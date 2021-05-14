Bu gözü dönmüşlüğü kim durduracak?

Bunların Mukaddesleri Yoktur

Tarih boyunca kanla ve kinle beslenen Yahudiler, iflâh olmaz biçimde kan akıtmaya devam ediyor. Şimdi yetmedi, mukaddeslerimize de saldırmaya başladı. Onların tıynetlerinde barış yoktur, sevgi yoktur, mukaddes değer yoktur, hak yoktur, hukuk yoktur, insanlık yoktur. Onların tek bir gündemi vardır: Yakmak, yıkmak, kan içmek…

Onların tıynetleri Hazret-i Yusuf’u (as) kuyuya atan kardeşlerin dördüncüsü olan Yahuda’dan beri bozuk gelmiştir, belli ki bozuk gidecektir. Onların tıynetleri gözleri önünde babaları Hazret-i Yakup (as), ağlamaktan kör olduğu halde, kılını kıpırdatmayan, suçunu itiraf etmeyen, özür dilemeyen ve camit bir odun gibi babasının karşısında durup “Yusuf’u kurt kaptı” diyerek yalan üstüne yalan uyduran Yahuda’nın tıynetidir.

Bunların mukaddesleri yoktur. Bunlar Yahuda’nın soyundandırlar. Bunlara vurma ve öldürme emrini veren din Hazret-i Musa’nın (as) dini değildir. Bunlar Tevrat’ı da dinlemezler. Bunlar Hazret-i Musa’nın (as) dinine de ihanet etmişlerdir.

Ve ilginçtir; Hazret-i Muhammed’in (asm) bildirdiği gibi, arkasına sığındıkları bir Garkad Ağacı vardır 1; o Garkad Ağacından güç alırlar.

Müslümanlar Neredeler?

Müslümanlar mazlum milletlerdir. Acı yaşarlar, ama acı yaşatmazlar. Zulme uğrarlar, mazlum olurlar; ama başka din saliklerine zulmetmezler. Gadre uğrarlar, mağdur olurlar; ama başka milletlere gadr etmezler. Aldanırlar, boyun eğerler, icabında Yahuda soyunun Garkad Ağacı ile gafilane iş yaparlar; ama Müslüman olmayan kavimleri aldatmazlar, oyuna getirmezler, tuzağa düşürmezler.

Bu resim tarih boyunca böyle olagelmiştir. Güçlü dönemlerde de… Bugünkü gibi güçsüz ve ezik dönemlerde de… Hele bu gün… Yahuda soyunun Garkad Ağacı ile Müslümanların çoğu öylesine işbirliği içindedirler ki, kendi ümmettaşlarının en kutsal haklarını savunmaktan bile imtina halindedirler.

Yahuda soyu bir tükürük ile boğacak kadar az da olsa durum maalesef değişmiyor. Tükürüklerine acırlar, düşmana kıyamazlar.

Silâhla mukabeleden bahsetmiyorum: İnanın, soysuz Yahuda soyunu, iki milyar Müslüman’ın tükürüğü boğar!

Yoksa İslâm âleminin tam orta yerinde dokuz milyon Yahuda soyu, iki milyar Müslüman’ın gözlerinin içine baka baka mukaddeslerine saldırabilir miydi? Aynı toprakları paylaştıkları Filistin Müslümanlarının kanı ile hiç durmadan beslenebilir miydi?

Müslümanlar neredeler? Yahuda soyunun Garkad Ağacı ile iyi gün geçirme zamanı geçti ey Müslümanlar!

Oyalanma Zamanı Değil!

Çok ciddî yaptırımlar gerekiyor. Yapmayın etmeyinden Yahuda soyu anlamıyor. Kınamak, uluslar arası haktan hukuktan bahsetmek berhava… Adamlar göz göre göre Kudüs’e el koydular. Garkad abileri onları korudu tabiî. Doğru dürüst ses veren olmadı.

Şimdi durum faciaya dönüştü. Mescid-i Aksa'ya silâh da sokması gerekiyordu Yahuda soyunun. Onu da yaptı.

Çok ciddî yaptırım kararları gerekiyor. Öyle hafiften, dostlar alış verişte görsün cinsinden değil. Birleşmiş Milletler çok âcil devreye sokulmalıdır.

Arap Birliği, İslâm Birliği gibi teşkilâtlar en üst düzeyde toplanmalı, kuvvetli ve meseleyi kökünden çözen kararlar almalı ve uygulamalıdır.

Bu kararlara bütün Müslüman halklar da dâhil edilmelidir. İsrail mallarını boykottan tutun da, ekonomik ve ticarî ilişkilerin kesilmesi, büyükelçiliğin geri çağrılması, Anadolu’nun bağrındaki İsrail hançeri Malatya Kürecik’in kapatılması gibi… İsrail vahşetini durduracak daha başka tedbirler derhal alınmalı.

Her şeyden önce de ciddiyet ve samimiyet gerekli.

Ocak 2009’da Davos’ta Şimon Peres’e “Ona Minute!” deyince, (hâlbuki bir gün sonraki basın açıklamasında, “Tepkim İsrail Devlet Başkanına değil, moderatöredir.” dediği halde) Türkiye kamuoyu “Ona Minute!” hatırına Sayın Erdoğan’a defalarca seçim verdi.

Oysa o gün bu gündür, bu “one minute” hiçbir yaptırım getirmedi. Her türlü anlaşmalar, sözleşmeler yapıla geldi. İsrail ile kanka olduk! Ve her sene Ramazan ayında İsrail’in Filistin katliâmı da rutine bağlandı, hiç hız kesmedi.

Şimdi İsrail kudurmuştur. Canlarımıza değil, kutsallarımıza saldırmaya başlamıştır. Durum her zamankinden daha vahimdir. Şimdi oyalanma zamanı değil!

Dipnot:

1- Müslim, Fiten, 82.