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18 OCAK 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

Yurt dışı yayın hizmetleri

Yeni Asya'dan Size
18 Ocak 2021, Pazartesi
Geçen hafta yurt dışı yayın hizmetlerinden bahsederken, Yurt Dışı Hizmetler Komisyonunun organizasyonu ile Arapça’ya çevrilen Uhuvvet Risalesi’nin dağıtımının devam ettiğini, Hastalar Risalesi’nin de Arapça çevirisinin tamamlanıp baskıya hazırlandığını duyurmuştuk.

Hutbe-i Şamiye’yi de Arapça orijinaliyle bastığımızı hatırlatmıştık.

Keza Kâzım Güleçyüz’ün İttihad-ı İslâm kitabının İngilizce ve Arapça’ya çevrildiğini ve bu tercümelerin yayın listemizde mevcut olup hem talep edenlere ulaştırıldığını, hem de bu dilleri konuşan Müslümanlara sponsor desteğiyle iletilmeye hazır olduğunu da.

Aynı şekilde, gazete portalımızdaki İngilizce haber ve yazıların bu noktada önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini de.

Bunları, yurt dışı yayın hizmetlerindeki öncü çalışmalar olarak görmemiz lâzım.

Daha henüz yolun başındayız. Bu alanda yapmamız gereken çok iş var. Özellikle kabiliyetli ve meraklı gençlerimizi dil öğrenip bu hizmetlere omuz vermeye çağırıyoruz.

Çünkü Risale-i Nur’a bütün Müslümanların ve bütün insanlığın ihtiyacı var.

Onun için, bilhassa bu alanda kayda değer mesafeler almış olan diğer hizmet erbabıyla birlikte çalışmak gereğini ifade ederken, bu hususta yapılması gereken çalışmaları özel istişarelerimizde müzakere etmeye devam ediyoruz.

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Isparta’da örnek bir çalışma

Bu çalışmalar devam ederken Isparta Temsilciliğimizden gelen ve geçen hafta yayınladığımız haber, güzel bir tevafuk oldu.

Haberde, diğer ülkelerden Isparta’ya gelen öğrenci ve turistlere Risale-i Nur’un farklı dillerdeki tercümelerinin takdim edildiği anlatılıyordu.

Buna göre, Somali, Kenya, Afganistan, İran ve Suriye’den gelen ve çoğunluğu öğrenci olan misafirlere Ayetül-Kübra, Küçük Sözler, Tabiat, Meyve ve Haşir Risaleleri, Hanımlar Rehberi, Hutbe-i Şamiye gibi eserlerin Arapça, Farsça ve İngilizce tercümeleri hediye ediliyor ve fevkalâde hüsn-ü kabul görüyor.

Haberin linki:

https://www.yeniasya.com.tr/genclik/isparta-da-turistlere-risale-i-nur-dagitildi_535246

Risale-i Nur’un büyük kısmının telif edildiği ve Üstadın “taşıyla toprağıyla mübarektir” dediği bir beldede gerçekleştirilen bu hizmete emek ve katkı veren herkese tebrik ve teşekkürlerimizi sunuyor; nümune-i imtisal olarak bütün mahallerin dikkatine arz ediyoruz.

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Samsun ve Çorum’a tebrikler

Örnek çalışmalar yapan iki ilimiz de Samsun ve Çorum. Samsun Temsilciliğimizin Ahmet Battal’ın yazdığı Adalet ve Hürriyet kitabı için başlattığı kampanya devam ederken,  Çorum Temsilciliğimiz de Yeni Asya Neşriyat’ın külliyat kampanyasına omuz veriyor ve ayrıca Deprem: Sebep ve Hikmetleri ile Hastalar Risalesi’ni hediye olarak dağıtıyor.

Teşekkür ve tebrik ediyoruz.

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Denktaş’ın kitapları

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı 9. vefat yıldönümünde rahmetle yad ederken, onun, 80’li yıllarda Yeni Asya Yayınlarından çıkan Gençlere Öğütler, Saadet Sırları, Kur’an’dan İlhamlar, Yarınlar İçin, İmtihan Dünyası ve Kalbimin Sesi adlı kitapların yazarı olduğunu da hatırladık ve hatırlattık.

Bu vesileyle, Denktaş’ın bu kitaplarındaki fikir ve tavsiyelerine gerek KKTC’de, gerekse Türkiye’de genç nesillerin bugün de ihtiyacı olduğu mülâhazasıyla, söz konusu kitapların tekrar neşri için gerek KKTC yönetimine, gerekse Denktaş Vakfı’na çağrıda bulunmak istiyoruz. Bu değerli kitaplar geçmişte kalmasın, bugüne ve yarınlara da taşınsın.

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