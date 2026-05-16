“Adamsın Pep Guardiola”

İspanya La Liga’da şampiyonluğunu ilan eden Barcelona’nın kutlamalarında futbolcu Lamine Yamal’ın Filistin bayrağı açması futbol dünyasında geniş yankı uyandırmıştı. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola’dan Yamal’a destek niteliğinde açıklamalar geldi.
Guardiola, futbolcuların toplumsal olaylar karşısında duyarsız kalmaması gerektiğini vurgulayarak, "Eğer eşini ve çocuklarını oradakiler gibi (Gazze) evlerin enkazı altında bulsaydın ne yapardın? Buraya gelip bir futbolcu hakkında mı konuşurdun? Tabiî ki hayır! Futbolcular milyonlarca insan tarafından takip edilen rol modellerdir ve gerektiğinde fikirlerini söylemelidirler." ifadelerini kullandı.
