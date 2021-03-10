Juventus, Devler Ligi’ne veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta Portekiz ekibi Porto'ya deplasmanda 2-1 yenilen İtalya temsilcisi Juventus, rakibini sahasında 3-2 yenmesine rağmen averajla çeyrek finale veda etti.

Porto, 19. dakikada milli futbolcu Merih Demiral’in sebep olduğu penaltıdan Sergio Oliveira'nın ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Juventus, 49. ve 63. dakikalarda Federico Chiesa'nın golleriyle rakibini 2-1 yenerek maçı uzatmalara taşıdı. Porto, Oliveira'nın 115. dakikada frikikten ikinci golüne imza atmasıyla skoru 2-2'ye getirdi. Çabuk toparlanan Juventus, 117. dakika Adrien Rabiot'un fileleri havalandırmasıyla maçı 3-2 kazanmasına rağmen deplasmanda atılan gol avantajı kuralı nedeniyle Porto, üst tura çıkan taraf oldu.

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