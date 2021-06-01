Bediüzzaman’ın hayatından tespitler - 11

Sunuculuğunu Sertaç Lüser’in yaptığı Bediüzzaman’ın Hayatından Tespitler programında Yeni Asya Gazetesi Eğitimci Araştırmacı Yazar Abdülbaki Çimiç, Bediüzzaman Said Nursi’nin hayatının çocukluk ve gençlik yıllarına değinmeye devam ediyor.

Yeni Asya Gazetesi Eğitimci Araştırmacı Yazar Abdülbaki Çimiç; Bediüzzaman’ın hayatından tespitler serisinin bu bölümünde; * İnkilab-ı ruhi ve inkilab-ı fikri * Bu Kur’an İslamlar’ın elinde bulundukça biz onlara hakim olamayız * Din düşmanlarını zir-ü zeber eylemek * İslam üniversitesi açmak * Kur’an’ın mucizeliğini araştırıyor * Bediüzzaman’ın hayatında 1316 (1900) tarihinin önemi * Bediüzzaman’ın kitapları hıfz etmeye başlaması başlıklarıyla ilgili konuştu

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