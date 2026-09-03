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3 EYLÜL 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Bosnalı STK’lar UEFA’ya başvurdu

03 Eylül 2026, Perşembe 00:26
Bosna Hersek’te faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, ülkenin doğusundaki Srebrenitsa’da Temmuz 1995’te Boşnaklara karşı işlenen soykırımdan hüküm giyen savaş suçlusu Ratko Mladic’i “yücelten” spor kulübüne ilişkin UEFA’ya disiplin soruşturması açılması talebinde bulundu.

Soykırım Kurbanları ve Tanıkları Derneği Başkanı Murat Tahirovic, basına yaptığı açıklamada, Borac Banja Luka’nın daha önce de benzer ayrılıkçı davranışlarda bulunduğunu söyleyerek, “UEFA’dan Borac Banja Luka için yeni bir standart oluşturmasını istemiyoruz. UEFA’dan standartlarını tutarlı bir şekilde uygulamasını istiyoruz” dedi. Dönemin Sırp Cumhuriyeti Ordusu Genelkurmay Başkanı Ratko Mladic, özellikle Temmuz 1995’te 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı’nın baş sorumlusu ve azmettiricisi olarak kabul ediliyordu.

AA

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