İsrail askerleri gençler üzerinde atış talimi yaptı

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen temsili “Gazze Mahkemesi (The Gaza Tribunal)”nde, İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçlarında, İngiltere’nin suç ortaklığı iddiaları inceleniyor.

İktidardaki İşçi Partisinin eski lideri ve bağımsız milletvekili Jeremy Corbyn, “Savaşın izleri, son silahın susmasıyla ortadan kalkmaz. Bu sebeble, parlamento üyeleri ve vatandaşlar olarak bizim görevimiz, hükümetlerimizi olan bitenlerden sorumlu tutmaktır” dedi. Gazze’deki hastanelerde görev yapan Oxford Üniversitesi doktorlarından Prof. Dr. Nick Maynard, “Gazze’de belirli vücut bölgelerindeki yaralanmaların spesifik şekilde kümelenmesi tesadüfün ötesindeydi. İsrail askerlerinin bu genç delikanlılar üzerinde atış talimi yaptığının açık kanıtıydı” ifadelerini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 187

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.