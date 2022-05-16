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16 MAYIS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Trabzonspor rekor peşinde

16 Mayıs 2022, Pazartesi 14:20
Süper Lig'de sahasındaki tahribat nedeniyle İstanbul'da oynadığı karşılaşmada Altay'ı 2-1 yenerek puanını 81'e yükselten şampiyon Trabzonspor, son hafta Medipol Başakşehir deplasmanında galip gelmesi halinde lig tarihindeki rekor puanına ulaşacak.

Ligde 1995-1996 sezonu ile 2010-2011 sezonunda 34 maçta 82 puan elde ederek tarihindeki en yüksek puana ulaşan bordo-mavililer, bu sezonda maç fazlasına karşın rekor şansı yakaladı.

Söz konusu sezonları 2. sırada tamamlayan ancak bu sezon şampiyonluğunu bitime 3 hafta kala ilan eden Karadeniz ekibi, Medipol Başakşehir karşılaşmasına en yüksek puanını elde etmek için çıkacak.

Trabzonspor, İstanbul temsilcisi karşısında berabere kalırsa 38 maç sonunda 82 puanlık sezonları yakalayacak, galip gelmesi halinde 84 puanla lig tarihindeki en yüksek puana ulaşacak.

Fenerbahçe'nin rekorunu egale etmişti

Trabzonspor, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Fenerbahçe'nin en erken şampiyonluk rekorunu egale etmişti.

Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanını Fenerbahçe, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala elde etmişti.

Böylelikle ligde 4 kez şampiyonluk son 3 hafta kala belirlenmiş oldu.

En fazla puan farkı fırsatı

Ligde en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 11 puan önünde yer alan Trabzonspor, lig tarihinde en fazla puan farkıyla şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın rekorunun 1 puan gerisinde bulunuyor.

Galatasaray, 1987-1988 sezonunda 90 puanla mutlu sona ulaşırken, ikinci sıradaki Beşiktaş 78 puanda kaldı. Aradaki 12 puan, şimdiye dek şampiyonla ikinci arasındaki en yüksek fark olarak tarihe geçti.

İstanbul takımları karşısında hiç kaybetmedi

Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısında mağlup olmadı.

Bordo-mavililer, İstanbul temsilcilerine karşı oynadığı 11 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi, hanesine de 23 puan yazdırdı.

Trabzonspor, İstanbul'un üç büyük rakibi karşısında 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yaşamadı.

İç saha maçlarını yenilgisiz kapadı

Trabzonspor, bu sezon iç saha maçlarını yenilgisiz kapadı.

Son iç saha maçını Altay ile İstanbul'da oynayan bordo-mavililer, söz konusu 19 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ile 43 puan elde etti.

Karadeniz ekibi, ligde iç sahada yenilmeyen tek takım olarak sezonu tamamladı.

AA

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