaleci Uğurcan topu oyun alanına çeldi.

77. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Szymanski'nin ortasında, savunmanın ceza sahası dışına uzaklaştırdığı topa Talisca'nın gelişine volesinde meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-1

Fenerbahçe, müsabakadan 4-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho: Bugün yaptığımız değişikliklerin tek bir sebebi yok

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 4-1 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, birden fazla sebeple 3'lü sistemi değiştirerek 4'lüye döndüklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mourinho, kadrodaki değişikliklerin sürpriz olmadığını belirtti.

Rakiplerini iyi analiz ettiklerini aktaran Portekizli teknik adam, şunları kaydetti:

"İyi bir teknik direktörleri var, kendisini çok beğeniyorum. Onların çizgiye basarak savunma arkası koşularıyla oynamalarını bekliyorduk. Bu sebepten 4'lü savunmayla çıkmaya karar verdik. Onlar da alışkın oldukları sistemle oynamadılar. Takıma tekrardan geri dönmek isteyen oyunculara da şans vermeye çalışıyorum. Maximin buna en iyi örnek. Geri dönmek için tekrardan form yakalayabilmek için çok çalıştı. Galatasaray maçında geldiğinin sinyallerini vermişti. 90 dakika oynayacak durumda değildi ama 60-65 dakikada bizim için ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bugün yaptığımız değişikliklerin tek bir sebebi yok. 4'lüye dönüşün birden fazla sebebi vardı. Geriyi 5'liyorlardı ve Zubkov ile Pedro Malheiro bize sorun yaşatırlardı. İyi bir maç oldu. İlk yarı çok dengeli bir oyundu. Tekrara düşmek istemiyorum ama neden çok net penaltımızda VAR hakeminin orta hakemi çağırmadığını anlamıyorum. Bodrum ve Galatasaray maçında da gitmişti. Net bir penaltımız vardı, maçın hikayesini çok net değiştirebilirdi. Ondan sonra da rakibimiz gol attı ve zor bir ikinci yarıya çıkmak zorunda kaldık."

Derbide Okan Buruk ile aralarında yaşananlara ilgili soru üzerine Mourinho, "Şampiyonluk yarışı hakkında cevap vermek istemiyorum çünkü buna vereceğim cevap tehlikeli olabilir. Bence bir görüntü bin kelimeden daha iyidir. Ben size olanları anlatırsam benim versiyonum olur. Galatasaray'ın teknik direktörünün kendince farklı versiyonu vardır. Kelimelerin çok anlamı yok, görüntüler kendilerini konuşur. Eminim Hollywood da izlemiştir olanları." şeklinde yanıt verdi.

Taraftarların futbolcuların sakatlık durumundan yeteri kadar haberdar olmadığını ve kararları kendisinin verdiğini anlatan Mourinho, sözlerini şöyle tamamladı:

"Maximin'i çok seviyorum. Kendisi harika bir çocuk. Fiziksel anlamda en üst seviyede olduğunda çok beğendiğim bir oyuncu. Kondisyonu düştüğünde ya da kafası Napoli'ye gitmekte olduğu zaman çalışmayı bıraktığında ben de işimi yapmak zorundayım. Onun yeteneklerine ihtiyacımız var. Kendisi ve takım adına mutluyum. Futbol oynamayı seviyor, keyif aldığını görüyoruz. Umarım sezon sonuna kadar keyif alamaya ve ihtiyacımızı karşılamaya devam eder. Taraftarların İrfan Can'ın adını bağırmasından memnunum ama her oyuncuya yapmadıkları için üzgünüm. Fenerbahçe'nin 35 milyon teknik direktörü var. Sadece bir teknik direktör karar veriyor. Doğru ya da yanlış olabilir ama bir kişi bu kararları veriyor. Bağırmaları farklı karar vermemi sağlamaz. İrfan da İsmail gibi sakatlıklar yaşadı. Dün adım adım takıma katıldı. Taraftarlar bu tarz şeyleri bilmiyor ama bir kişi biliyor."

Trabzonspor teknik direktörü Tekke: Geldiğimizden bu yana oyun olarak en iyi oyun diyebilirim

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 yenilen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, önemli bir fırsat maçını kaybettiklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tekke, takımın başına geldiğinden beri en iyi oyunlarını oynadıklarını belirtti.

İlk yarıda çok iyi baskı yaptıklarını vurgulayan Tekke, "Geldiğimizden bu yana oyun olarak en iyi oyun diyebilirim. Özellikle ilk yarı baskılarımızın çoğu bölümde iyi olduğu bir maç. Bulduğumuz gol, kaçırdığımız fırsatlar... Soyunma odasında oyuncularıma ilk 15 dakika çok önemli demiştim. Baskıya da çalışmıştık fakat bire birde penaltı pozisyonu var. Sonra 15 dakikada arka arkaya yediğimiz 2 gol var kabul edilemez bir şekilde. Oyun olarak herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Top kazanmakta etkisiz kaldık, ikinci yarıda gücümüz yetmedi. Pozitif bakmak lazım, daha iyi olabiliriz. Bundan sonra önümüzde değerli maçlar var. Bir fırsat maçıydı ve bunu kaçırdık." diye konuştu.

Oyunu yavaşlatmayı başaramadıklarını aktaran Tekke, şöyle devam etti:

"İlk yarı çalıştığımız şekilde her şeyiyle olumlu fırsatlar var. Direkten dönen top var. Rakibi özellikle bire birde yakaladığımız pozisyonlar var. İlk yarı içeri daha farklı gidebilirdik. İkinci yarının ilk 15 dakikasını atlatmış olsaydık taraftar tepkisi büyüyecek diye düşünüyordum ama bir anda oyun hiç istemediğimiz bir duruma geldi. Bu durumları daha doğru geçirmemiz lazım, topa sahip olarak kontrolü yavaşlatmamız gerektiğini de söyledim ama bunu başaramadık. Bugün oyuncularıma aynı şeyi söyledim, oyun olarak kazandık ama skor olarak istemediğimiz bir skor. Şu an ihtiyacımız olan şey tabela. İlk yarıdaki oyun ve orada karşılaştığımız durumlarla ilgili söyleyeceklerim var. Kırmızı kart pozisyonu olabilirdi. Daha kontrollü geçirmemiz lazım bu tip maçları. Oyuncuların arzu ve isteğinden memnunum."

Sonuç üzerinden eleştirilerin normal olduğunu dile getiren Tekke, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben takımda pozitif anlamda değişen şeyler olduğunu yaşayarak görüyorum. Bu maçta ilk yarıdaki oyunu görmezden gelemeyiz, bunu yapan bu oyuncular. İkinci yarının başında penaltı pozisyonu belki konuşulmalı. Hemen hemen 1 ay oldu, 4. maçımız ve 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi. Daha iyisi olabilirdi, bugün o fırsatı kaçırdık. Oyuncuların coşkusu pozitifler bence. Bizim öncelikle normalleşecek kadar puanları toplayıp kupaya odaklanmamız lazım, hedefimiz orası. Bunu bir yıkım olarak görmem mümkün değil."

Talisca: Umuyorum ki sezon sonunda gülen taraf biz olacağız

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u 4-1 yendiği maçta 3 gol atarak "hat trick" yapan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istkediklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan maçtaki topu alan Anderson Talisca, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Brezilyalı futbolcu, alınan sonuçtan ve kendi performansından dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Performansının devam edeceğinin altını çizen Brezilyalı oyuncu, "Çok önemliydi bu galibiyet. İhtiyacımız olan bir galibiyet aldık. İkinci yarıya öz güvenimiz çok yüksek şekilde çıktık. Takım olarak çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Almış olduğumuz neticeden dolayı mutluyum. Alex gibi büyük bir oyuncunun gol attıktan sonra çalan şarkısının benim attığım gollerden sonra çalması beni mutlu eder." ifadelerini kullandı.

Maçta kaydettiği üçüncü golle ilgili soruyu yanıtlayan Talisca, "Kariyerimde uzaktan gollerim vardı. Böyle goller atmayı seviyorum. Attığım golden dolayı çok mutluyum. Bugün 3 gol attım ama en önemli şey takımın elde ettiği 3 puandı." açıklamasını yaptı.

"Bu topta herkesin imzası var"

Şampiyonluk yarışında puan farkının 3'e indiğinin hatırlatıldığı Talisca, sezon sonuna kadar mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Ligde kalan her maçın hem kendileri hem de Galatasaray adına çok önemli olduğunu söyleyen Talisca, "İyi bir şekilde, güçlü bir şekilde maçlara devam etmemiz gerekiyor. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Hem Fenerbahçe'nin hem de Fenerbahçeli oyuncuların gücünü, camianın gücünü, takımın gücünü göstermek istiyoruz. Umuyorum ki sezon sonunda gülen taraf biz olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Maçta bütün takımın iyi performans sergilediğini dile getiren Talisca, "Futbol kolektif bir oyun. Dolayısıyla bu topta herkesin imzası var. Bizler takım olarak her zaman beraberiz. Futbol beraber oynanan bir oyun. Takım arkadaşlarımızla beraber bir başarı ve galibiyet elde ediyoruz. 3 golle takıma yardımcı olmak beni çok mutlu eder ama en önemlisi kolektif başarı." diye konuştu.

Maçta attığı en anlamlı golün penaltıdan kaydettiği gol olduğunu vurgulayan Brezilyalı oyuncu, "Beraberliği yakalamamız gerekiyordu. Dolayısıyla gollerimin içinden bu golü en anlamlısı olarak söyleyebilirim. Galibiyete ulaşabilmek adına, maça geri dönebilmek adına bu gol çok önemliydi." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray yenilgisinin ardından takımın ligde devam etme isteği gösterdiğinin altını çizen Talisca, sözlerini şöyle tamamladı:

"Rakibimize kupada maalesef kaybettik. Böyle maçlardan sonra olumsuz etkiler ortaya çıkabilir. Ama burada önemli şey olan ligde devam etme isteğimizi göstermemiz gerekiyordu. Bu anlamda taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bize bugün çok destek oldular. Zor bir maç olacaktı ama biz böyle büyük bir maçı oynamaya hazırdık. O maçtan sonra şampiyonluğa odaklı olduğumuzu göstermemiz gerekiyordu. Bunu da gösterdik."

Anderson Talisca, açıklamalarının ardından, takım arkadaşlarına imzalattığı maç topuyla basın mensuplarına poz verdi.