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15 EKİM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

UEFA ülke puanında 14. sıraya yükseldik

14 Ekim 2022, Cuma 20:00
Avrupa kupalarında gruplarda üçüncü hafta sonunda 25,7 puanla 18. sırada yer alan Türkiye, bir gecede alınan 4 galibiyetin ardından İsviçre, Ukrayna, Danimarka ve Rusya'yı geride bırakarak 14. sıraya yükseldi.

Avrupa kupalarında bu sezon yollarına devam eden Türk futbol takımları Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un 4. haftadaki maçlarının tamamını kazanmalarının ardından, Türkiye, UEFA sıralamasında da 14. sıraya yükseldi.

Bu sezon başında Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazanan 5 Türk takımdan Arabam.com Konyaspor dışında gruplara kalan Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarında yoluna iddialı bir şekilde devam ediyor.

Avrupa kupalarında gruplarda üçüncü hafta sonunda 25,7 puanla 18. sırada yer alan Türkiye, bir gecede alınan 4 galibiyetin ardından İsviçre, Ukrayna, Danimarka ve Rusya'yı geride bırakarak 14. sıraya yükseldi.

Bir sezonda her takımın aldığı puanlar, o sezon içinde aynı ülkeden UEFA organizasyonlarında yer alan takım sayısına bölünerek ülke sıralamasındaki puana ekleniyor.

Türkiye, bu sezon Avrupa kupalarındaki mücadelesine 5 takımla başlarken, her kulübün kazandığı puan ülke sıralamasında beşe bölünerek hesaplanıyor.

UEFA ülke sıralamasında, ülkelerin son 5 sezonda topladıkları puanlar dikkate alınarak genel sıralama belirleniyor.

Fenerbahçe, 13 UEFA kulüp puanı kazandı

Fenerbahçe, kazandığı 13 UEFA puanıyla Türkiye'nin bu sezonki sıralamasındaki puanına 2,6 puanlık bir katkı sağladı.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe, AEK Larnaca'yı deplasmanda 2-1 yendi. Bu galibiyetle gruptan çıkmayı garantiledi.

Fenerbahçe eleme turunda 3 galibiyet, 2 beraberlik, bir yenilgi alırken; grup maçlarında 3 galibiyet ile bir beraberlikle sahadan ayrıldı. Bu sonuçlarla 11 ülke puanı toplayan sarı-lacivertliler, gruptan çıkmayı garantilediği için de 2 bonus puan elde etti.

Sarı-lacivertli ekip, gruptan lider çıkmayı da başarırsa artı 3 bonus puanlık katkı yapacak.

Medipol Başakşehir de 13 puanlık katkı yaptı

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü maçında sahasında Letonya temsilcisi RFS'yi 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir gruptan çıkmayı başardı.

Eleme turlarında 4 galibiyet, 2 beraberlikle gruplara kalan turuncu-lacivertli takım, grup aşamasında ise şu ana kadar 3 galibiyet ve bir beraberlikle 12 ülke puanı kazandırdı. Medipol Başakşehir de gruptan çıkmayı garantilediği için bonus olarak bir puan daha getirecek.

Medipol Başakşehir gruptan lider çıktığı takdirde hanesine bir bonus puanı daha yazdıracak.

Demir Grup Sivasspor, 5 UEFA kulüp puanı kazandı

UEFA Konferans Ligi G Grubu'nun 4. haftasında Demir Grup Sivasspor, Kosova temsilcisi Ballkani'yi deplasmanda 2-1 yenerek grubunda 7 puanla liderliğe yükseldi.

Avrupa Ligi'ndeki eleme maçlarında 2 yenilgi alan ve sezonun ilk Avrupa kupası maçlarında ülke puanı kazandıramayan Sivasspor, Konferans Ligi'ndeki 2 galibiyet ve bir beraberlikle 5 ülke puanı elde etti.

"Yiğidolar" gruptan lider çıkarsa 2, ikinci sırada bir üst tura yükselirse bir bonus puanı kazanacak.

Trabzonspor, 4,5 UEFA kulüp puanı kazandı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında Fransa temsilcisi Monaco'yu 4-0 gibi farklı sonuçla yenerek gruptaki iddiasını sürdürdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde birer beraberlik ve yenilgiyle 0,5 ülke puanı alan Trabzonspor, Avrupa Ligi'ndeki 2 galibiyetle 4 puanı elde etti.

Bordo-mavili ekip böylece 4,5 ülke puanı katkısı sağladı.

Trabzonspor da gruptan lider olarak son 16 turuna çıkarsa 5 bonus puan kazanacak. Bordo-mavili ekip, grup ikincisi olduğu zaman 2 bonus puan, son 16 play-off turunu da geçerse bir puan elde edecek.

Konyaspor'dan 2,5 puanlık katkı

Avrupa macerasına Konferans Ligi eleme turlarında veda eden Konyaspor, 2 galibiyet ve bir beraberlik aldı.

Konyaspor bu sonuçlarla 2,5 puanlık katkı sağladı.

UEFA'nın güncel ülke sıralaması

Türkiye, 4 temsilcisinin Avrupa kupalarının 4. haftasında elde ettiği sonuçlarla UEFA sıralamasında 14. sıraya kadar yükseldi.

UEFA'nın güncel ülke sıralaması şu şekilde:

1. İngiltere: 96,141

2. İspanya: 85,998

3. Almanya: 73,481

4. İtalya: 67,069

5. Fransa: 54,997

6. Hollanda: 52,5

7. Portekiz: 50,216

8. İskoçya: 35,8

9. Belçika: 35,4

10. Avusturya: 33

11. Sırbistan: 30,875

12. Norveç: 28,75

13. Çekya: 28,05

14. TÜRKİYE: 27,9

15. İsviçre: 27,675

16. Ukrayna: 27,5

17. Danimarka: 26,625

18. Rusya: 26,215

 

AA

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