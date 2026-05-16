“Adamsın Pep Guardiola”

İspanya La Liga’da şampiyonluğunu ilan eden Barcelona’nın kutlamalarında futbolcu Lamine Yamal’ın Filistin bayrağı açması futbol dünyasında geniş yankı uyandırmıştı. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola’dan Yamal’a destek niteliğinde açıklamalar geldi.

