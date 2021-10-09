"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EKİM 2021 PAZAR - YIL: 52

Milli Takım Letonya'da

09 Ekim 2021, Cumartesi 23:13
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 11 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu ülkeye ulaştı.

Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan ve İstanbul'dan kalkan özel uçak, Letonya'nın başkenti Riga'daki uluslararası havalimanına indi. Milliler, otobüsle konaklayacakları otele geçti.

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı milli takım kafilesini, Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Gülsun Erkul karşıladı.

Milliler, Letonya müsabakası öncesi son antrenmanını yarın müsabakanın oynanacağı Daugava Stadı'nda 19.30'da gerçekleştirecek. Teknik direktör Stefan Kuntz ile aday kadrodan bir futbolcu, idman öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

Letonya-Türkiye karşılaşması, 11 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

AA

Okunma Sayısı: 130
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Acil bir erken seçime ihtiyaç var'

    MSB: Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde teröristler etkisiz hale getirildi

    'Balık tüketimine karşı ön yargılı olmayın'

    'Yargısız infaz yapılıyor'

    Yunanistan'da faşizm ve ırkçılık protesto edildi

    İYİ Parti’li Müsavat Dervişoğlu: Milletten özür dilesin

    'Marketler şehir dışına çıkarsa esnaf rahatlar'

    Avusturya'da yolsuzlukla suçlanan Başbakan Sebastian Kurz istifa etti

    Ege’ye şiddetli deprem uyarısı

    'İkinci Üniversite' kayıt tarihleri uzatıldı

    'Cezaevinde ölüm, hayat hakkı ihlalidir'

    Taşınma masrafları da kiracının belini büktü

    Türkiye'de 28 bin 645 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    Taliban IŞİD ile mücadelede ABD ile iş birliği yapmayacak

    2 doz Kovid-19 aşısı olanlara umre izni verilecek

    'Korumazsak göllerimizi kaybederiz'

    İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

    Lübnan’da yakıt sıkıntısı nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı

    Filistin’den ‘sessiz ibadet’ kararına protesto

    Gönüllü gençler asırlık camileri temizledi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zaman en iyi müfessirdir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    'Acil bir erken seçime ihtiyaç var'
    Ahmet BATTAL

    Paça fırçasının boyası akıyor
    Orhan Ali YILMAZ

    Bir “Deist”in hikâyesi...
    Adnan NACİR

    Sıralı Terörist Listesi
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Cumhuriyetçiler ve Neo Kemalizm
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bediüzzaman ve bazı paşalar
    Misbah ERATİLLA

    Hasankeyfli Mele Ahmet Saruhan ve Bediüzzaman
    Risale-i Nur'dan

    Hak ve hakikat mesleğinde iş görüyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.