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22 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Milli Takım, Portekiz karşısında

22 Haziran 2024, Cumartesi 13:02
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında bugün Portekiz ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 628'inci müsabakaya çıkacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ikinci sınavını Portekiz karşısında verecek. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak.

Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, Portekiz'i de yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

Portekiz de ilk maçında Çekya'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

İkinci maçlar öncesinde milli takım, Portekiz'in averajla önünde lider durumda bulunuyor.

Grubun diğer maçında ise Gürcistan ile Çekya karşı karşıya gelecek. Hamburg'da oynanacak mücadele TSİ 16.00'da başlayacak.

Alman hakem yönetecek

Türkiye ile Portekiz arasındaki karşılaşmada, ev sahibi ülke Almanya'dan hakem Felix Zwayer düdük çalacak.

Zwayer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Lupp ve Marco Achmüller yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano olacak.

Karşılaşmada Alman Bastian Dankert ise VAR görevini üstlenecek.

İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek

A Milli Takım'da tedavisi süren İrfan Can Kahveci bu maçta da forma giyemeyecek.

İsmail Yüksek'in de bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

Hazırlıklarını tam kadro sürdüren Portekiz'de ise sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Kart sınırındaki oyuncular

Türkiye'de ve Portekiz'de maç öncesinde ikişer futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

İlk maçlarda sarı kartla uyarılan milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Abdülkerim Bardakcı ile Portekiz'den Rafael Leao ve Francisco Conceiçao, yarın da kart görmeleri halinde son grup müsabakasında cezalı duruma düşecek.

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası kadrosu​​​​​​​

A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Panathinaikos)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)

Portekiz'in kadrosu

Portekiz Milli Takımı'nın EURO 2024 kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolverhampton), Rui Patricio (Roma)

Defans: Antonio Silva (Benfica), Danilo Pereira (PSG), Diogo Dalot (Manchester United), Gonçalo Inacio (Sporting), Joao Cancelo (Barcelona), Nelson Semedo (Wolverhampton), Nuno Mendes (PSG), Pepe (Porto), Ruben Dias (Manchester City)

Orta saha: Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Neves (Benfica), Joao Palhinha (Fulham), Otavio Monteiro (Al Nassr), Ruben Neves (Al-Hilal), Vitinha (PSG)

Forvet: Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Diogo Jota (Liverpool), Francisco Conceiçao (Porto), Gonçalo Ramos (PSG), Joao Felix (Barcelona), Pedro Neto (Wolverhampton), Rafael Leao (Milan)

Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele edildi

Türkiye, 101 yıllık tarihinde 342'si resmi, 285'i özel 627 maç oynayıp biri hükmen 243 galibiyet, 148 beraberlik, 236 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 270'i deplasmanda, 272'si Türkiye'de, 85'i ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 856 gol attı, kalesinde 898 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım, 627 karşılaşmanın 543'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

Milliler, 627 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Vincenzo Montella yönetiminde 10'uncu maç​​​​​​​

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 10'uncu sınavını Portekiz karşısında verecek.

Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi. Ay-yıldızlı ekip EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet özlemine son verdi.

Bu maçlarda 14 gol atan milliler, kalesinde 13 gol gördü.

Ay-yıldızlı ekip, Montella yönetimindeki ilk maçına deplasmanda Hırvatistan karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı 2'nci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti. Türkiye, Vincenzo Montella idaresinde oynadığı 3'üncü karşılaşmada deplasmanda Almanya'yı 3-2 ile geçti.

Montella yönetiminde 4'üncü maçını deplasmanda Galler ile oynayan ay-yıldızlı ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam yönetimindeki ilk yenilgisini Macaristan deplasmanında 1-0'lık sonuçla aldı. Ay-yıldızlı ekip, ardından Avusturya'ya 6-1 mağlup olarak en ağır yenilgilerinden birini yaşadı. Haziran ayında oynadığı hazırlık maçlarında İtalya ile golsüz berabere kalan Türkiye, Polonya'ya ise son dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu.

Milli takım, EURO 2024'ün ilk maçında ise Gürcistan'ı Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 mağlup etti.

2024'te tek galibiyet

A Milli Futbol Takımı, 2024 yılındaki 6'ıncı maçına Portekiz karşısında çıkacak.

Bu yıl oynadığı 4 hazırlık maçında galibiyete ulaşamayan milliler, yılın ilk resmi maçında Gürcistan'ı mağlup etti.

Ay-yıldızlı ekip, bu yıl ilk karşılaşmasını 22 Mart'ta deplasmanda Macaristan ile oynadı. Ev sahibi takım, Dominik Szoboszlai'nin penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Milli takım, yılın ikinci maçında ise deplasmanda Avusturya'ya 6-1 mağlup oldu.

2024'teki üçüncü karşılaşmasında deplasmanda İtalya ile 0-0 berabere kalan Türkiye, dördüncü maçında da konuk olduğu Polonya'ya 2-1 yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, bu yıl ilk resmi maçını EURO 2024 grup aşamasında Gürcistan ile yaptı ve sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Türkiye, Portekiz ile yarın 10. kez karşılaşacak

İki ülke A milli takımları arasında bugüne dek yapılan 9 karşılaşmanın 2'sini Türkiye kazanırken, 7'sinde ise Portekiz sahadan galibiyetle ayrıldı.

Rekabette 6'sı resmi, 3'ü özel geride kalan 9 maçta Türkiye 9, Portekiz ise 19 gol attı.

Resmi maçlarda galibiyet yok

A Milli Takım'ın, Portekiz karşısında resmi maçlarda galibiyeti bulunmuyor.

Ay-yıldızlı ekip, rakibi karşısındaki iki galibiyetini de özel maçlarda elde etti.

Türkiye, 18 Aralık 1955 ve 2 Haziran 2012'de oynadığı hazırlık maçlarını 3-1'lik skorlarla kazandı.

İlk maç 1955'te

Türkiye ve Portekiz ilk kez 18 Aralık 1955'te İstanbul İnönü Stadı'ndaki özel maçta karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlı ekip, bu maçı 3-1 kazandı. Milli takımın golleri Lefter Küçükandonyadis, Metin Oktay ve Nazmi Bilge'den geldi.

Son maç 2022'de

İki ekip arasındaki son mücadele 24 Mart 2022'de oynandı. Porto şehrindeki Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off yarı final mücadelesini Portekiz 3-1 kazandı.

A Milli Takım, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı mücadelenin ikinci yarısında Burak Yılmaz'ın attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Ay-yıldızlı ekip, 85. dakikada Burak Yılmaz ile bir penaltı atışından yararlanamadığı maçın 90+4. dakikasında kalesinde bir gol daha gördü. Sahadan 3-1 mağlup ayrılan milli takımın, Dünya Kupası'na katılma mücadelesi sona erdi.

AA

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