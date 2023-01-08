"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 OCAK 2023 PAZAR - YIL: 53

Real Madrid'in ilk 11'inde ilk kez İspanyol futbolcu yer almadı

08 Ocak 2023, Pazar 14:57
İspanya'nın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid, 120 yıllık tarihinde bir ilki gerçekleştirerek, ilk 11'inde hiçbir İspanyol futbolcu olmadan sahaya çıktı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında deplasmanda Villarreal'e 2-1 yenilen Real Madrid'in ilk 11'inde İspanyol futbolcu yer almadı.

Kulüp tarihinde ilk defa İspanyol futbolcunun olmadığı bir ilk 11 ile sahaya çıkan eflatun-beyazlılarda İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, Villarreal karşısında 3 Fransız (Aurelien Tchouameni, Ferland Mendy, Karim Benzema), 2 Brezilyalı (Vinicius Junior ve Eder Militao), 2 Alman (Antonio Rüdiger ve Toni Kroos), 1 Hırvat (Luka Modric), 1 Avusturyalı (David Alaba), 1 Belçikalı (Thibaut Courtois) ve 1 Uruguaylı (Federico Valverde) ile mücadele etmeyi tercih etti.

Ancelotti, karşılaşmanın ikinci yarısında kadrosundaki futbolculardan iki İspanyol'u (Dk. 64 Lucas Vazquez ve Dk. 82 Marco Asensio) sahaya sürdü.

AA

Okunma Sayısı: 78
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti

    2022 yılında en çok hangi otomotiv markaları ilgi gördü?

    Hac kontenjanı 83 bin 430 olarak açıklandı

    Kocaeli'de D-100'ün İstanbul yönü yeniden ulaşıma açıldı

    Keban Baraj Gölü'nde çekilme sürüyor

    Şanlıurfa’da STK ziyaretleri sürüyor

    İsrail hapishanesinden 40 yıl sonra tahliye edildi
    📷

    İbret levhaları asıldı - Bediüzzaman’dan, Yunus Emre’ye... Birçok vecize mezarlığı süslüyor

    Çiftçi BAĞ-KUR primini ödeyemiyor

    Türkiye demokrasi ve adaleti özledi

    Haber siteleri de iktidarın borazanı olsun istiyorlar

    13 yıl sonra ders zili çaldı

    Nisan ayına kadar kuraklık uyarısı

    53 yıllık usta mesleğini öğretecek çırak bulamıyor

    Bu maaşla nasıl geçinelim?

    Altılı Masa mı, tekli koltuk mu?

    Almanya’da 2 bin mülteci çocuk kayıp

    Binlerce Srebrenitsa mağduru tazminat bekliyor

    Solunum yolu hastalıkları salgın boyutunda

    İsrail’in zihniyeti ‘ırkçı sömürgecilik’

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstadın kuraklık ikazı
    Misbah ERATİLLA

    Nazillili Terzi Mehmet’in dramı
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Ya cemaat, ya da “sessuzluk”
    Yasemin YAŞAR

    Yunus (a.s.) kıssasında kendi psikolojik çözümlemelerimiz -2
    Ahmet BATTAL

    Altılı Masa ve yeni ve tarafsız cumhurbaşkanı
    Risale-i Nur'dan

    Lozan’ın içyüzü (2)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İsrail hapishanesinden 40 yıl sonra tahliye edildi
    Mehmet KARA

    Seçim manevraları
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.