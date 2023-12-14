Manchester City ve Real Madrid grup maçlarına damga vurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son kez mevcut formatla oynanan grup aşamasına Manchester City ve Real Madrid, performanslarıyla damga vurdu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında, son şampiyon Manchester City ile kupayı tam 14 kez müzesine götüren Real Madrid, ortaya koyduğu performansla rakiplerine göz dağı verdi.

Napoli, Braga ve Union Berlin ile C Grubu'nda yer alan Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, tüm maçlarını kazanan iki takımdan biri oldu. Rakip fileleri 16 kez havalandıran başkent temsilcisi, kalesinde 7 gol gördü.

G Grubu'nda Leipzig, Young Boys ve Kızılyıldız ile mücadele eden Manchester City de 18 puanla son 16 turuna adını yazdırmayı başardı. Turnuvada şampiyonluk unvanını korumak isteyen Pep Guardiola'nın öğrencileri, 18 gol attı, 7 gol yedi.

En kötü performans Kızılyıldız'da

Turnuvada 1991 yılında şampiyonluk yaşayan Sırp temsilcisi Kızılyıldız, grup aşamasında aldığı 1 puanla en kötü performansa imza attı.

Manchester City ve Leipzig'e iki maçta da yenilen Kızılyıldız, tek puanını sahasında Young Boys ile berabere kalarak aldı.

Gruplarında son sırada yer alan takımlardan Sevilla ve Union Berlin'in 2'şer, Antwerp'in 3, Manchester United, Salzburg ve Celtic'in 4'er puanı bulunuyor.

"Devler Ligi"nde 20 yıl sonra boy gösteren ve son haftaya kadar gruptan çıkma şansı bulunan İngiliz temsilcisi Newcastle United ise 5 puan almasına rağmen son sırada yer alarak turnuvaya hayal kırıklığıyla veda etti.

6 takımın bileği bükülmedi

Grup aşamasında Manchester City ve Real Madrid'in yanı sıra 4 takım mağlubiyet yaşamadan son 16 turu biletini aldı.

Galatasaray'ın da yer aldığı A Grubu'ndan lider çıkan Bayern Münih, D Grubu'nu ilk iki sırada tamamlayan Real Sociedad ve Inter, E Grubu'nda da Atletico Madrid, 6 maçta da rakiplerine yenilmedi.

Krallık yarışında 4 futbolcu zirvede

Şampiyonlar Ligi'nin gol krallığı yarışında 4 futbolcu zirveyi paylaşıyor.

Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, Atletico Madrid'de forma giyen İspanyol Alvaro Morata ve Fransız Antoine Griezmann ile Manchester United'ın Danimarkalı futbolcusu Rasmus Hojlund, grup aşamasında 5'er kez rakip fileleri havalandırdı.

Geçen sezon Manchester City formasıyla 12 gol atan Haaland, krallık yarışında ilk sırayı almıştı.

Manchester United'dan gol yeme rekoru

Galatasaray'ın deplasmanda 3-2 yendiği, sahasında 3-3 berabere kaldığı Manchester United, grup aşamasında kalesinde gördüğü gollerle rekor kırdı.

Kamerunlu file bekçisi Andre Onana'nın performansı nedeniyle sık sık eleştirilerin hedefi haline geldiği Manchester United, 6 maçta yediği 15 golle turnuvada tarihinde grup aşamasında en fazla gol yiyen İngiliz ekibi oldu.

Şampiyonlar Ligi'ne 24 kez katılan Manchester ekibi, 2005-2006 sezonunun ardından ikinci kez grubu son sırada tamamladı.

Manchester City'den 8 maçlık rekor seri

Manchester United'ın gol yeme rekoru kırdığı turnuvada aynı kentin diğer takımı Manchester City, üst üste 8 maç kazanan ilk İngiliz takımı olarak tarihe geçti.

Şampiyonlar Ligi'nde üst üste kazanma rekoru ise 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında art arda 15 maç kazanan Bayern Münih'e ait.

Şampiyon Wembley'de belli olacak

Geçen sezon İstanbul'un ev sahipliği yaptığı final maçı, bu sezon İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 1 Haziran 2024'te yapılacak.

2007'de yenilenen 86 bin kişilik Wembley Stadı'nda 8. kez final heyecanı yaşanacak.

Turnuvada daha önce 1963, 1968, 1971, 1978, 1992, 2011 ve 2013 yıllarında final maçları Wembley'de oynanmıştı.

Gelecek yıl "İsviçre modeli"ne geçilecek

Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezondan itibaren "İsviçre modeli" adı verilen yeni format uygulanacak.

Takım sayısının 32'den 36'ya yükseleceği yeni formatta, ekipler 4'ü evinde, 4'ü deplasmanda 8 farklı rakiple karşılaşacak.

Ligi ilk 8'de bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligi 9 ile 24. sıralarda tamamlayan ekipler, son 16 turu için iki ayaklı play-off maçları oynayacak.

Dört yeni kontenjandan biri, UEFA klasmanında 5. basamakta yer alan ülkenin yerel liginde 3. sırayı elde eden takıma gidecek. Bir takım da "Şampiyonlar Yolu"ndan gelerek yerel lig şampiyonları arasından turnuvaya katılacak.

Diğer iki kontenjan ise Avrupa kupalarında bir önceki sezon en iyi kolektif performansı gösteren ülkenin takımlarına verilecek. Takımların önceki sezon Avrupa'da topladığı puanlar, temsil ettikleri ülkenin katılımcı sayısına bölünecek. Söz konusu puan hesaplamasında ilk ikiye giren ülkelerin yerel liglerinden Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanamayan temsilciler, bu iki kontenjanın sahibi olacak.