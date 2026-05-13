Yamal’dan Filistin bayraklı kutlama

FC Barcelona’nın La Liga şampiyonluğunu ilân etmesinin ardından düzenlenen kutlamalarda futbolcu Lamine Yamal’ın Filistin bayrağı taşıması dikkat çekti.

Futbolcunun, açık otobüsle yapılan şampiyonluk turunda taraftarlara Filistin bayrağıyla seslenirken, “Allah’a şükür Madridista değilim” yazılı formayı salladığı anlar da sosyal medyada gündem oldu. Barcelona şehri, Gazze’de savaşın başladığı Ekim 2023’ten bu yana İspanya’daki Filistin’e destek gösterilerinin en görünür merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Şehirde çok sayıda Filistin’e destek yürüyüşü düzenlenmiş, ayrıca Gazze’ye insanî yardım ulaştırmayı amaçlayan girişimlere ev sahipliği yapılmıştı. Haber Merkezi Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 224

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.