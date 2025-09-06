Demokrasiye sahip çıkma zamanı

DEMOKRAT PARTİ GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL: DEMOKRASİYE İNANAN AKTÖRLER OLARAK, MİLLÎ İRADEYE SAHİP ÇIKMAK ADINA ORTAK SORUMLULUK DUYGUSUYLA HAREKET ETMELİYİZ.

İNSANLARIN ENDİŞELERİ VE BEKLENTİLERİ VAR - MİLLET İRADESİNİN ÖNÜNE BARİYERLER KONUYOR

DP Lideri Gültekin Uysal, “Demokrasiye inanan aktörler, kurumlar olarak mücadele hakkımıza siyasî partilerin hüviyetlerinin ötesinde sahip çıkma mecburiyetimiz var” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve beraberindeki heyet, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu parti genel merkezinde ziyaret etti. İki lider ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gültekin Uysal, yaptığı açıklamada, “Bugün hem iade-i ziyaret hem de, anlaşılıyor ki başka bir döneme giriyoruz, önümüzdeki siyasî süreçlerle ilgili Türkiye’nin bölgesel harekete geçmiş dinamiklerini göz önüne alarak değerlendirme yapma imkanı bulduk” diye konuştu.

“Bütün bunlara şiddetle karşıyız”

İnsanların endişeleri ve beklentilerinin olduğunu söyleyen Uysal, “Siyasetin meselesi de çözüm üretmek. Yapısal olarak kırılmalar yaşadığımız ama özellikle iktidarın artık Türkiye’yi bir şikeli demokrasi, sandıksız bir demokrasi, ‘kuvvetlerin uyumu’ diyerek kuvvetler ayrılığını yok ederek, özellikle son yerel seçim neticesinde sandıkta bir daha başarı çıkartamayacağını anladıklarından itibaren siyaseti dizayn edecek, milletin iradesinin şekillenmesinin önüne setler, engeller oluşturacak hamleler, projeksiyonlar, mühendislikler yaptığını görüyoruz. Bütün bunlara şiddetle karşıyız. Elbette demokrasiye inanan aktörler, kurumlar olarak da mücadele hakkımıza siyasî partilerin hüviyetlerinin ötesinde sahip çıkma mecburiyetimiz var” ifadelerini kullandı.

Siyasî ahlâkı yok edenlerle mücadele etmeliyiz

CHP İstanbul İl Yönetiminin mahkeme kararıyla görevden alınarak geçici yönetim atanmasına tepki gösteren Ahmet Davutoğlu, şunları söyledi: “İktidarın ilgilendiği mesele, Türk kamu hayatında belki de en büyük anormallik olan ve gittikçe istisnaî bir uygulama olmaktan çıkartılıp neredeyse kalıcı bir düzen haline getirilen kayyımı her yere yaymak. İktidarın gündemine ekonomik sorunlarla boğuşan halkın, dar kesimlere, işçilere, emeklilere, memurlara en az maaşı ödeyip en fazla kaynağı bir grup rantiyenin eline aktarmak. Şimdi böyle bir dönemde Türkiye’de kutuplaşma yaşanırken siyasî ahlâk yerlerde sürünürken, herkes için söylüyorum bunu iktidar-muhalefet kimin siyasî ahlâk sorunu varsa ona karşı savaş açmalıyız. Parti kimliğine bakmayız biz. Siyasî ahlâkı yok edenlerle mücadele etmek hepimizin görevi.”

Ankara - Mehmet Kara

