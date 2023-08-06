Mete Gazoz dünya şampiyonu oldu

Milli okçu Mete Gazoz, Almanya'da düzenlen Dünya Şampiyonası'nın klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı.

Milli okçu Mete Gazoz, Almanya'da düzenlen Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı. Başkent Berlin'de yapılan şampiyonada çeyrek finalde Şili'den Ricardo Soto'yu 6-2 mağlup eden milli sporcu, adını son 4 isim arasına yazdırdı. Yarı finalde Brezilyalı Marcus D'Almeida'yı 7-3 yenen Mete, adını hem finale yazdırdı hem de 2024 Paris Olimpiyatları'na kota aldı. Mete, finalde ise Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek, dünya şampiyonu oldu. TBMM Başkanı Kurtulmuş, dünya şampiyonu Mete Gazoz'u tebrik etti TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler klasik yay final mücadelesinde rakibini yenerek dünya şampiyonu olan Mete Gazoz'u kutladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından Mete Gazoz'un fotoğrafı eşliğinde yayımladığı mesajda, "Almanya'da düzenlen Dünya Okçuluk Şampiyonasında altın madalya kazanan Milli Okçumuz Mete Gazoz'u yürekten kutluyorum. Seninle gurur duyuyoruz." ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, dünya şampiyonu Mete Gazoz'u kutladı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler klasik yay final mücadelesinde rakibini yenerek dünya şampiyonu olan Mete Gazoz'u kutladı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası finalinde altın madalya kazanarak Dünya şampiyonu olan milli okçumuz Mete Gazoz'u zaferinden dolayı kutluyor başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, dünya şampiyonu Mete Gazoz'u tebrik etti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler klasik yay final mücadelesinde rakibini yenerek dünya şampiyonu olan Mete Gazoz için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda, erkekler klasik yay final mücadelesinde altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Mete Gazoz'u yürekten kutluyorum. Olimpiyat şampiyonluğunun ardından dünya şampiyonu da olarak bizleri gururlandıran Mete Gazoz'un başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum." AA

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