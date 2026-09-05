Filistin’de futbol yeniden sahaya çıktı: “Bin Şehit Kupası” başladı

Filistin’de futbol karşılaşmaları, İsrail saldırıları sebebiyle verilen üç yılı aşkın aranın ardından yeniden başladı. 1014 Filistinli sporcunun anısına düzenlenen “Bin Şehit Kupası”, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze’de eş zamanlı oynanan maçlarla start aldı.

“FUTBOL OYNAMA HAKKIMIZI GÖSTERMEK İSTİYORUZ”

Filistin Spor Medyası Birliği Genel Sekreteri Mustafa Siyam, turnuvanın uzun bir aranın ardından spor faaliyetlerinin yeniden başlaması bakımından büyük önem taşıdığını belirtti. Filistin sporunun “varoluşsal bir savaşla” karşı karşıya olduğunu söyleyen Siyam, Filistinli futbolcuların da dünyanın diğer sporcuları gibi futbol oynama hakkına sahip olduğunu göstermek istediklerini ifade etti.

Turnuvaya Lübnan, Batı Şeria ve Gazze’den toplam 244 kulüp katılıyor. Lübnan’daki takımların önemli bölümünü ise Filistinli mültecilerin yaşadığı kamplarda faaliyet gösteren kulüpler oluşturuyor.

GAZZE’DE 265 SPOR TESİSİ YIKILDI

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının spor camiasında da ağır kayıplara yol açtığı belirtildi. Açıklanan verilere göre saldırılarda 1014 sporcu can verirken, 265 spor tesisi yıkıldı. Spor altyapısının büyük bölümünün zarar görmesi ve kullanılabilir stadyumların bulunmaması sebebiyle Gazze’de yaklaşık üç yıl boyunca futbol müsabakaları düzenlenemedi. Son olarak Cibaliya Hizmetler Kulübü futbolcusu Abdulfettah Ebu el-Ayş’ın, 29 Ağustos’ta Gazze şehrinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi’nde düzenlenen saldırıda katledildiği bildirildi.

BATI ŞERİA’DA FUTBOLCULAR YENİDEN SAHADA

Batı Şeria’da da futbol kulüpleri ve sporcular, İsrail askerleri ile İsrailli yerleşimcilerin saldırıları ve hareket kısıtlamaları sebebiyle uzun süre düzenli antrenman ve maç yapamadı.

Kulüpler birkaç ay önce yeniden antrenmanlara başlarken, Filistin Futbol Federasyonu temmuz ayında kulüp temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmelerin ardından “Bin Şehit Kupası”nın düzenlenmesine karar verildi. Turnuvanın açılış karşılaşmaları Lübnan, Batı Şeria ve Gazze’de eş zamanlı olarak oynandı. Böylece Filistin futbolu, savaşın gölgesinde üç yılı aşkın bir aranın ardından yeniden sahalara döndü.