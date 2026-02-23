Sevincimiz paylaşıldı

21 Şubat’ta idrak ettiğimiz 57. Kuruluş Yıl Dönümümüz vesilesiyle, özel sayımızın yanında ülkemizin farklı kesimlerinden siyasetçi, akademisyen, gazeteci ve kanaat önderlerinden gelen tebrik ve temenni mesajları bizleri derinden duygulandırdı.

Yarım asrı aşan yayın hayatımız boyunca “tavizsiz istikrar” çizgisinde yürüttüğümüz neşriyat hizmetinin, kamu vicdanında karşılık bulduğunu görmek, sorumluluğumuzu bir kat daha arttırdı.

Siyaset dünyasından farklı partilerin temsilcileri; Yeni Asya’nın çok sesli medya ortamına katkı sunduğunu, millet iradesine ve hukuk devletine bağlılığını istikrarlı şekilde sürdürdüğünü dile getirdi. Akademisyen ve yazarlar ise gazetenin köklü değerlerden beslenen yayın politikasını, cesaretli ve objektif habercilik anlayışını ve basın tarihimizde müstesna bir yer edinen duruşunu takdirle andı.

21 Şubat özel sayımızda da takip ettiğiniz gibi bu yıldönümünde, siyaset, sivil toplum ve medya dünyasından gelen tebrikler, gazetemizin duruşunu vurguladı.

Özetle şunları söylediler:

• Gültekin Uysal (DP Genel Başkanı): Baskılara rağmen demokrasiyi muhafaza eden Yeni Asya’ya minnettarız; yıl dönümünüz kutlu olsun, başarılar devam etsin. Her türlü baskıya, özellikle son dönemde gazetecilik ilke ve kurallarına aykırı dayatmalara göğüs gererek sürdürdüğünüz habercilik anlayışı, basın tarihimiz açısından özgün bir yere sahiptir.

• Ali Babacan (DEVA Partisi Genel Başkanı): Milletimizin değerlerine yaslanan, hukukun üstünlüğünü savunan Yeni Asya’nın 57. Yılını kutluyor; emeği geçenlerden hayatını kaybetmiş olanlara Allah’tan rahmet diliyorum. Gazetenin bundan sonra da aynı kararlılıkla milletimize hizmet etmesini temenni ediyorum.

• Mahmut Arıkan (Saadet Partisi Genel Başkanı): Hukukun itilip kakılıp, yolsuzluğun baş tacı edildiği bir ortamda “muhafazakâr demokrat” kimliğin oluşması da zaten mümkün değildir. Bu hatırlanırsa Yeni Asya’nın duruşunun manası daha da değerlenir. Hem kutluyor, hem aynı ilke ve kararlı duruşla nice yıllar diliyorum.

• Ertuğrul Günay (Kültür ve Turizm Eski Bakanı): Hak ve hürriyetleri savunan cesaretli yayıncılığınız için tebrikler; başarılı yıllar dilerim.

• Gürkan Avcı (DESAM Başkanı): Dik duruşuyla demokrasinin kalesi olan Yeni Asya’nın 57. Yılını kutluyor; adalete katkılarını takdir ediyorum.

• İdris Şahin (DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı): Kararlı duruşunuzu takdirle izliyoruz; hak ve adalet eksenli gazeteciliğiniz çoğulcu demokrasiye katkı sunsun.

• İlhan Kesici (CHP İstanbul Milletvekili): Net yayın politikası, İslâmî duyarlılık ve demokrasi savunusuyla istikrarlı 57 yıl; başarı faktörleriniz tebrik ederim.

• İslam Özkan (Gazeteci-Yazar): Demokratik serüvende köklü bir çınar; zor zamanlardaki duruşunuz basın tarihi için kıymetli, kutluyorum.

• Mehmet Altan (Gazeteci-Yazar): Cesur ve hür ses olarak demokrasiyi savunan duruşunuz değerli; nice yıllara.

• Mustafa Yeneroğlu (İstanbul Milletvekili): İlkesel yayıncılıkla hür basının güvencesi; 57. Yılınızı tebrik ediyor, hakikat yanında nice yıllar diliyorum.

• Recep Özel (16. Dönem İstanbul Milletvekili): En büyük davaları olan hak ve demokrasi inancından, kapatılma ve ceza yasaklarına karşı asla geri adım atmayan, dimdik durabilmeyi başaran bir gazete olmuştur. Bu mefkureye gönül vermiş Yeni Asya’nın basımından dağıtımına kadar her kadrosunda özveriyle yer alan bütün emektar çalışanlarını da tebrik ve takdirlerimle selâmlıyorum.

• Ruşen Çakır (Medyaskop Kurucu Yayın Yönetmeni): Nurcular’ın en çarpıcı özelliklerinden birisi zor dönemde konuşabilmeleri oldu. Bu biraz da Said Nursî’den kaynaklanıyor olabilir. Said Nursî’nin de böyle bir özelliği var, bir savaşçı kimliği var.

• Cihan Aktaş (Yazar): Kartel desteği olmadan 57 yıldır okunuyor olmak kayda değer bir durum. Yeni Asya’yı tebrik ediyor, yayın hayatında nice yıllar diliyorum.

Bu çalışmayı gerçekleştiren Ankara Temsilcimiz Mehmet Kara ve İstanbul ekibimizden Naciye K. Doyran’a teşekkürler.

**

57. YIL KUTLAMA PROGRAMLARI

Gazetemizin 57. Kuruluş Yıldönümü çeşitli faaliyetlerle kutlandı. “Bir duruşun hikâyesi” başlığı altında gerçekleştirilen etkinliklerde, yarım asrı aşan yayın hayatının muhasebesi yapıldı ve gazetenin yayın çizgisi ile hizmet anlayışı ele alındı.

Kocaeli Programı

Kutlama programlarının ilki 20 Şubat 2026 Cuma günü Kocaeli Başiskele’deki Çamlık Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı’nda gerçekleştirildi. İftar sonrası başlayan programın açılış konuşmalarını Yeni Asya Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Pekel gerçekleştirdi. Konuşmacılar; edebiyatçı-yazar İslâm Yaşar ile akademisyen Prof. Dr. Ömer Önbaş Yeni Asya’nın “Tavizsiz İstikrar” çizgisi ve dik duruşu üzerine değerlendirmeler yaptılar.

İstanbul Programı

Kutlama programlarının ikincisi, kuruluş yıldönümümüz olan 21 Şubat 2026 Cumartesi günü İstanbul Güneşli’deki Yeni Asya Tesisleri’nde düzenlendi.

Kur’ân tilâvetiyle başlayan programın açılış konuşmasını, Yeni Asya Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik yaptı. Ardından, Risale-i Nur’un neşriyat hizmetindeki önemine dair bir bölüm İsmail Tezer tarafından sunuldu. “Bir Çınar Duruşu, Yeni Asya’nın Serencamı” başlıklı konuşma ise İslâm Yaşar tarafından icra edildi. Program iftarla son buldu.

Her iki programa da katılım oldukça yoğundu.

**

*

Daha nice yıllarda birlikte olmak temennisiyle hepinize bereketli ve feyizli bir hafta ve hayırlı Ramazanlar diliyoruz.