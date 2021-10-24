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24 EKİM 2021 PAZAR - YIL: 52

Trabzonspor, İzmir'den 3 puanla döndü

24 Ekim 2021, Pazar
Süper Lig'in 10. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yendi.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Lourency'nin sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınında topla buluşan Cherif Ndiaye'nin etkisiz vuruşunda, kaleci Uğurcan topu kontrol etti.

39. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında ceza sahası içindeki Cherif Ndiaye'nin aktardığı topa Jahovic'ten önce müdahale eden kaleci Uğurcan Çakır, tehlikeyi uzaklaştırdı.

43. dakikada Burekovic'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahasındaki Jahovic'in Edgar Ie'ye rağmen dokunduğu top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın 56. dakikasında Trabzonspor öne geçti. Abdülkadir Ömür'ün pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Gervinho, ceza sahasına girdikten sonra uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

60. dakikada Jahovic'in Vitor Hugo'nun müdahalesiyle ceza sahası dışında yerde kaldığı pozisyonun ardından kazanılan serbest vuruşu kullanan Lourency'nin şutunda, top üstten auta gitti. 

79. dakikada Jahovic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Soner Aydoğdu'nun kaleye göndermek istediği top, Cherif Ndiaye'ye çarpıp tekrar Soner'e geldi. Bu oyuncunun tekrar vuruşunda top filelere gitse de ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

86. dakikada Trabzonsporlu oyuncuların uzaklaştırmak istediği topla ceza sahasında buluşan Baku'nun şutunda, top direğin yanından dışarı gitti.

90+8. dakikada Göztepe'nin kullandığı köşe vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat'ın da Trabzonspor ceza sahasında olduğu karambolde sarı-kırmızılı futbolcular, pozisyondan faydalanamadı. 

Müsabaka Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 

Süper Lig'de namağlup unvanını 22 maça çıkardı

Bu sonuçla aldığı 7 galibiyet ve 3 beraberlikle puanını 24'e çıkaran bordo-mavili ekip, 10. haftayı lider tamamlamayı garantiledi.

Abdullah Avcı yönetiminde son mağlubiyetini geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1'lik skorla alan Trabzonspor, namağlup serisini 22 maça çıkardı. Bordo-mavili ekip, bu karşılaşmalarda 11 galibiyet ve11 beraberlik elde etti

Avcı'nın deplasmanda yenilgisi yok

Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 22. deplasman maçında da yenilmeyen Karadeniz temsilcisi, dış sahadaki 22 maçta sahadan 13 galibiyet ve 9 beraberlikle ayrıldı.

Takımının ilk golünü atan Gervinho, ilk haftadaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor deplasmanının ardından ikinci golüne imza attı. Süper Lig'de oynadığı 10 müsabakada da gol sevinci yaşayan bordo-mavili ekip, bu sezon en geç golünü Göztepe karşısında buldu.

Göztepe bu sezon tüm maçlarda kalesinde gol gördü

Süper Lig'de 10. hafta öncesinde tüm maçlarda kalesinde gol gören tek ekip olan Göztepe, Trabzonspor karşısında da kalesini gole kapatamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, gol yemediği son maç olan ve geçen sezonun 33. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yendiği karşılaşmanın ardından çıktığı 18 müsabakada kalesini gole kapatamadı.

İlk yarının sonunda 2 sarı, 1 kırmızı kart

İlk yarının bitiminde oyuncular soyunma odasına giderken Marek Hamsik'in Atınç Nukan'a fiziksel müdahalesi sonrası tartışma yaşandı.

Göztepeli oyuncular, Hamsik'e tepki gösterirken, bordo-mavili futbolcu hızlı bir şekilde soyunma öodasına götürüldü.

Bu olaydan sonra kaleci İrfan Can Eğribayat, hakeme itirazdan dolayı sarı kart görürken, sportif menajer İlhan Şahin de kırmızı kartla cezalandırıldı.

Hakem Atilla Karaoğlan'ın soyunma odasına giden Marek Hamsik'e de sarı kart gösterdiği bildirildi.

Müsabakayı 8 bin 787 taraftar takip etti. Göztepeli taraftarlar, müsabakadan sonra oyunculara tezahüratlarla destek verip, tribüne çağırdı.

AA

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