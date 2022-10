Fenerbahçe yine farklı kazandı

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, rakip sahada İstanbulspor'u 5-2 yendi.

Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor'a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 5-2 yenerek haftayı kayıpsız kapattı.

Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı bir oyunla başlayan Fenerbahçe, 16. dakikada penaltı kazandı. Atış için topun başına geçen Michy Batshuayi, 18. dakikada topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Ataklarını devam ettiren sarı-lacivertliler, 36. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle farkı 2'ye yükseltti ve soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

İkinci yarıya etkili başlayan İstanbulspor, 48. dakikada Topalli'nin golüyle farkı 1'e indirdi. Çabuk toparlanan Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşunda 49. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle tekrar farkı 2'ye çıkardı.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, 66. dakikada 3 oyuncu değişikliğine gitti. Değişikliğin hemen ardından oyuna giren Osayi-Samuel'in hatalı pasında hızlı gelişen İstanbulspor atağında 67. dakikada yine Topalli farkı 1'e indirdi. Son bölümde baskısını artıran Fenerbahçe, 86. dakikada Enner Valencia, 88. dakikada ise Michy Batshuayi ile bulduğu gollerle sahadan 5-2 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından ligde bir maçı eksik sarı-lacivertliler, 11 maç sonunda puanını 26'ya yükselterek liderliğini sürdürdü.

Ligde üst üste 4. galibiyet

Fenerbahçe, İstanbulspor galibiyetiyle kazanma serisini sürdürdü.

Ligde sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü ve Medipol Başakşehir'i mağlup eden Fenerbahçe, galibiyet serisini İstanbulspor'a karşı da devam ettirdi.

Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk kez üst üste 4 maç kazandı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu 4 maçta 14 gol atarak skorer bir görüntü çizdi.

Ligde 4. kez 5 ve üzeri gol attı

Fenerbahçe, bu sezon ligde attığı gollerle dikkat çekti.

Geride kalan dönemde 11 maçta 34 gole imza atan sarı-lacivertliler, 4 müsabakada 5 ve üzeri gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya 6, Alanyaspor, Fatih Karagümrük ve İstanbulspor filelerine ise 5'er gol bıraktı.

İrfan, yine ceza sahası dışından attı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışından bir gole daha imza attı.

Bu sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan İrfan Can, sarı-lacivertli formayla bu sezon Avrupa'da 3 gole imza atmıştı.

Ligde de İstanbulspor karşısında takımının 2. golünü kaydeden 27 yaşındaki oyuncu, bu kulvarda da gol sayısını 3'e yükseltti.

Öte yandan İrfan Can, ligde ve Avrupa'da attığı son 3 golü de ceza sahası dışından gerçekleştirdi.

Batshuayi gollerine devam etti

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayla gollerini sürdürdü.

Sarı-lacivertli takıma transfer olduktan sonra üst üste attığı gollerle takdir toplayan tecrübeli oyuncu, İstanbulspor karşısında 18. dakikada penaltıdan takımını öne geçiren golü kaydetti. 29 yaşındaki oyuncu, 49. dakika kendisinin ikinci, takımının 3. golüne imza atarken, 88. dakikada "hat-trick" yapmayı başardı.

Fenerbahçe formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 2'si 11'de 5 maça çıkan Batshuayi, 3 gol atmayı başarmıştı.

Belçikalı forvet, ligde de 3'ü ilk 11'de 6. maçına çıkarken, gol sayısını 5'e yükseltti ve toplam 8 gole ulaştı.

Valencia'dan 1 gol daha

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, ligde 11. golüne ulaştı.

Ligde gol krallığı yarışında lider durumda bulunan tecrübeli golcü, 9'u ilk 11 olmak üzere 10 maçta 11. golünü kaydetti.

Kaleci Altay'a destek

Fenerbahçeli taraftarlar, milli kalecileri Altay Bayındır'a destek verdi.

Geçtiğimiz haftalarda performansı nedeniyle eleştirilen genç file bekçisi için teknik direktör Jorge Jesus taraftarlardan destek istemişti.

Maç öncesinde kalecilerine destek olan sarı-lacivertli taraftarlar, maç sırasında da Altay'ı her topla buluşmasında alkışlarla destekledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Önemli olan yediğimizden çok gol atmamız

Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus,, 11 maçta 34 gol attıklarını ve Avrupa'da Bayern Münih ile Manchester City dışında hiçbir takımın bu ortalamaya sahip olmadığını belirtti.

Maçın ilk yarısında harika bir performans ortaya koyduklarını vurgulayan Portekizli teknik adam, "Rakibimiz attığı gollerle maça ortak oldu ama fiziksel kapasitemizi ortaya koyduk. Baskılı oyunumuzla 2 gol daha attık. Riskli oyunda arkada az adam bırakıyoruz ve boşluklar oluşuyor. Ben oyuncularımdan böyle bir oyun istiyorum. Önemli olan yediğimizden çok gol atmamız." diye konuştu.

Takımın her şeyden önemli olduğunu dile getiren Jesus, "Önemli olan ben değilim, takım. Ben de takımın bir parçasıyım. Sorumluluk benim. Siz istediğiniz kadar iyi hoca olun, oyuncularınız fikirlerinize inanmazsa şansınız yoktur. Birlik olmuş bir gurubumuz var. Her zaman oyuncularımın arkasında durmalıyım. Altay'ın taraftarın sevgisine ihtiyacı var. Her oyuncunun iyi oynamadığı dönemler olabilir, taraftarların bunu anlaması gerekiyor. Oyuncuyu daha zor duruma sokmamaları gerekiyor. Futbolcular Fenerbahçe'nin ve ambleminin ta kendisi. Biz de taraftardan bunu istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Jesus; Altay ve Szalai'nin rotasyona sokulmadığı yönündeki bir soruya, şu yanıtı verdi:

"Altay için rotasyon yapmak istesek 2 kalecimiz daha var ama Szalai için aynı şeyi söyleyemem. Szalai'nin yerine sakatlıklardan dolayı oynatabileceğimiz stoper yok. Szalai bütün maçlarda oynadı, oyundan bile çıkmadı. Sakatlık limitinde oynuyor. Lige ara verilince de milli takıma gidecek ve orada da devam edecek. Ancak Szalai normal bir sporcu değil. Normalin dışında bir sporcu. Orta saha ve ön bölgede rotasyon yapabiliyoruz ama savunma için aynı şeyi söyleyemem. Peres ve Gustavo ne zaman dönecek bilmiyoruz. İki stoperden biri sakatlanırsa kimi oynatacağım bilmiyorum. Belki ben oynarım. Şaka yapıyorum, bir fikrim var."

68 yaşındaki çalıştırıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Dinamo Kiev maçına ilişkin de, "Bizim büyük hedefimiz lig. Şu anda 1. sıradayız ama hiçbir şey garanti değil. Nasıl başladığımız değil nasıl bitireceğimiz önemli. Avrupa Ligi'ni kazanamayacağımızı biliyoruz. Bizden çok güçlü takımlar var ama gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Dinamo Kiev karşılaşmasından sonra bir lig maçımız olacak. O çok önemli. Kiev'de daha az oynayan oyuncularla oynayabiliriz. Dinamo Kiev Teknik Direktörü'nü memnun edebilecek bir sonuç da olabilir." diyerek sözlerini tamamladı.

Fenerbahçe'nin kaptanı kaleci Altay Bayındır da galibiyetlerin her zaman çok değerli ve önemli olduğunu belirterek, "Özellikle böyle büyük bir camiada oynuyorsanız ve güzel bir gidişat varsa... Lider olmak zordur. Lider kalmak ondan daha da zordur. Bunun mücadelesi içerisindeyiz. Bugün kazandığımız için çok mutluyuz. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Şimdi bir Avrupa maçımız var. O maçı da mutlaka kazanmamız gerekiyor. İnşallah onu da kazanıp yolumuza sağlam bir şekilde devam ederiz." dedi.

Son iki maçta Jorge Jesus'un onu taraftara alkışlatması ve sahip çıkmasıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Altay Bayındır, şunları söyledi:

"Hoca banim olduğu gibi her oyuncunun arkasında. Her zaman bizleri destekliyor. Bizler de sistemine uygun şekilde oynamaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Zaten hoca da bu yüzden bizlere sahip çıkıyor. Sistem odaklı olup o sistemi uygulamaya çalıştığımız için. Önemli olan kazanmak. Hocanın bizim arkamızda durması, her oyuncu için hem öz güven veriyor hem de daha çok cesaretlendiriyor. Biz her gün toplantı yapıyoruz, her gün bir çok şeyi konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Her şey masaya yatırılıyor. Sağ olsun hocamız bütün oyunculara, hepimize sahip çıkıyor. Bu da bizim için çok önemli. Babacan bir tavırla hepimize sahip çıkıyor. Biz de onun söylediklerini, onun yaptırmak istediklerini sahada en iyi şekilde uygulamaya çalışıyoruz."

Taraftar desteğiyle ilgili soruya milli kaleci, bu desteğin kendileri ve camia için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bir olduğumuz zaman daha da güçlü hissediyoruz. Sahada daha iyi mücadele ediyoruz. Hem kendi adıma hem takım adına iyi bir gidişat var. Biz her şeyin analizini yapıyor, konuşuyoruz. Ben şimdi eve gittiğim zaman maçı defalarca tekrar tekrar izliyorum. Dolayısıyla bütün analizleri kendi aramızda konuşup yapıyoruz. Taraftarımız da bize destek oluyor. Sağ olsunlar bugün çok taraftar gelmiş, canı gönülden teşekkür ederiz hepsine. Onlar bize destek çıktığı zaman biz de arkamızda sağlam bir güç hissediyoruz ve o şekilde mücadele ediyoruz. Geriye de düşsek öne de geçsek mücadelemiz hep aynı şekilde olacak." ifadelerini kullandı.

Altay Bayındır, "Bu sezon Fenerbahçe'nin 103 gollü sezonu tekrarlanır mı?" sorusu üzerine, "Önde oynuyoruz takım olarak. Nasıl bir futbol oynadığımız zaten gözüküyor. İnşallah o sayılara ulaşır, hatta geçeriz. İyi bir gidişat var. Çok gol atıyoruz. Göreceğiz bakalım, belki geçeriz o skoru ve güzel olur." yanıtını verdi.

Fenerbahçe'nin savunmayı önde kurması ve arkaya atılan topların kendi oyununu nasıl etkilediğiyle hakkında başarılı kaleci, "Bugün zaten birçok kez oldu bu. 6-7 pozisyon oldu ve çoğu iyi bir şekilde geçti. Savunma hattımız önde oynuyor. Hocamızın bir sistemi var. Biz de futbolcular olarak hocamız bize ne söylerse onu yapmakla görevliyiz. Onu yapmaya çalışıyoruz. Farklı, güzel ve rakipleri baskı altına aldığımız bir sistemle oynuyoruz. Bizler de daha iyi, daha başarılı olmak için ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ön libero gibi oynaması gerektiği hatırlatılan Altay Bayındır, "Evet bu çok önemli. Defalarca bu pozisyonları yaşadığınız zaman da farklı bir bakış açısı, tecrübe oluyor. İnşallah çalışıp, gelişip daha iyilerini yaşarız." diyerek sözlerini tamamladı.

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: "Oyuncularımızın performansından memnunum"

İstanbulspor'un teknik direktörü Fatih Tekke de "İki yarıyı da farklı yorumlamak lazım. Bizim açımızdan oyuncularımızın performansından memnunum çünkü 2 antrenmanla bu kadar. 90 dakika boyunca ön alanda baskı yapmaya çalıştık. Yediğimiz 5 golde de ciddi hatalarımız vardı." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin ilk yarıda köşe vuruşu kullanmadığını dile getiren Tekke, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'nin ciddi oyuncularının olduğunu maç öncesinde de söyledim. Hata yapınca cezalandırılırsınız. Atılan 5 gol gayet doğal. Yarıştığımız takımlar arasında Fenerbahçe yok. Bizim için en azından oyuncuların istek ve arzusu olumlu. Bireysel basit hatalar olumsuz ama bu ligde kalmak için ekip olarak düşüncemiz, topa sahip olarak oynamamız gerektiği. Bunun da riskleri var. Fenerbahçe'yi tebrik ederim."

Fenerbahçe'yi savunmada beklemenin doğru olmayacağına inandığını aktaran Tekke, "Biz Fenerbahçe'yi bekleyemezdik. Ön alan baskısı yaptık. Kazandığımız toplarla kenarlardan oynamayı hedeflemiştik ama çok mümkün olmadı. Maçın genelinde baktığınızda oynamaya ve topa sahip olmaya çalıştık. Büyük takımlara otobüs çekebilirsiniz ama oyuncu kalitesi var." diyerek sözlerini tamamladı.