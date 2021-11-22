"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 KASIM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Bu kadar müstehcenliğe nasıl savrulduk?

Süleyman KÖSMENE
22 Kasım 2021, Pazartesi
İstanbul’dan Hamdi Gocek: “Yaz aylarında bilhassa büyük şehirlerde müstehcen giyimler malûm. Gayr-ı Müslim ülkelerle yarışır bir görüntü var. Ama Japonya gibi bir memlekette kadınlar daha kapalı. Biz neden bu kadar açıklığa savrulduk?”

İşleyen Plân

Bizimkisi imtihan! Zorluğu bundan olsa gerek. Onlarınkisi sadece gelenek!  Son iki yüz yıldan beri Müslüman olarak ezberimiz öyle bozulmuş ki. Dönebilmişsek ve dinimizi kaybetmeden tekrar ona tarziye verebilmişsek, ona özür dileyerek sarılabilmişsek ne âlâ! 

Çünkü işin içine dinsiz felsefe ve zındıka cereyanları girmiş; dinî emirlerin, ahlâkın, hatta imanın gereksizliği, yetersizliği, çağın gerisinde kaldığı; medenî emirlerin önemi, yeterliliği, çağdaş olduğu ile ilgili binlerce hezeyan üretilmiş! Dehşetli bir algı operasyonu Müslüman’a musallat olmuş!  

Bu dev tasallut, Müslüman’ı önce dinine karşı soğutmuş, ardından, ar, namus, iffet, edep ve ahlâk değerleri bir bir Müslüman’ın dünyasını terk etmiş!  

İngiliz planı işliyor. 1895 yılında İngiliz Parlamentosunda, Müstemlekeler Bakanı Gladstone elindeki Kur’ân-ı Kerîmi göstererek şunu söylüyordu: “Bu kitap Müslümanların elinde kaldıkça biz onlara hakikî hâkim olamayız. Ne yapıp yapmalıyız; ya Kur’ân’ı ortadan kaldırmalıyız veya onları Kur’ân’dan soğutmalıyız.”1

Yıllar sonra Lozan’da, İngiliz Murahhas Heyeti Reisi Lord Gürzon: “Türkiye İslâmî alâkasını ve İslâm’ı temsil rolünü kendi eliyle çözer ve atarsa, bizimle hulûs birliği etmiş olur. Ve Hıristiyan dünyasının hürmet ve minnetini kazanır. Biz de kendisine dilediğini veririz.” 2

Tesettürün Mahkûmiyeti

Geldiğimiz noktadan baktığımızda görüyoruz ki, plan gereği kullanılan medenî terimler, felsefî terminoloji ve bilim süsü verilen teoriler karşısında, evet, ülkemizde Risale-i Nur kuvvetli bir duruş sergilemiş. İslâm dininin ibadetlerinin, emir ve yasaklarının illet ve hikmet boyutu hakkında akla gelen her türlü soruları cevaplamış, İslâmiyet’i çağın dimağına yeniden sunmuş. Dinsiz felsefeyi Kur’ân’ın hikmeti ile susturmuş! “Tesadüf, şirk ve tabiattan teşekkül eden fesat şebekesinin âlem-i İslâm’dan nefiy ve ihracına Risale-i Nur’ca verilen karar infaz edilmiş!”3

Fakat bu ciddî imtihan sorusunu toplumca hâlâ geçebildiğimiz söylenemez.  

Bediüzzaman Hazretleri 1935 yılında çıkarıldığı Eskişehir Mahkemesi’nde, “rejimin temel nizamını yıkmak” iddiasıyla idamla yargılanmıştır. İddia Tesettür Risalesi’dir. 

Bakar mısınız: Suç ile delil ve ceza arasında bağlantı var mıdır?

Tesettür Risalesi Kur’ân’ın bir âyetinin tefsiridir. Ve orada Risale-i Nur’un söylediği tesettürün farz olduğu ifadesini, bütün tefsirler de söylemiştir. Mesele bütün tefsirler adına Risale-i Nur’u, daha da ötesi İslâm’ın tesettür emrini, daha da ötesi İslâm’ı mahkûm etmektir. 

Duâ Edelim

Ömrü boyunca mahkemelerden, hapislerden ve tecritlerden kurtulmayan Bediüzzaman, sadece Eskişehir Mahkemesi’nde Tesettür Risalesi’nden on bir ay hapis cezası almış; diğer mahkemelerin tamamı beraatla sonuçlanmıştır.  

Bediüzzaman verilen cezaya itiraz etmiştir: Kendisine ya idam, ya müebbet verilmesini, ya da salıverilmesini istemiştir. Bu cezanın ancak at hırsızına verilebileceğini söylemiştir.

Garaiptendir ki, bir gün bu hapsin penceresinden, karşıdaki lisede genç kızların Cumhuriyet bayramında gülerek raks ettiklerini görünce genç kızların tesettürsüzlüğüne ağlamıştır.  

Şimdi sokaklarımızın gayr-i Müslim sokaklarını geçtiğinden dert yanıyoruz. Doğrudur. Dert yanmak değil, ağlamalıyız! Açık saçıklığı felsefe ve bilim kılıfında verince, felsefe ve bilim yapıyoruz zannettik. Edep ve arımızdan verdiğimizi fark edemedik! İngiliz plana yenik düştüğümüzü hiç göremedik.

Ne zaman fark etmeye çalıştık; iş siyasetin eline düştü!

İnşallah bu çamurdan çıkarız! Duâ edelim.   

Dipnotlar:

1- Tarihçe-i Hayat, s. 60.

2- Büyük Doğu, Sayı 29; Emirdağ Lâhikası,  s. 359.

3- Mesnevî-i Nuriye, s. 199.

Okunma Sayısı: 183
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Her 4 çocuktan biri savaş ortamında yaşıyor

    Derbide 3 puan Fenerbahçe'nin oldu

    Üç ayda 1 milyon abonenin elektriği kesildi

    En basit ilaçlar bile piyasada yok

    Belarus-Polonya sınırındaki dram devam ediyor

    Yunanistan'ın insanlık dışı uygulamaları devam ediyor

    Son 24 saatte 21 bin 177 vaka ve 195 ölüm gözlemlendi

    Kur artışı gazete ve yayınevlerini de vurdu

    Tek çözüm seçim

    İsrail, 2021’de 1149 Filistinli çocuğu gözaltına aldı

    14 milyon Afgan çocuk açlık tehlikesinde

    Mavi Marmara icradan satılık

    Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor

    Devir bakım devri

    Karamollaoğlu: Erdoğan, Cumhur’a dâvet etti, reddettim

    Her 100 bin kişide görülen vaka sayıları açıklandı

    Fransa'da sarı yeleklilerin protestolarında tansiyon yükseldi

    Ugandalı Müslümanlardan yargısız infazlara tepki

    7 Türk vatandaşı MİT ve Katar istihbaratının ortak çalışmasıyla kurtarıldı

    Meclis'i bu hafta yoğun bir gündem bekliyor

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    İnsaniyet ve İslâmiyet karşıtları üretici olamazlar...
    Süleyman KÖSMENE

    Bu kadar müstehcenliğe nasıl savrulduk?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İlimdar Kaya

    Helâlleşme ve kucaklaşma
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Yanlış yapma lüksü yok
    Misbah ERATİLLA

    Bediüzzaman ve Yüzbaşı Ruhi Bey
    Ali FERŞADOĞLU

    “Yeniden insan olmayı öğrenebiliriz!”
    Risale-i Nur'dan

    İnayet-i Ezeliye, Kur’ân’ı bana muallim yaptı
    M. Said ZEKİ

    “Dünya Helâlleşme Günü!”
    Sebahattin YAŞAR

    Bir hatıra deyip geçmeyin; içinde hayat vardır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.