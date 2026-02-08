Galatasaray, Süper Lig'de 9 maçtır mağlup olmuyor

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi.

10. dakikada Sara'nın ceza sahasının dışında sert şutunda, top üst direğe çarpıp auta çıktı.

19. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Lang'ın sol çaprazdan ortasında Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, top kaleci Fofana'nın sağından ağlara gitti: 0-1

21. dakikada Uğurcan Çakır'ın hatalı pasını kazanan Laçi, topu ceza sahası yayı içinde bulunan Sowe ile buluşturdu. Sowe'un Sanchez'i geçtikten sonra vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle top kornere çıktı.

Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

47. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Lang'ın şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin yan tarafına çarpıp tekrar oyun alanına döndü.

62. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Hojer'in hatalı pasını kazanan Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında Yunus Akgün'ün kafa vuruşunda, üst direğin içine çarpan top ağlara gitti: 0-2

73. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Lang savunma arkasına koşan Osimhen'e derinlemesine yerden pasını gönderdi. Osimhen, kaleci Fofana'yı geçerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3

82. dakikada Icardi'nin ceza sahası yayı dışında sert şutunda, top üst direğe çarpıp yerden sektikten sonra kaleci Fofana da kaldı.

90+2. dakikada Mebude'nin sağ çaprazdan kaleye şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

90+4. dakikada Çaykur Rizespor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Mihaila'nın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

Galatasaray, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Ligde 9 maçtır mağlup olmuyor

Galatasaray, Süper Lig'deki son 9 karşılaşmada yenilmedi.

Son olarak 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, sonraki 9 müsabakada 7 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, söz konusu süreçte Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor ve Çaykur Rizespor'u mağlup ederken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 25 kez rakip fileleri havalandırırken 8 gol yedi.

Barış Alper Yılmaz, 8. golünü kaydetti

Sarı-kırmızılı oyuncu Barış Alper Yılmaz, bu sezon çıktığı 31. resmi maçında 8. golünü attı.

Milli futbolcu, Trendyol Süper Lig'de 18, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 ve Turkcell Süper Kupa'da 2 maça çıktı.

Çaykur Rizespor karşısında ligdeki 6. golünü kaydeden Barış Alper, Türkiye Kupası ile Turkcell Süper Kupa'da birer kez fileleri havalandırdı.

Yunus Akgün, 7. golüne ulaştı

Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, bu sezon resmi maçlardaki 7. golünü attı.

Bu sezon toplamda 28 resmi müsabakaya çıkan Yunus, Çaykur Rizespor'a karşı attığı kafa golüyle 7. golünü kaydetti.

Ayrıca Yunus'un attığı bu gol, Süper Lig kariyerindeki ilk kafa golü oldu.

Victor Osimhen, Galatasaray tarihinin en golcü 4. yabancısı oldu

Sarı-kırmızılı ekibin Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, bu sezon resmi maçlardaki 15. golünü attı.

Tüm kulvarlarda Galatasaray'ın en golcü oyuncusu olan Osimhen, Çaykur Rizespor'a attığı golle bu sezon ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 6 golü bulunan yıldız santrfor, toplamda 15 golü buldu.

Nijeryalı futbolcu, attığı golle Galatasaray tarihinin en golcü 4. yabancı futbolcusu oldu.

Osimhen, Galatasaray'daki 52. golüne ulaşarak, 51 gollü Fransız oyuncu Bafetimbi Gomis'i geçti.

Galatasaray'ın en golcü yabancı oyuncusu 73 kez fileleri havalandıran Mauro Icardi olurken, Arjantinli yıldızı 72 golle Gheorghe Hagi ve 61 golle Milan Baros takip ediyor.

Son 2 lig maçında kalesini gole kapadı

Galatasaray, Süper Lig'deki son 2 maçında kalesinde gol görmedi.

Geçen hafta Kayserispor'u 4-0'la geçen sarı-kırmızılı ekip, bu maçta ise Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi.

Son 2 lig maçında gol yemeyen Galatasaray, söz konusu 2 karşılaşmadan önceki 12 lig müsabakasının 10'unda gol yemişti.

Son 8 maçı Galatasaray kazandı

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile çıktığı son 8 lig karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, Karadeniz temsilcisiyle yaptığı son 8 müsabakayı sırasıyla 3-2, 4-2, 1-0, 6-2, 5-0, 2-1, 3-1 ve 3-0'lık skorlarla galip tamamladı.

Boey, 750 gün sonra sarı-kırmızılı formayı giydi

Fransız futbolcu Sacha Boey, 750 gün sonra Galatasaray ile maça çıktı.

Bayern Münih'e 2024 yılının ocak ayında Boey'i, 30 milyon avro bonservis ve 5 milyon avro şarta bağlı bonus karşılığında satan Galatasaray, Fransız oyuncuyu 500 bin avro bedel ve zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak yeniden kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılılarda son maçına 21 Ocak 2024 tarihinde Trabzonspor'a karşı çıkan Boey, Çaykur Rizespor'a karşı 75. dakikada Lang'ın yerine oyuna dahil olarak, 750 gün sonra Galatasaray formasını yeniden giydi.

Galatasaray, üç kez direğe takıldı

Sarı-kırmızılı ekibin, maçtaki üç şutu direkten döndü

Galatasaray'ın son haftalardaki skorer Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, karşılaşmanın 10. dakikasında direğe takıldı. Sara'nın ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak, üst direğe çarpıp auta çıktı.

Sarı-kırmızıların yeni Hollandalı transferi Noa Lang da ilk golüne çok yaklaştı. Lang'ın 46. dakikada ceza sahası sol çaprazından çektiği şut, uzak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin 82. dakikada ceza yayından vuruşunda ise meşin yuvarlak, üst direğe çarptı.

Okan Buruk, Çaykur Rizespor'a karşı yine puan kaybetmedi

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Galatasaray'ın başında eski takımı Çaykur Rizespor'a karşı çıktığı 6. maçında da puan kaybetmedi.

Buruk, Galatasaray'ın başında Çaykur Rizespor'a karşı çıktığı 6 maçın 6'sını da kazandı. Buruk'un öğrencileri, bu maçlarda 20 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 4 gol gördü.

Bu arada Galatasaray'ın Macar futbolcusu Rolland Sallai, sağ bek başladığı mücadeleyi yapılan değişikliklerin ardından sol açıkta bitirdi.

"Zor bir deplasmanda, böyle önemli bir galibiyet almak bizim için çok değerli"

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, güçlü bir rakibe karşı net galibiyet aldıklarını söyledi.

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Rize'nin kendisi için önemli bir şehir olduğunu dile getirerek, "Burada çok güzel günlerim geçti ve her geldiğimde benim için bu hatıralar canlanıyor." ifadesini kullandı.

Zor bir deplasman olduğunu belirten Buruk, "Maç öncesi rakibimiz nasıl oynayacak, kimle oynayacak, kadroyu gördüğümüzde üçlü mü oynayacak, dörtlü mü oynayacak, biraz da maç içerisinde rakibimizi çözümlemeye çalıştık. Golü bulduk. 1-0 sonrası rakibimizin de pozisyonları oldu ve ikinci gole kadar oyunun iki takım arasında gidip geldiği yerler oldu." diye konuştu.

Buruk, çok net pozisyonlar olduğunu aktararak, "Zor bir deplasmanda, zor bir rakibe karşı böyle önemli bir galibiyet almak bizim için çok önemli ve değerli. Oyuncularımı performansından dolayı kutlamak gerekiyor. Başlayan, devam eden, bitiren herkes en iyisini yapmaya çalıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer döneminin bittiğine işaret eden Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün ilk defa uzun zamandan sonra 'hangi oyuncumu sokacağım' diye tabii ki çok fazla düşündüğüm bir gün yaşadım. Bu benim açımdan hem sevindirici hem de tabii ki oynatamadığım oyunculara süre verememekten de bir yandan da bu psikolojik olarak bir teknik adamın zorlukları oluyor. Önemli ve asıl olan Galatasaray başarısı. Bugün çok önemli bir üç puan almış olduk."

Buruk, yeni transferler hakkında bilgilendirmede bulunarak, şunları kaydetti:

"Noa Lang bize katıldı, geçen hafta da ilk 11'de oynadı. Oynamayı isteyen ve oynadığı oyundan da zevk alan, değerli bir oyuncu. O da en iyisini vermeye çalışıyor. Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Osimhen de aynı şekilde öndeki oyuncularımız hem skor yaptı hem de savunmaya katkı sağladı. O yüzden bu oyuncuların bizde olması, buradaki rekabetin artması, daha kaliteli oyuncuların takımımızda her zaman bu rekabetin içerisinde olması benim için çok önemli. Genel olarak performanslarından mutluyum."

"Nhaga, Galatasaray'ın geleceği için önemli bir oyuncu olabilir"

Renato Nhaga gibi genç bir oyuncuya yatırım yaptıklarını belirten Buruk, "Bu sefer genç bir oyuncuyu kadromuza kattık. 18 yaşında. Galatasaray'da oynamak bir süreç. Oyuncuların takıma adaptasyonu, özellikle genç oyuncular da Şampiyonlar Ligi çok farklı bir arena. Gerçekten çok iyi oyunculara sahibiz. " dedi.

Buruk, oyuncuları zaman zaman farklı mevkilerde kullandığına da dikkati çekerek, "Orta sahada önemli oyunculara sahibiz. Tercihimizi yaparken özellikle Şampiyonlar Ligi için biraz daha orayı yaşamış, o tecrübeyi yaşamış, direkt olarak orada oynayabilecek oyuncular üzerinden yapmaya çalıştık." diye konuştu.

Nhaga ile de bunu konuştuğunu ifade eden Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ona da anlattık. Onun gelişimini görmemiz gerekiyor. Yeni katılan bir isim. Bugün kadroya aldım. Bir süreç daha geçirip ondan sonra onu oynatmamız gerekiyor. Galatasaray'ın geleceği için önemli bir oyuncu olabilir. O potansiyele sahip. İnşallah onu zamanla da göreceğiz."

"Bireysel hatalarla ağır cezalandırıldığımız bir maç oldu"

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Recep Uçar, rakiplerinin kazanmayı kendilerinden daha çok hak ettiğini söyledi.

Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakipleri kim olursa olsun evlerinde galip gelmek istediklerini belirtti.

Galatasaray'ın ligin en iyi kadrosuna sahip takımlardan birisi olduğunu ifade eden Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün planladığımız oyunu en iyi şekilde uygulayıp, maça gelen seyircilerimizi evlerine mutlu göndermek istiyorduk. Üzgünüm. Futbol şansımız da yanımızda olmadı. Ama yaptığımız bireysel hatalarla ağır cezalandırıldığımız bir maç oldu. Genel stratejimiz aslında arkada biraz daha dengeli kalıp, onları geriye ittirip, sonra ittirdiğimiz ön alana baskıya çıktığımızda birebir eşleşip, onları hataya zorlamaktı."

Uçar, maça çok iyi başlamadıklarını aktararak, "Ali Sowe'la arka arkaya maçın 2-3 tane kırılma anı var. Birincisinde kenar ortada net kaçırdığımız, ikincisinde Uğurcan'ın topu oralara zorlayacağını biliyorduk. Laçi ile kazandığımız, Ali Sowe'a indirdiğimiz top maalesef bir dakika içinde belki iki tane yüzde 100 kaçırdık. Bizim adımıza birinci kırılma anı buydu." değerlendirmesinde bulundu.

İlk yarıda genel itibarıyla ciddi geçişler yakaladıklarını belirten Uçar, şunları kaydetti:

"Maçta ilk pozisyona biz girmiştik. Oyunu Galatasaray domine ediyordu. O bizim beklediğimiz, planladığımız bir şeydi. Daha iyi geçişler yapıp, daha iyi sonlandırabilirdik. İkinci yarı içeride bazı dokunuşlar yaptık. Oyunla alakalı daha itmeye çalıştık ama iyi başladığımızı söyleyemem. Lang'ın direkten dönen topu bizim adımıza maçtaki belki en şanslı anımız. Sonraki bölümde 60. dakikada bulduğumuz bir gol var. Yani tırnak ucu kadar ofsayt çizilen, 10-15 saniyede karar verilen ama ekrana yansıması 7-8 dakika süren bir pozisyon."

Uçar, VAR sistemine yönelik de değerlendirmede bulunarak, "Geçen sene de federasyon başkanımızın, operasyon çektiğini teyit ettigi bir sistemde artık çok fazla da güvenimin olmadığı bir VAR sistemi ülkemizde. Buna da sığınmıyorum. Bundan dolayı da kaybetmedik ama benim şahsi olarak bir Türk antrenörü olarak şu anki uyguladığımız VAR sistemine uygulamalara baktığımızda bazen bu pozisyonlar 2-3 dakika incelenirken bizim 10-15 saniyede direkt geçilebiliyor. İnanmadığım bir şeyi bir Allah'ın kulu da bana söyletemez. Benim bu sistemle alakalı ciddi tereddütlerim var. Onu net söyleyebilirim." diye konuştu.

Maçta 3-0'dan sonra oyunun koptuğuna da dikkati çeken Uçar, sözleri şöyle tamamladı:

"Riskler aldık. Pozisyonlarımız var ama gerçekçi olmak gerekirse Galatasaray'ın daha kolay oynadığı, maçın koptuğu bir oyun. Üzgünüz. Böyle maçlarda Galatasaray gibi bir takımda oynuyorsanız kazanabilmek için az hata yapmamız gerekiyor. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmek gerekiyor. Biz bugün ikisini de yapamadık. Rakibimiz kazanmayı bizden daha çok hak etti. Onları tebrik ediyoruz. Bugün itibariyle bu dosyayı kapatıyoruz. Puan anlamında bize çok daha yakın olan Gençlerbirliği maçımız var. Oraya en iyi şekilde hazırlanıp ligin kalan bu bölümünde iyi sonuçlar alarak, yolumuza devam etmek istiyoruz."